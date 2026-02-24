Seria zabójstw seniorek w Warszawie. Policja odkryła kolejne ofiary

45-letni obywatel Polski od lutego przebywa w areszcie tymczasowym – nowe ustalenia oznaczają dla niego kolejne, bardzo poważne konsekwencje.
Sprawa serii brutalnych zabójstw seniorek w Warszawie w lutym wstrząsnęła opinią publiczną. Teraz wychodzą na jaw nowe, wstrząsające ustalenia. Policjanci ze stołecznego Wydziału do walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw odkryli, że zatrzymany wcześniej 45-latek może odpowiadać za śmierć nie trzech, a aż sześciu kobiet.
Do pierwszych zatrzymań doszło w lutym. Wtedy dwaj mężczyźni usłyszeli zarzuty zabójstw starszych kobiet, do których doszło w warszawskich dzielnicach: Śródmieściu, Ochocie i Ursynowie. Teraz śledztwo nabrało nowego wymiaru.
Funkcjonariusze z Komenda Stołeczna Policji przeanalizowali sprawy zgonów starszych kobiet z ostatnich miesięcy. Wnikliwe sprawdzanie dokumentacji, porównywanie śladów i praca operacyjna doprowadziły do przełomu.
Śledczy wytypowali trzy kolejne przypadki śmierci seniorek, do których doszło w grudniu ubiegłego roku i w styczniu w mieszkaniach na terenie Śródmieścia. Wszystko wskazuje na to, że za tymi zbrodniami stoi ten sam 45-latek.
Policjanci ustalili, że mężczyzna nie działał sam. W zabójstwach miał pomagać mu 37-letni obywatel Ukrainy. Został on zatrzymany pod koniec listopada przez funkcjonariuszy wydziału zajmującego się najcięższymi przestępstwami.
Z ustaleń śledczych wynika, że po zabójstwach sprawcy okradali mieszkania z gotówki, biżuterii i drobnych kosztowności, które łatwo było sprzedać. Starali się przy tym zacierać ślady, by wszystko wyglądało na naturalny zgon lub by nie wzbudzać podejrzeń o włamanie.
Obaj mężczyźni usłyszeli kolejne zarzuty zabójstwa w Prokuratura Okręgowa w Warszawie. 45-letni obywatel Polski od lutego przebywa w areszcie tymczasowym – nowe ustalenia oznaczają dla niego kolejne, bardzo poważne konsekwencje.
Sąd zdecydował także o trzymiesięcznym areszcie dla 37-letniego obywatela Ukrainy.
Za zabójstwa grozi im kara dożywotniego pozbawienia wolności. Śledczy nie wykluczają, że sprawa może być jeszcze rozwojowa i analizują kolejne podobne przypadki.