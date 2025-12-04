2.8°C
1015.7 hPa
Życie Warszawy

Remont ulicy Starzyńskiego w dwóch etapach

Publikacja: 04.12.2025 17:15

Prace na ul. Starzyńskiego zostały podzielone na dwa etapy, a ich realizacja będzie uzależniona od w

Prace na ul. Starzyńskiego zostały podzielone na dwa etapy, a ich realizacja będzie uzależniona od warunków atmosferycznych

Foto: mat. pras.

M.B.
Warszawa przygotowuje się do kolejnego etapu modernizacji ważnej arterii komunikacyjnej. W pierwszy weekend grudnia rozpocznie się remont nawierzchni ul. Starzyńskiego na odcinku od Mostu Gdańskiego do ronda Starzyńskiego – w kierunku ronda Żaba.

Prace zostały podzielone na dwa etapy i potrwają od 5 do 12 grudnia, a ich realizacja będzie uzależniona od warunków pogodowych.

Etap 1: Zamknięta jezdnia w kierunku ronda Starzyńskiego

Foto: mat. pras.

Pierwszy etap rozpocznie się w piątek, 5 grudnia, o godz. 22 i potrwa do poniedziałku, 8 grudnia, do godz. 4.

Najważniejsze zmiany w ruchu:

  • zamknięcie jezdni prowadzącej z Mostu Gdańskiego w stronę ronda Starzyńskiego;
  • brak możliwości zjazdu na ul. Jagiellońską i Wybrzeże Helskie;
  • brak możliwości wjazdu z Wybrzeża Helskiego w kierunku ronda Starzyńskiego;
  • przejazd wiaduktem w stronę ronda Żaba pozostanie otwarty.
Reklama
Reklama

Na krótkim odcinku Mostu Gdańskiego – nad ul. Wybrzeże Helskie – ruch będzie odbywał się po jednym pasie w każdym kierunku. W stronę Śródmieścia, poza zwężeniem, ruch pozostanie bez zmian.

Zalecane trasy objazdowe poprowadzono ulicami: Starzyńskiego, Namysłowską, Szymanowskiego do placu Hallera lub Ratuszową.

Zmiany w komunikacji miejskiej

Autobusy linii 409, 500 oraz nocnych N12 i N62 w kierunku Bródna, stacji metra Trocka i Wołomina nie będą zatrzymywać się na przystankach Wybrzeże Helskie i Rondo Starzyńskiego.

Etap 2: Utrudnienia na wiadukcie – tylko jeden pas czynny

Foto: mat. pras.

Drugi etap prac zaplanowano na wtorek, 9 grudnia, od godz. 21. Drogowcy wygrodzą lewy pas jezdni prowadzący na wiadukt nad rondem Starzyńskiego. Kierowcy będą korzystać wyłącznie z pasa prawego, z którego możliwy będzie zjazd do ronda Starzyńskiego lub na Wybrzeże Helskie.

Tak jak w pierwszym etapie, na odcinku mostu nad ul. Wybrzeże Helskie ruch będzie odbywał się po jednym pasie w obu kierunkach.

Reklama
Reklama

Koniec prac do 12 grudnia

Remont nawierzchni ul. Starzyńskiego ma zakończyć się w piątek, 12 grudnia, o godz. 1 w nocy.

Modernizacja tej kluczowej trasy usprawni przejazd pomiędzy Pragą-Północ, Żoliborzem, Targówkiem a Śródmieściem, poprawiając komfort jazdy i bezpieczeństwo użytkowników drogi.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Renata Kaznowska, wiceprezydent Warszawy i Jarosław Jóźwiak, przewodniczący Komisji Zdrowia Rady m.s
profilaktyka i leczenie

Sprzęt i remonty w ponad 100 warszawskich przychodniach

Województwo mazowieckie odpowiada obecnie za 26,8 proc. wszystkich podróży koleją w Polsce
kolej

Rekordowy wzrost przewozów pasażerskich. Mazowsze i Warszawa w czołówce

Drogowcy dokończą ulicę Rosoła w weekend
remont

Drogowcy dokończą ulicę Rosoła w weekend

W tym roku zabytkowe pojazdy będą woziły pasażerów 6 i 7 grudnia oraz 26 grudnia
zabytkowy tabor

Mikołajkowa linia tramwajowa na warszawskich torach

Podpisy można składać do 7 grudnia 2025 r. w księgarni SGH, w siedzibie Samorządu Studentów i na por
metro

Stacja Pole Mokotowskie zmieni nazwę? Jest petycja

Na skrzyżowaniu Grójeckiej z Banacha i Bitwy Warszawskiej 1920 roku dobiegają końca prace odtworzeni
przebudowa

Tramwaje i samochody wracają na Banacha i Grójecką

Rusza modernizacja ulicy Bluszczańskiej na Mokotowie
remont

Rusza modernizacja ulicy Bluszczańskiej na Mokotowie

Przejście z peronów Dworca Zachodniego na przystanek zajmie tylko chwilę. Projektowane połączenie je
transport na szynach

Jest projektant tunelu tramwajowego Kasprzaka - Dworzec Zachodni

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama