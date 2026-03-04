Zatrzymania po brutalnym pobiciu na Woli. Podejrzani trafili do aresztu

Do zatrzymania doszło na terenie warszawskiego Wawra. W trakcie przeszukania policjanci odnaleźli metalowe rurki wykorzystane podczas bójki
Według ustaleń funkcjonariuszy, 27 lutego 2026 roku tuż przed północą między grupą osób wywiązała się sprzeczka, która przerodziła się w brutalny atak. Trzej napastnicy użyli metalowych rurek, zadając ciosy w głowę 36-letniemu mężczyźnie. W wyniku napaści pokrzywdzony doznał ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i został przetransportowany karetką do szpitala.
Dzięki szczegółowej analizie drogi ucieczki i działaniom operacyjnym, mundurowi szybko ustalili tożsamość oraz miejsce pobytu podejrzanych.
Agresja sprawców nie ograniczyła się tylko do jednej osoby. Jeden z mężczyzn uderzał metalową pałką w zaparkowany samochód marki Lexus, powodując jego uszkodzenie. Ten sam sprawca zaatakował kolejną osobę, co doprowadziło do złamania ręki u drugiego pokrzywdzonego. Dodatkowo jeden z napastników kierował wobec świadków groźby pozbawienia życia. Po całym zajściu sprawcy uciekli z miejsca zdarzenia.
W związku z powagą sytuacji Komendant Rejonowy Policji Warszawa IV ogłosił alarm. W działania zaangażowano licznych funkcjonariuszy z wydziałów kryminalnych, dochodzeniowo-śledczych oraz jednostek zwalczających terror kryminalny. Na miejscu technik kryminalistyki zabezpieczał ślady, a wsparcia policji udzieliła Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Dzięki szczegółowej analizie drogi ucieczki i działaniom operacyjnym, mundurowi szybko ustalili tożsamość oraz miejsce pobytu podejrzanych. Do zatrzymania doszło na terenie warszawskiego Wawra. W trakcie przeszukania policjanci odnaleźli metalowe rurki wykorzystane podczas bójki oraz zabezpieczyli samochód, którym poruszali się napastnicy.
Zatrzymani to mężczyźni w wieku od 24 do 35 lat. Wszyscy zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola, gdzie usłyszeli zarzuty karne. Najmłodszy z nich odpowie za pobicie z użyciem niebezpiecznego narzędzia i spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Pozostali usłyszeli zarzuty współudziału, a także uszkodzenia mienia, naruszenia czynności narządu ciała oraz kierowania gróźb karalnych.
Materiał dowodowy zgromadzony przez śledczych pozwolił na skierowanie wniosku o izolację podejrzanych. Sąd podzielił argumentację prokuratury i zastosował wobec całej trójki środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Dalsze postępowanie w tej sprawie toczy się pod nadzorem prokuratury.