Drogowcy dokończą ulicę Rosoła w weekend

W nadchodzący weekend, od 5 do 8 grudnia, drogowcy powrócą na Ursynów, aby sfinalizować wymianę nawierzchni na ulicy Rosoła. Prace modernizacyjne obejmą odcinek między ulicami Panoramiczną a Ciszewskiego.



co wiąże się z czasowym zamknięciem części jezdni i zmianami w organizacji ruchu drogowego oraz kursowaniu komunikacji miejskiej. Kierowcy planujący przejazd tą trasą powinni przygotować się na objazdy.

Reklama Reklama

Foto: mat. pras.

Szczegóły prac i czas trwania utrudnień

Roboty drogowe rozpoczną się w piątek, 5 grudnia, o godzinie 22:00 i potrwają do wczesnego ranka w poniedziałek, 8 grudnia, do godziny 5:00.

Prace będą prowadzone na jezdni ulicy Rosoła, która prowadzi w kierunku ulicy Rodowicza „Anody”. Jest to kontynuacja działań prowadzonych dwa tygodnie wcześniej, kiedy wymieniono asfalt na odcinku między ulicami Płaskowickiej a Panoramiczną. Ruch na drugiej nitce ulicy Rosoła (w kierunku przeciwnym) będzie odbywał się bez zmian.