Zatrzymania po brutalnym pobiciu na Woli. Podejrzani trafili do aresztu

Stołeczni policjanci zatrzymali trzech mężczyzn podejrzanych o atak z użyciem metalowych rurek. Do zdarzenia doszło na warszawskiej Woli, a szybka akcja służb pozwoliła na ujęcie sprawców krótko po napaści. Sąd zdecydował o ich aresztowaniu.



Według ustaleń funkcjonariuszy, 27 lutego 2026 roku tuż przed północą między grupą osób wywiązała się sprzeczka, która przerodziła się w brutalny atak. Trzej napastnicy użyli metalowych rurek, zadając ciosy w głowę 36-letniemu mężczyźnie. W wyniku napaści pokrzywdzony doznał ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i został przetransportowany karetką do szpitala.

Dzięki szczegółowej analizie drogi ucieczki i działaniom operacyjnym, mundurowi szybko ustalili tożsamość oraz miejsce pobytu podejrzanych. Foto: policja

Agresja sprawców nie ograniczyła się tylko do jednej osoby. Jeden z mężczyzn uderzał metalową pałką w zaparkowany samochód marki Lexus, powodując jego uszkodzenie. Ten sam sprawca zaatakował kolejną osobę, co doprowadziło do złamania ręki u drugiego pokrzywdzonego. Dodatkowo jeden z napastników kierował wobec świadków groźby pozbawienia życia. Po całym zajściu sprawcy uciekli z miejsca zdarzenia.

Sąd podzielił argumentację prokuratury i zastosował wobec całej trójki środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy Foto: policja

Szeroko zakrojona akcja policji

W związku z powagą sytuacji Komendant Rejonowy Policji Warszawa IV ogłosił alarm. W działania zaangażowano licznych funkcjonariuszy z wydziałów kryminalnych, dochodzeniowo-śledczych oraz jednostek zwalczających terror kryminalny. Na miejscu technik kryminalistyki zabezpieczał ślady, a wsparcia policji udzieliła Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.