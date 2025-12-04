2.7°C
Życie Warszawy

Drogowcy dokończą ulicę Rosoła w weekend

Publikacja: 04.12.2025 11:30

Drogowcy dokończą ulicę Rosoła w weekend

M.B.
W nadchodzący weekend, od 5 do 8 grudnia, drogowcy powrócą na Ursynów, aby sfinalizować wymianę nawierzchni na ulicy Rosoła. Prace modernizacyjne obejmą odcinek między ulicami Panoramiczną a Ciszewskiego.

co wiąże się z czasowym zamknięciem części jezdni i zmianami w organizacji ruchu drogowego oraz kursowaniu komunikacji miejskiej. Kierowcy planujący przejazd tą trasą powinni przygotować się na objazdy.

Szczegóły prac i czas trwania utrudnień

Roboty drogowe rozpoczną się w piątek, 5 grudnia, o godzinie 22:00 i potrwają do wczesnego ranka w poniedziałek, 8 grudnia, do godziny 5:00.

Prace będą prowadzone na jezdni ulicy Rosoła, która prowadzi w kierunku ulicy Rodowicza „Anody”. Jest to kontynuacja działań prowadzonych dwa tygodnie wcześniej, kiedy wymieniono asfalt na odcinku między ulicami Płaskowickiej a Panoramiczną. Ruch na drugiej nitce ulicy Rosoła (w kierunku przeciwnym) będzie odbywał się bez zmian.

Zmiany w organizacji ruchu drogowego

W związku z remontem, jezdnia ulicy Rosoła w stronę Rodowicza „Anody” zostanie zamknięta za skrzyżowaniem z ulicą Panoramiczną. Przed skrzyżowaniem na ulicy Rosoła wygrodzony zostanie środkowy pas.

Kierowcy korzystający z ulic Panoramicznej i Wesołej będą mogli wyjeżdżać tylko w stronę ulicy Płaskowickiej. Ulica Nugat zostanie tymczasowo odcięta od Rosoła. Na skrzyżowaniu z ulicą Gandhi możliwy będzie wyłącznie skręt w prawo, w stronę ulicy Branickiego, z wykorzystaniem dwóch pasów.

Wyznaczone trasy objazdowe

Dla kierowców podróżujących w kierunku Rodowicza „Anody” wyznaczono objazd. Trasa alternatywna prowadzi ulicą Płaskowickiej oraz aleją KEN do ulicy Ciszewskiego.

Autobusy na zmienionych trasach

Utrudnienia na ulicy Rosoła wpłyną również na funkcjonowanie komunikacji miejskiej. Autobusy linii 148, 166, 179, 185, 503, a także nocna linia N37, zostaną skierowane na objazd i pojadą ulicą Cynamonową.

