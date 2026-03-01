Nocne pobicie na stacji paliw na Woli. Policja zatrzymała trzech podejrzanych

Na warszawskiej Woli doszło do brutalnego ataku na 36-letniego mężczyznę. Dzięki sprawnym działaniom funkcjonariuszy i ogłoszeniu alarmu dla jednostki, udało się szybko ująć osoby mogące mieć związek z tym niebezpiecznym zdarzeniem.



Do zdarzenia doszło w nocy z piątku na sobotę na jednej ze stacji paliw znajdujących się na terenie warszawskiej Woli. Według wstępnych ustaleń na miejscu wywiązała się bójka pomiędzy dwiema grupami obcokrajowców. W wyniku starcia ucierpiał 36-letni obywatel Tadżykistanu, który doznał urazu głowy.

Przedmiot odnaleziony przy przeszukaniu auta sprawców, który służył prawdopodobnie do pobicia ofiary Foto: policja

Poszkodowany został niezwłocznie przewieziony do szpitala, gdzie objęto go profesjonalną pomocą medyczną. Świadkowie zdarzenia informowali również, że napastnicy zdemolowali zaparkowany w pobliżu samochód marki Lexus, po czym oddalili się z miejsca przed przybyciem służb ratunkowych.

Policyjny alarm i szybkie zatrzymania

Skala i charakter zdarzenia sprawiły, że Komendant Rejonowy Policji z Woli podjął decyzję o ogłoszeniu alarmu dla podległych mu funkcjonariuszy. Mobilizacja sił przyniosła szybkie efekty.