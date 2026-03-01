Nocne pobicie na stacji paliw na Woli. Policja zatrzymała trzech podejrzanych

Efektem współpracy wielu sił policyjnych było zatrzymanie trzech mężczyzn w wieku od 25 do 36 lat. Wszyscy zatrzymani to obywatele Tadżykistanu.
Do zdarzenia doszło w nocy z piątku na sobotę na jednej ze stacji paliw znajdujących się na terenie warszawskiej Woli. Według wstępnych ustaleń na miejscu wywiązała się bójka pomiędzy dwiema grupami obcokrajowców. W wyniku starcia ucierpiał 36-letni obywatel Tadżykistanu, który doznał urazu głowy.
Przedmiot odnaleziony przy przeszukaniu auta sprawców, który służył prawdopodobnie do pobicia ofiary
Poszkodowany został niezwłocznie przewieziony do szpitala, gdzie objęto go profesjonalną pomocą medyczną. Świadkowie zdarzenia informowali również, że napastnicy zdemolowali zaparkowany w pobliżu samochód marki Lexus, po czym oddalili się z miejsca przed przybyciem służb ratunkowych.
Skala i charakter zdarzenia sprawiły, że Komendant Rejonowy Policji z Woli podjął decyzję o ogłoszeniu alarmu dla podległych mu funkcjonariuszy. Mobilizacja sił przyniosła szybkie efekty.
Policjanci pionu kryminalnego, wspierani przez wydziały Komendy Stołecznej oraz Oddział Prewencji, podjęli intensywne działania operacyjne. Efektem tej współpracy było zatrzymanie trzech mężczyzn w wieku od 25 do 36 lat. Wszyscy zatrzymani to obywatele Tadżykistanu.
W toku prowadzonych czynności śledczy zabezpieczyli kluczowe dowody w sprawie. W ręce policji trafił samochód, którym poruszali się podejrzani, a także narzędzie, które najprawdopodobniej posłużyło do zadania ciężkich obrażeń ciała pokrzywdzonemu.
Obecnie funkcjonariusze kontynuują pracę nad sprawą, aby dokładnie wyjaśnić wszystkie okoliczności i przyczyny konfliktu. Czynności procesowe są w toku, a o dalszym losie zatrzymanych zadecyduje prokurator.