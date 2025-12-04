Remont ulicy Starzyńskiego w dwóch etapach

Na krótkim odcinku Mostu Gdańskiego – nad ul. Wybrzeże Helskie – ruch będzie odbywał się po jednym pasie w każdym kierunku. W stronę Śródmieścia, poza zwężeniem, ruch pozostanie bez zmian.

Zalecane trasy objazdowe poprowadzono ulicami: Starzyńskiego, Namysłowską, Szymanowskiego do placu Hallera lub Ratuszową.

Zmiany w komunikacji miejskiej

Autobusy linii 409, 500 oraz nocnych N12 i N62 w kierunku Bródna, stacji metra Trocka i Wołomina nie będą zatrzymywać się na przystankach Wybrzeże Helskie i Rondo Starzyńskiego.

Etap 2: Utrudnienia na wiadukcie – tylko jeden pas czynny

Foto: mat. pras.

Drugi etap prac zaplanowano na wtorek, 9 grudnia, od godz. 21. Drogowcy wygrodzą lewy pas jezdni prowadzący na wiadukt nad rondem Starzyńskiego. Kierowcy będą korzystać wyłącznie z pasa prawego, z którego możliwy będzie zjazd do ronda Starzyńskiego lub na Wybrzeże Helskie.

Tak jak w pierwszym etapie, na odcinku mostu nad ul. Wybrzeże Helskie ruch będzie odbywał się po jednym pasie w obu kierunkach.

Koniec prac do 12 grudnia

Remont nawierzchni ul. Starzyńskiego ma zakończyć się w piątek, 12 grudnia, o godz. 1 w nocy.

Modernizacja tej kluczowej trasy usprawni przejazd pomiędzy Pragą-Północ, Żoliborzem, Targówkiem a Śródmieściem, poprawiając komfort jazdy i bezpieczeństwo użytkowników drogi.