Życie Warszawy
Nocne pobicie na stacji paliw na Woli. Policja zatrzymała trzech podejrzanych

Publikacja: 01.03.2026 08:15

Efektem współpracy wielu sił policyjnych było zatrzymanie trzech mężczyzn w wieku od 25 do 36 lat. Wszyscy zatrzymani to obywatele Tadżykistanu.

Foto: policja

M.B.
Na warszawskiej Woli doszło do brutalnego ataku na 36-letniego mężczyznę. Dzięki sprawnym działaniom funkcjonariuszy i ogłoszeniu alarmu dla jednostki, udało się szybko ująć osoby mogące mieć związek z tym niebezpiecznym zdarzeniem.

Do zdarzenia doszło w nocy z piątku na sobotę na jednej ze stacji paliw znajdujących się na terenie warszawskiej Woli. Według wstępnych ustaleń na miejscu wywiązała się bójka pomiędzy dwiema grupami obcokrajowców. W wyniku starcia ucierpiał 36-letni obywatel Tadżykistanu, który doznał urazu głowy.

Przedmiot odnaleziony przy przeszukaniu auta sprawców, który służył prawdopodobnie do pobicia ofiary

Przedmiot odnaleziony przy przeszukaniu auta sprawców, który służył prawdopodobnie do pobicia ofiary

Foto: policja

Poszkodowany został niezwłocznie przewieziony do szpitala, gdzie objęto go profesjonalną pomocą medyczną. Świadkowie zdarzenia informowali również, że napastnicy zdemolowali zaparkowany w pobliżu samochód marki Lexus, po czym oddalili się z miejsca przed przybyciem służb ratunkowych.

Policyjny alarm i szybkie zatrzymania

Skala i charakter zdarzenia sprawiły, że Komendant Rejonowy Policji z Woli podjął decyzję o ogłoszeniu alarmu dla podległych mu funkcjonariuszy. Mobilizacja sił przyniosła szybkie efekty.

Policjanci pionu kryminalnego, wspierani przez wydziały Komendy Stołecznej oraz Oddział Prewencji, podjęli intensywne działania operacyjne. Efektem tej współpracy było zatrzymanie trzech mężczyzn w wieku od 25 do 36 lat. Wszyscy zatrzymani to obywatele Tadżykistanu.

Zabezpieczone dowody i dalsze kroki

W toku prowadzonych czynności śledczy zabezpieczyli kluczowe dowody w sprawie. W ręce policji trafił samochód, którym poruszali się podejrzani, a także narzędzie, które najprawdopodobniej posłużyło do zadania ciężkich obrażeń ciała pokrzywdzonemu.

Obecnie funkcjonariusze kontynuują pracę nad sprawą, aby dokładnie wyjaśnić wszystkie okoliczności i przyczyny konfliktu. Czynności procesowe są w toku, a o dalszym losie zatrzymanych zadecyduje prokurator.

