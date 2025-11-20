Warszawa w nocy będzie bezpieczna? Radni przyjęli program

Radni przyjęli Warszawski Program Bezpiecznej Nocy, jednak żądają większej szczegółowości zapisów
W programie znalazły się m.in. najważniejsze dotychczasowe działania urzędu miasta, w tym program „Warszawa chroni”, poprawa bezpieczeństwa pieszych, monitoring wizyjny, kwestia spożywania alkoholu w miejscach zabronionych, projekt „Bezpieczna dzielnica” czy sprawę Bulwarów Wiślanych i bezpiecznej Wisły. Wspomniano też o dofinansowaniu Komendy Stołecznej Policji, programie Ciche Miasto 2025, kontrolach przewozów osób w Warszawie czy informacje o Zakładzie Obsługi Systemu Monitoringu.
Władze Warszawy zapowiedziały w programie, że planowane jest mapowanie miejsc uciążliwych, wzmocnienie prewencji, wzmocnienie patroli oraz środków administracyjnych wobec punktów sprzedaży alkoholu, czy program „Odpowiedzialny Sprzedawca”. Urzędnicy planują też prowadzić kampanie edukacyjne, wsparcie dla rodzin, a także zwiększenie dostępności terapii.
W programie zapisano, że Warszawa będzie kontynuować i rozwijać działania na rzecz bezpieczeństwa, w szczególności przez:
– Warszawa jest miastem, które żyje 24 godziny na dobę, w którym wychowują się małe dzieci, a mieszkańcy chcą się wyspiać się w swoich mieszkaniach – mówił Maciej Fijałkowski, sekretarz miasta. – Chcemy, by Warszawa była bezpieczna dla wszystkich mieszkańców miasta. Chcemy rozwijać i wzmacniać te działania, które już są realizowane na razie pilotażowo na terenie dwóch dzielnic miasta czyli Śródmieścia i Pragi Północ. Od kilku lat konsekwentnie realizujemy program Warszawa chroni – wyliczał.
Przypominał też o innych działaniach wprowadzanych przez urząd miasta. – Tam, gdzie rażąco i uporczywie łamane są zasady współżycia społecznego i zasady określone w przepisach prawa, musimy mieć narzędzia żeby skutecznie reagować i po to między innymi też powstał Warszawski Program Bezpiecznej Nocy – tłumaczył. – Tam, gdzie problemy będą się powtarzać, będziemy dokładać kamery i skierujemy częstsze patrole – zapowiedział. – Wolność jednych kończy się tam, gdzie zaczyna się krzywda innych – dodał.
Klub rządzącej miastem Koalicji Obywatelskiej poparł te rozwiązania. – Potrzebujemy konkretnych danych, bo tylko one pokażą skuteczność działań – zastrzegła radna Anna Auksel-Sekutowicz. – Bez nich program pozostanie tylko listą dobrych intencji, dlatego oczekujemy systemu ewaluacji działań jasnych wskaźników społecznych, na przykład spadku liczby wykroczeń czy wzrostu poczucia bezpieczeństwa w badaniach mieszkańców. Oczekujemy też większego nacisku na profilaktykę młodzieżową programy edukacyjne w szkołach dotyczący odpowiedzialnego korzystania z przestrzeni publicznej i przeciwdziałania uzależnieniom oraz raportowania finansowego przejrzystych informacji o wydatkach na poszczególne działania, aby mieszkańcy wiedzieli jak ich podatki przekładają się na bezpieczeństwo – wyliczała.
Zastrzegła jednak, że nie są to uwagi krytyczne, lecz propozycje które mają ulepszyć program. – Koalicja Obywatelska cieszy się, że Program Bezpiecznej Nocy powstał i że rozwija się zgodnie z kierunkiem, który proponowaliśmy. Jest dokumentem kompleksowym, rozsądnym, zrównoważonym i nastawionym na współpracę a nie tylko na proste zakazy. Będziemy głosować za przyjęciem tego programu, ale jako klub odpowiedzialny inicjatorzy tego kierunku działań oczekujemy doprecyzowania kluczowych obszarów oraz przedstawienia konkretnych wskaźników które pozwolą nam na rzetelną ewaluację – zapowiedziała.
Radny Filip Frąckowiak z klubu PiS podkreślił, że zapisy, które znalazły się w programie, to „nie jest nic nowego ani nic nadzwyczajnego”. – Ten program jest po prostu deklaratywny, nie idzie za nim też żadne pokrycie finansowe, szczególnie przeznaczone na ten program – tłumaczył. – To nie zmienia jednak faktu, że jest to zbiór zasad zasadniczo pozytywnych. Zwracam się do pana sekretarza i do dyrektora Biura Bezpieczeństwa, żeby po 3 miesiącach rzeczywiście omówić kwestie efektywności tego programu
Wsparcie dla programu zadeklarowała też radna Marta Szczepańska z klubu Lewica-MJN. – Jednak brakuje wielu elementów, które zgłaszają nam mieszkańcy – zastrzegła. – Przykładowo problem jest na ulicy Wiejskiej, gdzie mieszkańcy się boją, że ich blok zostanie oblany kwasem i to są bardzo niebezpieczne sytuacje które też powinny być rozwiązywane. Mieszkańcy powinni mieć pewność, że my przynajmniej jako radni będziemy stawać za nimi murem w sytuacji kiedy będzie dochodziło do aktów terroru na ich ulicy.
Jej zdaniem brakuje też podsumowania 20 dni pilotażu nocnej prohibicji, która została wprowadzona 1 listopada. – Zdecydowanie już można porównać, ile było interwencji przed wprowadzeniem ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu, a ile po tym wprowadzeniu – zauważyła.