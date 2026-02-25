Organizator nielegalnych przerzutów w rękach służb

Funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali 38-letniego mężczyznę podejrzanego o organizowanie przerzutów przez granicę polsko-białoruską. Za swoje czyny Ukrainiec otrzymał wieloletni zakaz wjazdu do Polski oraz karę więzienia w zawieszeniu.



Zatrzymanie miało miejsce na terenie Warszawy, gdzie pojawili się funkcjonariusze z placówki w Rutce-Tartak oraz podlascy specjaliści z Wydziału Zabezpieczenia Działań. Akcja była wynikiem postanowienia wydanego przez Prokuraturę Rejonową w Suwałkach. Podejrzany to 38-letni obywatel Ukrainy, któremu śledczy zarzucają aktywne organizowanie nielegalnego przekraczania granicy między Polską a Białorusią.

Surowe konsekwencje i dobrowolne poddanie się karze

Mężczyzna usłyszał zarzuty, do których w pełni się przyznał. W toku postępowania zdecydował się na dobrowolne poddanie karze. Zastosowano wobec niego wyrok trzech miesięcy pozbawienia wolności oraz osiem miesięcy ograniczenia wolności, co wiąże się z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnych prac na cele społeczne. Dodatkowo prokurator wyznaczył poręczenie majątkowe w kwocie 5 tys. zł i nałożył na zatrzymanego zakaz opuszczania kraju do czasu zakończenia wszystkich formalności.

Długa rozłąka z Polską i strefą Schengen

Poza wyrokiem karnym wobec 38-latka wyciągnięto surowe konsekwencje administracyjne. Otrzymał on oficjalną decyzję zobowiązującą go do powrotu do kraju pochodzenia. Najbardziej dotkliwą sankcją jest jednak zakaz ponownego wjazdu na terytorium Polski oraz do wszystkich państw strefy Schengen.