Kolce są nieskuteczne i niebezpieczne dla gatunków chronionych. Jak odstraszać ptaki?

Miasto to nie tylko przestrzeń dla ludzi, to również dom dla wielu dzikich gatunków

Rekomendacje tego zabezpieczenia popiera również Fundacja „Noga w Łapę”, która od lat prowadzi działania interwencyjne i edukacyjne w zakresie ochrony ptaków w miastach. Zgodnie z ich doświadczeniem, spirale są skutecznym, etycznym i estetycznym rozwiązaniem – stosowanym już na wielu warszawskich budynkach, m.in. na Bielanach i Powiślu. Fundacja podkreśla, że każda próba zabezpieczenia budynku powinna być poprzedzona oględzinami przez osobę posiadającą wiedzę na temat miejskiej fauny, by nie naruszyć siedlisk gatunków mniej widocznych, ale równie istotnych dla miejskiego ekosystemu.

Komisja dodaje, że miasto to nie tylko przestrzeń dla ludzi, to również dom dla wielu dzikich gatunków. „Dlatego tak ważne jest, abyśmy szukali rozwiązań, które pozwolą nam funkcjonować razem - z szacunkiem do natury. Wspierając humanitarne metody odstraszania ptaków, dbamy o bioróżnorodność, przestrzegamy prawa i dajemy dobry przykład odpowiedzialnego zarządzania przestrzenią wspólną” – tłumaczy.