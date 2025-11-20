Warszawa w nocy będzie bezpieczna? Radni przyjęli program

dalszy rozwój systemu monitoringu wizyjnego w kluczowych punktach miasta,

utrzymanie i wzmacnianie liczby patroli w rejonach rekreacyjnych i rozrywkowych,

organizowanie cyklicznych spotkań koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli miasta, Policji, Straży Miejskiej oraz instytucji odpowiedzialnych za utrzymanie terenów nadwiślańskich,

rozszerzanie działań profilaktycznych i edukacyjnych dotyczących bezpiecznych zachowań w przestrzeni miejskiej,

wyposażanie i modernizację systemów ratunkowych wzdłuż Wisły – m.in. montaż i utrzymanie kół ratunkowych z linami asekuracyjnymi na bulwarach,

rozwój wykorzystania dronów z kamerami przez Straż Miejską do obserwacji bulwarów, plaż i trudno dostępnych odcinków rzeki,

wsparcie działań Policji w zakresie programu „Ciche Miasto”, obejmującego działania ograniczające hałas generowany przez pojazdy oraz kontrolę ich stanu technicznego przy użyciu sonometrów i urządzeń pomiarowych zakupionych przez miasto,

kontynuowanie współpracy z Wydziałem Ruchu Drogowego Policji i Strażą Miejską w zakresie eliminowania nielegalnych wyścigów oraz niebezpiecznych zachowań kierowców w nocy,

zwiększanie nadzoru nad przewozami osób – kontrole legalności i bezpieczeństwa usług przewozowych, w tym weryfikację licencji, stanu technicznego pojazdów oraz trzeźwości kierowców,

wykorzystywanie służb ponadnormatywnych finansowanych z budżetu m.st. Warszawy, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i kontroli rejonów o zwiększonym zagrożeniu,

utrzymanie kompleksowej kontroli rejonu bulwarów wiślanych, obejmującej patrole piesze, rowerowe i wodne, a także obecność funkcjonariuszy z uprawnieniami ratowników medycznych,

kontrolę punktów sprzedaży alkoholu pod kątem przestrzegania prawa,

kampanie społeczne oraz wsparcie dla rodzin i osób uzależnionych od alkoholu i substancji psychoaktywnych.

Radni o programie Bezpiecznej Nocy

– Warszawa jest miastem, które żyje 24 godziny na dobę, w którym wychowują się małe dzieci, a mieszkańcy chcą się wyspiać się w swoich mieszkaniach – mówił Maciej Fijałkowski, sekretarz miasta. – Chcemy, by Warszawa była bezpieczna dla wszystkich mieszkańców miasta. Chcemy rozwijać i wzmacniać te działania, które już są realizowane na razie pilotażowo na terenie dwóch dzielnic miasta czyli Śródmieścia i Pragi Północ. Od kilku lat konsekwentnie realizujemy program Warszawa chroni – wyliczał.

Anna Auksel-Sekutowicz, radna KO Koalicja Obywatelska cieszy się, że Program Bezpiecznej Nocy powstał i że rozwija się zgodnie z kierunkiem, który proponowaliśmy.

Przypominał też o innych działaniach wprowadzanych przez urząd miasta. – Tam, gdzie rażąco i uporczywie łamane są zasady współżycia społecznego i zasady określone w przepisach prawa, musimy mieć narzędzia żeby skutecznie reagować i po to między innymi też powstał Warszawski Program Bezpiecznej Nocy – tłumaczył. – Tam, gdzie problemy będą się powtarzać, będziemy dokładać kamery i skierujemy częstsze patrole – zapowiedział. – Wolność jednych kończy się tam, gdzie zaczyna się krzywda innych – dodał.

Klub rządzącej miastem Koalicji Obywatelskiej poparł te rozwiązania. – Potrzebujemy konkretnych danych, bo tylko one pokażą skuteczność działań – zastrzegła radna Anna Auksel-Sekutowicz. – Bez nich program pozostanie tylko listą dobrych intencji, dlatego oczekujemy systemu ewaluacji działań jasnych wskaźników społecznych, na przykład spadku liczby wykroczeń czy wzrostu poczucia bezpieczeństwa w badaniach mieszkańców. Oczekujemy też większego nacisku na profilaktykę młodzieżową programy edukacyjne w szkołach dotyczący odpowiedzialnego korzystania z przestrzeni publicznej i przeciwdziałania uzależnieniom oraz raportowania finansowego przejrzystych informacji o wydatkach na poszczególne działania, aby mieszkańcy wiedzieli jak ich podatki przekładają się na bezpieczeństwo – wyliczała.

Zastrzegła jednak, że nie są to uwagi krytyczne, lecz propozycje które mają ulepszyć program. – Koalicja Obywatelska cieszy się, że Program Bezpiecznej Nocy powstał i że rozwija się zgodnie z kierunkiem, który proponowaliśmy. Jest dokumentem kompleksowym, rozsądnym, zrównoważonym i nastawionym na współpracę a nie tylko na proste zakazy. Będziemy głosować za przyjęciem tego programu, ale jako klub odpowiedzialny inicjatorzy tego kierunku działań oczekujemy doprecyzowania kluczowych obszarów oraz przedstawienia konkretnych wskaźników które pozwolą nam na rzetelną ewaluację – zapowiedziała.

Radny Filip Frąckowiak z klubu PiS podkreślił, że zapisy, które znalazły się w programie, to „nie jest nic nowego ani nic nadzwyczajnego”. – Ten program jest po prostu deklaratywny, nie idzie za nim też żadne pokrycie finansowe, szczególnie przeznaczone na ten program – tłumaczył. – To nie zmienia jednak faktu, że jest to zbiór zasad zasadniczo pozytywnych. Zwracam się do pana sekretarza i do dyrektora Biura Bezpieczeństwa, żeby po 3 miesiącach rzeczywiście omówić kwestie efektywności tego programu

Wsparcie dla programu zadeklarowała też radna Marta Szczepańska z klubu Lewica-MJN. – Jednak brakuje wielu elementów, które zgłaszają nam mieszkańcy – zastrzegła. – Przykładowo problem jest na ulicy Wiejskiej, gdzie mieszkańcy się boją, że ich blok zostanie oblany kwasem i to są bardzo niebezpieczne sytuacje które też powinny być rozwiązywane. Mieszkańcy powinni mieć pewność, że my przynajmniej jako radni będziemy stawać za nimi murem w sytuacji kiedy będzie dochodziło do aktów terroru na ich ulicy.

Jej zdaniem brakuje też podsumowania 20 dni pilotażu nocnej prohibicji, która została wprowadzona 1 listopada. – Zdecydowanie już można porównać, ile było interwencji przed wprowadzeniem ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu, a ile po tym wprowadzeniu – zauważyła.