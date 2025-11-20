1.2°C
Warszawa modernizuje trasy rowerowe. Pełnomocnik ds. komunikacji rowerowej podsumowuje rok

Publikacja: 20.11.2025 16:15

Znaczną część krótszych odcinków modernizowanych tras wykonuje się w ramach Budżetu Obywatelskiego

Foto: Adobe Stock

M.B.
Warszawska sieć tras rowerowych rośnie nie tylko dzięki nowym odcinkom, lecz także poprzez systematyczne remonty istniejącej infrastruktury. Pełnomocnik prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej przedstawił podsumowanie prac modernizacyjnych. Rok 2025 może być rekordowy pod względem długości wyremontowanych tras.

Od stycznia do teraz wyremontowano ponad 5,5 km infrastruktury rowerowej, a kolejne 9,5 km jest w trakcie prac. Miasto przygotowuje również nowe inwestycje, które wkrótce trafią do realizacji.

Średnio w latach 2013–2024 modernizowano 7,5 km tras rocznie. Łącznie od 2013 roku remonty objęły ponad 106 km, co stanowi 12 proc. obecnej sieci (850 km) oraz aż 33 proc. infrastruktury dostępnej na początku 2013 roku (318 km). Najwięcej prac remontowych przeprowadzono w 2022 roku – 11 km, lecz bieżący rok ma szansę pobić ten wynik.

Priorytet: nowa infrastruktura rowerowa

Choć remonty są istotne, miasto podkreśla, że kluczowym priorytetem pozostaje budowa nowych tras. Od 2013 do 2025 roku powstanie łącznie 532 km nowej infrastruktury, co daje średnio 41 km rocznie. W 2025 roku gotowych jest już 40 km, a kolejne 23 km znajduje się w realizacji.

Znaczną część krótszych odcinków modernizowanych tras wykonuje się w ramach Budżetu Obywatelskiego, który umożliwia mieszkańcom bezpośredni wpływ na rozwój infrastruktury rowerowej.

Gdzie trwają prace? Lista najnowszych lokalizacji

Odcinki, na których prace właśnie się rozpoczęły:

  • ul. Świętojerska (Andersa – Bonifraterska)
  • ul. Starzyńskiego (rondo – Namysłowska) – BO*
  • most Gdański (zachodni przyczółek) – BO

Trasy, na których wkrótce zakończą się prace:

  • al. Wedla (al. Zieleniecka – Stanisława Augusta) – BO
  • park Kozłowskiego (okolice Doliny Służewieckiej) – BO
  • ul. Chodecka (Wyszogrodzka – Matki Teresy z Kalkuty)
  • ul. Ciszewskiego (al. KEN – Rodowicza „Anody” + rejon ul. Roentgena)
Ścieżka rowerowa na Anielewicza przed remontem zrobiona z krytykowanej przez rowerzystów kostki betonowej

Foto: mat. pras.

Co miasto planuje zrobić w najbliższym czasie?

W planach na najbliższe miesiące znajdują się m.in.:

  • ul. Rzymowskiego (Modzelewskiego – pętla „Wyścigi”) – BO
  • ul. Fieldorfa (Umińskiego – Bora-Komorowskiego) – przebudowa istniejącego fragmentu i uzupełnienie brakującego odcinka – BO
  • Trasa Siekierkowska
  • ul. Sobieskiego
Ten sam odcinek ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Anielewicza po remoncie, gładka asfaltowa powierzchni

Ten sam odcinek ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Anielewicza po remoncie, gładka asfaltowa powierzchnia sprzyja komfortowi rowerzystów

Foto: mat. pras.

Co już wykonano w 2025 roku? Lista zakończonych inwestycji

  • ul. Anielewicza (Andersa – Zamenhofa) – BO
  • al. Jana Pawła II (Nowolipki – Anielewicza) – BO
  • ul. Broniewskiego (Romaszewskiego – Trasa S8) – BO
  • ul. Światowida (Mehoffera – Świętosławskiego) – BO
  • ul. Fieldorfa (Nowaka-Jeziorańskiego – Perkuna) – BO
  • ul. Płowiecka (rondo Mościckiego – Płowiecka 84) – BO
  • Dolina Służewiecka/Nowoursynowska – remont przejazdów – BO
  • plac Bankowy (rejon ul. Elektoralnej)
  • ul. Wóycickiego (Wólczyńska – Palisadowa)
  • ul. Wołoska/Domaniewska – remont przejazdów
*BO – oznacza remonty w ramach Budżetu Obywatelskiego

