Drogowcy dokończą ulicę Rosoła w weekend

co wiąże się z czasowym zamknięciem części jezdni i zmianami w organizacji ruchu drogowego oraz kursowaniu komunikacji miejskiej. Kierowcy planujący przejazd tą trasą powinni przygotować się na objazdy.
Roboty drogowe rozpoczną się w piątek, 5 grudnia, o godzinie 22:00 i potrwają do wczesnego ranka w poniedziałek, 8 grudnia, do godziny 5:00.
Prace będą prowadzone na jezdni ulicy Rosoła, która prowadzi w kierunku ulicy Rodowicza „Anody”. Jest to kontynuacja działań prowadzonych dwa tygodnie wcześniej, kiedy wymieniono asfalt na odcinku między ulicami Płaskowickiej a Panoramiczną. Ruch na drugiej nitce ulicy Rosoła (w kierunku przeciwnym) będzie odbywał się bez zmian.
W związku z remontem, jezdnia ulicy Rosoła w stronę Rodowicza „Anody” zostanie zamknięta za skrzyżowaniem z ulicą Panoramiczną. Przed skrzyżowaniem na ulicy Rosoła wygrodzony zostanie środkowy pas.
Kierowcy korzystający z ulic Panoramicznej i Wesołej będą mogli wyjeżdżać tylko w stronę ulicy Płaskowickiej. Ulica Nugat zostanie tymczasowo odcięta od Rosoła. Na skrzyżowaniu z ulicą Gandhi możliwy będzie wyłącznie skręt w prawo, w stronę ulicy Branickiego, z wykorzystaniem dwóch pasów.
Dla kierowców podróżujących w kierunku Rodowicza „Anody” wyznaczono objazd. Trasa alternatywna prowadzi ulicą Płaskowickiej oraz aleją KEN do ulicy Ciszewskiego.
Utrudnienia na ulicy Rosoła wpłyną również na funkcjonowanie komunikacji miejskiej. Autobusy linii 148, 166, 179, 185, 503, a także nocna linia N37, zostaną skierowane na objazd i pojadą ulicą Cynamonową.