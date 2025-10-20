4.5°C
Życie Warszawy

Co z budową schronów w Warszawie? Trzaskowski podpisał ważną umowę

Publikacja: 20.10.2025 17:23

Największym beneficjentem dotacji jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Foto: mat. pras.

Kacper Komaiszko
W ramach rządowego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i Wojewoda Mazowiecki Mariusz Frankowski podpisali umowę zapewniającą stolicy ponad 84 mln zł na bezpieczeństwo. Środki zostaną przeznaczone na infrastrukturę krytyczną oraz ekspertyzy budowli ochronnych.

Warszawa wkracza w kolejny etap wzmacniania swojego systemu bezpieczeństwa. Podpisana dzisiaj umowa z Wojewodą Mazowieckim uruchamia finansowanie o wartości ponad 84 mln zł z rządowego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (OLiOC).

Logistyka i ciągłość dostaw – ponad 57 mln zł dla spółek

Największa część puli, bo ponad 57 mln zł, zostanie przeznaczona na zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw krytycznych usług.

Największym beneficjentem dotacji jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (MPWiK), które otrzyma aż 34 mln zł. Miasto jest odpowiedzialne za dostawę wody i sprawne działanie systemu kanalizacyjnego. Pieniądze wesprą także inne jednostki miejskie, takie jak Zakład Oczyszczania oraz Metro. Co ciekawe i nieoczywiste, część dotacji trafi również do warszawskiego ogrodu zoologicznego, gdzie ma zostać zakupiona stacja zasilania i cysterna do wody pitnej.

W ramach tej puli planowane są kluczowe zakupy sprzętowe, mające wzmocnić odporność infrastruktury krytycznej. Wśród nich znajdują się: cysterny, agregaty prądotwórcze, kontenerowe stacje uzdatniania wody, pojazdy oraz drony z zaawansowanymi systemami kamerowymi.

Nowoczesny sprzęt i modernizacja dla Straży Pożarnej

Na utrzymanie i rozwój podmiotów ochrony ludności opiewa druga co do wielkości umowa, warta prawie 21 mln zł. Środki te zostaną przekazane Państwowej Straży Pożarnej (PSP). Działania obejmą modernizację i remonty istniejących obiektów straży pożarnej, a także zakup nowego sprzętu, co jest istotnym elementem rozbudowy zaplecza bezpieczeństwa stolicy.

Audyty i analizy budowli ochronnych

Kwestia gotowości na wypadek zagrożenia, w tym schronów, została ujęta w ramach dwóch kolejnych obszarów finansowania: obiektów zbiorowej ochrony ludności oraz edukacji i szkoleń. W pierwszej kolejności zostaną wykonane dalsze, specjalistyczne ekspertyzy dotychczasowych budowli ochronnych. Ponadto, przeprowadzone zostaną analizy, które wskażą, czy możliwe jest wybudowanie nowych lub dostosowanie już istniejących lokalizacji na potrzeby zbiorowej ochrony ludności. Oznacza to, że miasto stawia na solidną diagnozę stanu obecnego i planowanie przyszłej infrastruktury.

„Warszawa chroni”. Ponad 100 mln zł z budżetu miasta

Podpisanie umowy na dofinansowanie jest istotnym uzupełnieniem działań, które miasto prowadzi od ponad roku. Program "Warszawa chroni", finansowany wyłącznie z budżetu miasta, pochłonął już ponad 100 mln zł. Środki te zostały przeznaczone na wzmocnienie infrastruktury krytycznej, zakup specjalistycznego sprzętu, rozbudowę sieci monitoringu miejskiego oraz działania edukacyjne.

Warszawa jako pierwsza w Polsce przeprowadziła test syren alarmowych (w październiku 2024 r.). Na podstawie wniosków z testu trwa obecnie uzupełnienie i modernizacja miejskiego systemu alarmowania mieszkańców.

Ponadto, Warszawskie Wodociągi samodzielnie realizują duże inwestycje mające zwiększyć bezpieczeństwo: podpisano już umowę na budowę drugiej nitki kolektora Mokotowskiego Bis oraz rozpoczęto prace nad budową nowego ujęcia wody na Wiśle w celu zwiększenia wydajności systemu poboru wody.

Ochrona ludności w województwie mazowieckim

Inwestycja w Warszawie jest częścią szerokiego, ogólnopolskiego programu OLiOC, którego łączny budżet na lata 2025-2026 wynosi 34 mld zł, z czego blisko 5 mld zł przeznaczono dla samorządów.

Wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski poinformował, że samorządy z Mazowsza złożyły wnioski na ponad 400 mln zł. Dotychczas zakontraktowano 157 mln zł, co stanowi 23% wszystkich środków dla województwa. Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, mający na celu znaczne przyspieszenie odtwarzania zasobów obrony cywilnej, ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

