Co z budową schronów w Warszawie? Trzaskowski podpisał ważną umowę

W ramach rządowego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i Wojewoda Mazowiecki Mariusz Frankowski podpisali umowę zapewniającą stolicy ponad 84 mln zł na bezpieczeństwo. Środki zostaną przeznaczone na infrastrukturę krytyczną oraz ekspertyzy budowli ochronnych.



Warszawa wkracza w kolejny etap wzmacniania swojego systemu bezpieczeństwa. Podpisana dzisiaj umowa z Wojewodą Mazowieckim uruchamia finansowanie o wartości ponad 84 mln zł z rządowego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (OLiOC).

Logistyka i ciągłość dostaw – ponad 57 mln zł dla spółek

Największa część puli, bo ponad 57 mln zł, zostanie przeznaczona na zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw krytycznych usług.

Największym beneficjentem dotacji jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (MPWiK), które otrzyma aż 34 mln zł. Miasto jest odpowiedzialne za dostawę wody i sprawne działanie systemu kanalizacyjnego. Pieniądze wesprą także inne jednostki miejskie, takie jak Zakład Oczyszczania oraz Metro. Co ciekawe i nieoczywiste, część dotacji trafi również do warszawskiego ogrodu zoologicznego, gdzie ma zostać zakupiona stacja zasilania i cysterna do wody pitnej.

W ramach tej puli planowane są kluczowe zakupy sprzętowe, mające wzmocnić odporność infrastruktury krytycznej. Wśród nich znajdują się: cysterny, agregaty prądotwórcze, kontenerowe stacje uzdatniania wody, pojazdy oraz drony z zaawansowanymi systemami kamerowymi.