Zbiórka krwi na Ursynowie. W lutym szczególnie potrzebna grupa 0Rh

Już w piątek na Ursynowie odbędzie się akcja krwiodawstwa organizowana przez Klub „Krewki Ursynów”. W Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie szczególnie brakuje krwi grupy 0Rh-. Każda donacja może uratować życie.



W sobotę, 28 lutego, w godz. 9-14 mieszkańcy będą mogli oddać krew podczas stacjonarnej zbiórki w sali 136 urzędu przy al. KEN 61. Akcję organizuje Klub Honorowych Dawców Krwi Krewki Ursynów przy wsparciu Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

Obecnie w Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie szczególnie brakuje krwi grupy 0Rh-. To właśnie ta grupa jest uniwersalna i często wykorzystywana w nagłych przypadkach, gdy nie ma czasu na szczegółowe badania.

Podczas wydarzenia będzie można również zarejestrować się w bazie potencjalnych dawców szpiku prowadzonej przez Fundacja DKMS Polska.