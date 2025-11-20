Warszawa modernizuje trasy rowerowe. Pełnomocnik ds. komunikacji rowerowej podsumowuje rok

Warszawska sieć tras rowerowych rośnie nie tylko dzięki nowym odcinkom, lecz także poprzez systematyczne remonty istniejącej infrastruktury. Pełnomocnik prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej przedstawił podsumowanie prac modernizacyjnych. Rok 2025 może być rekordowy pod względem długości wyremontowanych tras.



Od stycznia do teraz wyremontowano ponad 5,5 km infrastruktury rowerowej, a kolejne 9,5 km jest w trakcie prac. Miasto przygotowuje również nowe inwestycje, które wkrótce trafią do realizacji.

Średnio w latach 2013–2024 modernizowano 7,5 km tras rocznie. Łącznie od 2013 roku remonty objęły ponad 106 km, co stanowi 12 proc. obecnej sieci (850 km) oraz aż 33 proc. infrastruktury dostępnej na początku 2013 roku (318 km). Najwięcej prac remontowych przeprowadzono w 2022 roku – 11 km, lecz bieżący rok ma szansę pobić ten wynik.

Priorytet: nowa infrastruktura rowerowa

Choć remonty są istotne, miasto podkreśla, że kluczowym priorytetem pozostaje budowa nowych tras. Od 2013 do 2025 roku powstanie łącznie 532 km nowej infrastruktury, co daje średnio 41 km rocznie. W 2025 roku gotowych jest już 40 km, a kolejne 23 km znajduje się w realizacji.

Znaczną część krótszych odcinków modernizowanych tras wykonuje się w ramach Budżetu Obywatelskiego, który umożliwia mieszkańcom bezpośredni wpływ na rozwój infrastruktury rowerowej.