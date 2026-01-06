Tragedia na warszawskim Mokotowie. Nie żyje siedmiomiesięczne dziecko

W nocy z wtorku na środę, 6 stycznia, w jednym z mieszkań przy ulicy Modzelewskiego w Warszawie doszło do tragicznego zdarzenia. Służby ratunkowe, wezwane do awantury domowej, odnalazły w lokalu ciało siedmiomiesięcznego chłopca.



Opiekunowie dziecka, którzy w chwili interwencji znajdowali się pod wpływem alkoholu, zostali zatrzymani przez policję. Prokuratura wszczęła śledztwo mające wyjaśnić okoliczności śmierci niemowlęcia.

Interwencja służb przy ulicy Modzelewskiego

Zgłoszenie dotyczące głośnej awantury domowej wpłynęło do służb około północy. Zaniepokojeni sąsiedzi, słysząc hałasy dobiegające z jednego z mieszkań w bloku na Mokotowie, obawiali się o bezpieczeństwo przebywających tam osób. Na miejsce skierowano patrole policji oraz straż pożarną.

Po przybyciu pod wskazany adres funkcjonariusze podjęli próby nawiązania kontaktu z osobami przebywającymi wewnątrz lokalu. Ze względu na brak reakcji mieszkańców oraz ich odmowę otwarcia drzwi, podjęto decyzję o siłowym wejściu do mieszkania. Strażacy wyważyli drzwi, umożliwiając policji przeprowadzenie czynności w środku.

Odkrycie ciała niemowlęcia i próba ratunku

Wewnątrz mieszkania znajdowało się dwoje dorosłych opiekunów oraz siedmiomiesięczny chłopiec. Dziecko nie wykazywało oznak życia. Funkcjonariusze policji natychmiast przystąpili do reanimacji niemowlęcia, którą kontynuowali aż do momentu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego.