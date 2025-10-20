Co z budową schronów w Warszawie? Trzaskowski podpisał ważną umowę

Największym beneficjentem dotacji jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Warszawa wkracza w kolejny etap wzmacniania swojego systemu bezpieczeństwa. Podpisana dzisiaj umowa z Wojewodą Mazowieckim uruchamia finansowanie o wartości ponad 84 mln zł z rządowego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (OLiOC).
Największa część puli, bo ponad 57 mln zł, zostanie przeznaczona na zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw krytycznych usług.
Największym beneficjentem dotacji jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (MPWiK), które otrzyma aż 34 mln zł. Miasto jest odpowiedzialne za dostawę wody i sprawne działanie systemu kanalizacyjnego. Pieniądze wesprą także inne jednostki miejskie, takie jak Zakład Oczyszczania oraz Metro. Co ciekawe i nieoczywiste, część dotacji trafi również do warszawskiego ogrodu zoologicznego, gdzie ma zostać zakupiona stacja zasilania i cysterna do wody pitnej.
W ramach tej puli planowane są kluczowe zakupy sprzętowe, mające wzmocnić odporność infrastruktury krytycznej. Wśród nich znajdują się: cysterny, agregaty prądotwórcze, kontenerowe stacje uzdatniania wody, pojazdy oraz drony z zaawansowanymi systemami kamerowymi.
Na utrzymanie i rozwój podmiotów ochrony ludności opiewa druga co do wielkości umowa, warta prawie 21 mln zł. Środki te zostaną przekazane Państwowej Straży Pożarnej (PSP). Działania obejmą modernizację i remonty istniejących obiektów straży pożarnej, a także zakup nowego sprzętu, co jest istotnym elementem rozbudowy zaplecza bezpieczeństwa stolicy.
Kwestia gotowości na wypadek zagrożenia, w tym schronów, została ujęta w ramach dwóch kolejnych obszarów finansowania: obiektów zbiorowej ochrony ludności oraz edukacji i szkoleń. W pierwszej kolejności zostaną wykonane dalsze, specjalistyczne ekspertyzy dotychczasowych budowli ochronnych. Ponadto, przeprowadzone zostaną analizy, które wskażą, czy możliwe jest wybudowanie nowych lub dostosowanie już istniejących lokalizacji na potrzeby zbiorowej ochrony ludności. Oznacza to, że miasto stawia na solidną diagnozę stanu obecnego i planowanie przyszłej infrastruktury.
Podpisanie umowy na dofinansowanie jest istotnym uzupełnieniem działań, które miasto prowadzi od ponad roku. Program "Warszawa chroni", finansowany wyłącznie z budżetu miasta, pochłonął już ponad 100 mln zł. Środki te zostały przeznaczone na wzmocnienie infrastruktury krytycznej, zakup specjalistycznego sprzętu, rozbudowę sieci monitoringu miejskiego oraz działania edukacyjne.
Warszawa jako pierwsza w Polsce przeprowadziła test syren alarmowych (w październiku 2024 r.). Na podstawie wniosków z testu trwa obecnie uzupełnienie i modernizacja miejskiego systemu alarmowania mieszkańców.
Ponadto, Warszawskie Wodociągi samodzielnie realizują duże inwestycje mające zwiększyć bezpieczeństwo: podpisano już umowę na budowę drugiej nitki kolektora Mokotowskiego Bis oraz rozpoczęto prace nad budową nowego ujęcia wody na Wiśle w celu zwiększenia wydajności systemu poboru wody.
Inwestycja w Warszawie jest częścią szerokiego, ogólnopolskiego programu OLiOC, którego łączny budżet na lata 2025-2026 wynosi 34 mld zł, z czego blisko 5 mld zł przeznaczono dla samorządów.
Wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski poinformował, że samorządy z Mazowsza złożyły wnioski na ponad 400 mln zł. Dotychczas zakontraktowano 157 mln zł, co stanowi 23% wszystkich środków dla województwa. Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, mający na celu znaczne przyspieszenie odtwarzania zasobów obrony cywilnej, ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.