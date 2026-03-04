3.7°C
1024.4 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Zatrzymania po brutalnym pobiciu na Woli. Podejrzani trafili do aresztu

Publikacja: 04.03.2026 07:00

Do zatrzymania doszło na terenie warszawskiego Wawra. W trakcie przeszukania policjanci odnaleźli me

Do zatrzymania doszło na terenie warszawskiego Wawra. W trakcie przeszukania policjanci odnaleźli metalowe rurki wykorzystane podczas bójki

Foto: policja

M.B.
Stołeczni policjanci zatrzymali trzech mężczyzn podejrzanych o atak z użyciem metalowych rurek. Do zdarzenia doszło na warszawskiej Woli, a szybka akcja służb pozwoliła na ujęcie sprawców krótko po napaści. Sąd zdecydował o ich aresztowaniu.

Według ustaleń funkcjonariuszy,  27 lutego 2026 roku tuż przed północą między grupą osób wywiązała się sprzeczka, która przerodziła się w brutalny atak. Trzej napastnicy użyli metalowych rurek, zadając ciosy w głowę 36-letniemu mężczyźnie. W wyniku napaści pokrzywdzony doznał ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i został przetransportowany karetką do szpitala.

Dzięki szczegółowej analizie drogi ucieczki i działaniom operacyjnym, mundurowi szybko ustalili tożs

Dzięki szczegółowej analizie drogi ucieczki i działaniom operacyjnym, mundurowi szybko ustalili tożsamość oraz miejsce pobytu podejrzanych.

Foto: policja

Agresja sprawców nie ograniczyła się tylko do jednej osoby. Jeden z mężczyzn uderzał metalową pałką w zaparkowany samochód marki Lexus, powodując jego uszkodzenie. Ten sam sprawca zaatakował kolejną osobę, co doprowadziło do złamania ręki u drugiego pokrzywdzonego. Dodatkowo jeden z napastników kierował wobec świadków groźby pozbawienia życia. Po całym zajściu sprawcy uciekli z miejsca zdarzenia.

Sąd podzielił argumentację prokuratury i zastosował wobec całej trójki środek zapobiegawczy w postac

Sąd podzielił argumentację prokuratury i zastosował wobec całej trójki środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy

Foto: policja

Szeroko zakrojona akcja policji

W związku z powagą sytuacji Komendant Rejonowy Policji Warszawa IV ogłosił alarm. W działania zaangażowano licznych funkcjonariuszy z wydziałów kryminalnych, dochodzeniowo-śledczych oraz jednostek zwalczających terror kryminalny. Na miejscu technik kryminalistyki zabezpieczał ślady, a wsparcia policji udzieliła Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Reklama
Reklama

Dzięki szczegółowej analizie drogi ucieczki i działaniom operacyjnym, mundurowi szybko ustalili tożsamość oraz miejsce pobytu podejrzanych. Do zatrzymania doszło na terenie warszawskiego Wawra. W trakcie przeszukania policjanci odnaleźli metalowe rurki wykorzystane podczas bójki oraz zabezpieczyli samochód, którym poruszali się napastnicy.

Polecane
Efektem współpracy wielu sił policyjnych było zatrzymanie trzech mężczyzn w wieku od 25 do 36 lat. W
bezpieczeństwo
Nocne pobicie na stacji paliw na Woli. Zatrzymano trzech podejrzanych

Zarzuty i tymczasowy areszt

Zatrzymani to mężczyźni w wieku od 24 do 35 lat. Wszyscy zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola, gdzie usłyszeli zarzuty karne. Najmłodszy z nich odpowie za pobicie z użyciem niebezpiecznego narzędzia i spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Pozostali usłyszeli zarzuty współudziału, a także uszkodzenia mienia, naruszenia czynności narządu ciała oraz kierowania gróźb karalnych.

Polecane
Od wczesnych godzin porannych policjanci z różnych dzielnic, oddziałów prewencji oraz wydziału ruchu
bezpieczeństwo
Fala kontroli przewozu osób po incydencie na Woli

Materiał dowodowy zgromadzony przez śledczych pozwolił na skierowanie wniosku o izolację podejrzanych. Sąd podzielił argumentację prokuratury i zastosował wobec całej trójki środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Dalsze postępowanie w tej sprawie toczy się pod nadzorem prokuratury.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Budynek powstał na podłużnej, nieregularnej działce. To właśnie ona wymusiła charakterystyczne zaokr
zabytki

Kamienica Wolframów po remoncie jak nowa

Przedstawiciele powiatów przekonywali, że bez systemowych zmian dostęp do leczenia w mniejszych miej
polityka

„Nie możemy leczyć na kredyt”. Protest przed Ministerstwem Zdrowia

Mężczyzna przebywał na terenie powiatu węgrowskiego, a do Warszawy przyjeżdżał jedynie w celu popełn
bezpieczeństwo

Rozcinał dachy i okradał auta. Jest w rękach policji

Lasy Miejskie – Warszawa, które prowadzą działania w celu redukcji dzików, nie mają możliwości szcze
zwierzę warszawskie

„Wyczerpaliśmy pełną gamę możliwości”. Dziki terroryzują miasto

Finał działań operacyjnych nastąpił w kilku lokalizacjach jednocześnie.
bezpieczeństwo

Po pożarze na Ursynowie. Grupa pseudokibiców w rękach policji

Mężczyzna został natychmiast przewieziony do komisariatu, gdzie policjanci z Wydziału Dochodzeniowo-
bezpieczeństwo

Przejrzeli go na Roentgena. 19-latek zatrzymany z marihuaną

Analiza nagrań z okolicznych kamer pozwoliła na szybką identyfikację podejrzanych.
bezpieczeństwo

Nocny napad w Karczewie. Sprawcy zatrzymani dzięki monitoringowi

Niewielki mikroprocesor z unikalnym numerem jest wszczepiany pod skórę zwierzęcia, a dane trafiają d
zwierzę warszawskie

Ruszyła nowa warszawska kampania kastracji i czipowania pupili

Reklama
Reklama
© Copyright by GREMI MEDIA SA