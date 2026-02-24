Zapalił papierosa w metrze. Czeka go dwa lata odsiadki

Złamanie zakazu palenia na stacji Dworzec Wileński zakończyło się dla 44-latka znacznie poważniej niż mandatem. Mężczyzna, poszukiwany czterema nakazami sądowymi, spędzi w areszcie śledczym ponad 630 dni za dawne przestępstwa.



Zgodnie z obowiązującymi przepisami palenie wyrobów tytoniowych w miejscach użyteczności publicznej, takich jak teren metra, jest wykroczeniem. Osoba ignorująca ten zakaz musi liczyć się z grzywną w wysokości do 500 złotych.

Właśnie ten błąd popełnił 44-letni mężczyzna, który postanowił zapalić papierosa w toalecie publicznej znajdującej się na antresoli stacji Dworzec Wileński. Jego zachowanie nie umknęło uwadze policjantów z ogniwa patrolowo-interwencyjnego, którzy pełnili w tym czasie służbę w podziemnej komunikacji.

Sąd wyznaczył zatrzymanemu przez policjantów łączną karę pozbawienia wolności w wymiarze ponad 630 dni.

Pechowa kontrola na antresoli

Funkcjonariusze z Komisariatu Policji Metra Warszawskiego natychmiast podjęli interwencję wobec palącego mężczyzny. Rutynowe czynności sprawdzające w policyjnych systemach przyniosły jednak zaskakujący obrót spraw.