11.7°C
1023.4 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Warszawskie gołębie bez antykoncepcji

Publikacja: 01.03.2026 08:05

Biuro prasowe stołecznego ratusza przekazało, że urząd nie prowadzi monitoringu populacji gołębi mie

Biuro prasowe stołecznego ratusza przekazało, że urząd nie prowadzi monitoringu populacji gołębi miejskic

Foto: Adobe Stock

blik
Władze Krakowa chcą zmniejszyć populację gołębi w tym mieście, dlatego w ziarnach kukurydzy podadzą ptakom środki antykoncepcyjne. Warszawskim gołębiom to jednak nie grozi.

– Urząd nie prowadzi monitoringu populacji gołębi miejskich, więc nie posiada danych na temat ich liczebności. W związku z tym nie mamy planów zarządzania populacją tego gatunku – przekazało nam biuro prasowe stołecznego ratusza.

Kukurydza zmniejszająca płodność

Krakowski magistrat kilka dni temu pochwalił się, że rozpocznie pilotażowy program kontroli populacji gołębi, wykorzystujący antykoncepcję w ziarnie kukurydzy.

– Celem jest poprawa dobrostanu ptaków oraz utrzymanie równowagi w przestrzeni miejskiej – tłumaczą krakowscy urzędnicy.

Warszawski ratusz przyznaje, że podejmuje pewne działania dotyczące gołębi

To miasto planuje wprowadzenie innowacyjnych działań we współpracy z Fundacją Dzikusy Salamandry, instytucjami naukowymi oraz środowiskiem badawczym. Program będzie realizowany w wybranych punktach Krakowa, w których występują największe skupiska gołębi.

Reklama
Reklama

Jak podaje krakowski ratusz, metoda opiera się na podawaniu ptakom specjalnego środka antykoncepcyjnego w ziarnie kukurydzy, które będzie dystrybuowane w przeznaczonych do tego karmnikach, zapewniających kontrolowaną porcję pokarmu każdego dnia.

– Rozwiązanie jest bezpieczne dla ludzi i innych zwierząt, a jego celem jest poprawa kondycji ptaków oraz ograniczenie problemów związanych z nadmierną liczebnością populacji, takich jak rozprzestrzenianie się chorób czy trudności w dostępie do pożywienia – mówią krakowscy urzędnicy. Podkreślają, że podobne programy sprawdziły się w innych miastach europejskich.

Polecane
Głównym celem sokolnika pracującego w MSN jest płoszenie gołębi
zwierzę warszawskie
Sokoły na ratunek fasadzie Muzeum Sztuki Nowoczesnej

Warszawa bez planu dla gołębi

Ale nie w Warszawie. Tu takiego programu nie ma — i raczej szybko nie będzie. Sprawdziliśmy to. Skontaktowaliśmy się z Zarządem Zieleni m.st. Warszawy, którego głównym zadaniem jest utrzymanie i rozwój terenów zieleni w stolicy.

– Opiekujemy się ponad 1052 ha zieleni przy ulicach o kategorii dróg wojewódzkich, powiatowych lub krajowych. Ponadto pod naszą opieką są 32 parki oraz ponad 100 skwerów, zieleńców, parków kieszonkowych i innych urządzonych terenów zieleni. Ale to nie wszystko — ważnym obszarem naszych działań są tereny wodne oraz bulwary, plaże i ścieżki rekreacyjne nad Wisłą – chwali się Zarząd Zieleni.

Polecane
Powszechnie stosowane kolce są przyczyną poważnych obrażeń u ptaków, a nawet prowadzą do ich śmierci
zwierzę warszawskie
Kolce są nieskuteczne i niebezpieczne dla gatunków chronionych. Jak odstraszać ptaki?
Reklama
Reklama

Szybko okazało się jednak, że warszawskimi gołębiami instytucja się nie zajmuje. – Temat ten nie znajduje się w obszarze działań Zarządu Zieleni m.st. Warszawy – przekazała nam Karolina Kwiecień-Łukaszewska, rzeczniczka prasowa Zarządu Zieleni.

Gołębiami nie zajmuje się także Zarząd Oczyszczania Miasta. – Te zagadnienia nie dotyczą ZOM – poinformowała nas Iwona Fryczyńska, rzeczniczka ZOM. I odesłała do Urzędu m.st. Warszawy.

Biuro prasowe stołecznego ratusza przekazało nam, że urząd nie prowadzi monitoringu populacji gołębi miejskich, więc nie posiada danych na temat ich liczebności. Nie ma też planów związanych z zarządzaniem populacją tego gatunku.

Polecane
Ptasi Punkt Przyjęć to ocieplony, w pełni wyposażony budynek zaprojektowany specjalnie dla potrzeb P
zwierzę warszawskie
Ptasi Punkt Przyjęć już działa. Pomoc dla dzikich ptaków 24 h/dobę

Jednocześnie ratusz przyznaje, że podejmuje pewne działania dotyczące gołębi. – Podejmujemy działania, których celem jest minimalizacja ryzyka negatywnych zdarzeń związanych z gołębiami miejskimi, np. montaż nieinwazyjnych zabezpieczeń dachów budynków bądź ograniczanie kolizji gołębi oraz innych gatunków ptaków z powierzchniami przeziernymi, m.in. poprzez zwiększenie widzialności takich powierzchni – przekazało biuro prasowe stołecznego ratusza.

Albo gołębie, albo szczury

Czy zmniejszanie populacji miejskich gołębi ma sens? Czy można podawać im środki antykoncepcyjne? – Można podawać progesteron, są preparaty do iniekcji. Być może istnieją też środki doustne — trudno mi powiedzieć, nie widziałem badań na ten temat – mówi dr Andrzej Kruszewicz, dyrektor Miejskiego Ogrodu Zoologicznego im. Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie, wieloletni szef Ptasiego Azylu.

Reklama
Reklama
Polecane
Pułapki lepowe nie działają selektywnie, dlatego stanowią zagrożenie także dla zwierząt objętych och
zwierzę warszawskie
Pułapki lepowe – śmiertelne zagrożenie dla ptaków

Jego zdaniem nie powinno się od razu przeprowadzać eksperymentów na dzikich ptakach — najpierw należałoby wykonać badania laboratoryjne. – Jeśli ktoś już to zrobił, to być może ma to sens? – zastanawia się dr Kruszewicz.

Dodaje, że liczba gołębi w stolicy jest wprost proporcjonalna do dostępności pokarmu. – Jeśli nie będzie gołębi, to wzrośnie zanieczyszczenie miasta, bo pojawi się więcej szczurów, które będą z tego pokarmu korzystały – mówi dyrektor warszawskiego zoo.

I podsumowuje: – Gołębie to piękne i inteligentne ptaki. Po prostu trochę nam spowszedniały.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Narodowy przewoźnik, dbając o bezpieczeństwo załóg i pasażerów, podjął ważne decyzje dotyczące klucz
samolot

Lotnisko Chopina odwołuje rejsy. Co muszą wiedzieć pasażerowie w obliczu konfliktu na Bliskim Wschodzie?

Projekt FSO Park opiera się na idei dzielnicy wielofunkcyjnej, gdzie większość potrzeb można zaspoko
urbanistyka

Zielony kierunek na Żeraniu. Jak budowa na terenie dawnej fabryki FSO wyznacza standardy

Na terenie inwestycji pojawił się pierwszy, specjalistyczny sprzęt budowlany
infrastruktura sportowa

Pierwszy żuraw na placu budowy pływalni przy ul. Ostródzkiej. Kiedy inwestycja będzie gotowa?

Po przewiezieniu na Wolę okazało się, że obaj mężczyźni byli już wcześniej poszukiwani.
bezpieczeństwo

Kradzież w warszawskim apartamencie. Wpadka we Wrocławiu i 22 zarzuty

Efektem współpracy wielu sił policyjnych było zatrzymanie trzech mężczyzn w wieku od 25 do 36 lat. W
bezpieczeństwo

Nocne pobicie na stacji paliw na Woli. Zatrzymano trzech podejrzanych

Kamienica przy ulicy Strzeleckiej 8, w któej podziemiach istniała sowiecko-ubecka katowania tuż po I
warszawskie historie...

Śmierć naszym wybawieniem

Po likwidacji cenzury w 1990 roku nastąpił wysyp dramatycznych informacji i poważnych morderstw. Trz
warszawskie historie szczepańskiego

Trup dziś ściele się gęsto. Kiedyś słał się zdecydowanie rzadziej?

Projekt przewiduje wzniesienie czterech budynków w układzie kwartałowym. W ich wnętrzu znajdą się 63
inwestycje

Nowe życie terenów po dawnej mleczarni. Na Targówku powstanie osiedle ze szkołą

Reklama
Reklama
© Copyright by GREMI MEDIA SA