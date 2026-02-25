Nie oddała leasingowanych aut za ponad ćwierć miliona złotych

Kobieta zaprzestała regulowania rat. Mimo wygaśnięcia umów nie zwróciła samochodów leasingodawcy.
Sprawa zaczęła się od zgłoszenia właściciela firmy leasingowej, który poinformował policję o braku spłaty rat i niezwróceniu dwóch samochodów osobowych. Umowy wygasły, a pojazdy wciąż pozostawały w rękach klientki.
Sprawą zajęli się funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją na warszawskich Bielanach. Z ich ustaleń wynika, że 54-latka w kwietniu ubiegłego roku zawarła umowy leasingowe na Audi o wartości niemal 140 tys. zł oraz Mercedes-Benz wartego ok. 115 tys. zł.
Po pewnym czasie kobieta zaprzestała regulowania rat. Mimo wygaśnięcia umów nie zwróciła samochodów leasingodawcy, narażając firmę na straty sięgające ok. 255 tys. zł.
Policjanci ustalili jej miejsce zamieszkania przy ul. Marymonckiej. Tam 54-latka została zatrzymana i przewieziona do komendy przy ul. Żeromskiego.
W komendzie kobieta usłyszała zarzuty przywłaszczenia powierzonego mienia. Chodzi o bezprawne zatrzymanie rzeczy przekazanej na podstawie umowy leasingowej.
Teraz 54-latka będzie tłumaczyć się przed sądem. Za takie przestępstwo grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.
Czynności w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa-Żoliborz.