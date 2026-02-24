Zbiórka krwi na Ursynowie. W lutym szczególnie potrzebna grupa 0Rh

Oddanie krwi trwa kilkanaście minut, a może komuś podarować całe życie
W sobotę, 28 lutego, w godz. 9-14 mieszkańcy będą mogli oddać krew podczas stacjonarnej zbiórki w sali 136 urzędu przy al. KEN 61. Akcję organizuje Klub Honorowych Dawców Krwi Krewki Ursynów przy wsparciu Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.
Obecnie w Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie szczególnie brakuje krwi grupy 0Rh-. To właśnie ta grupa jest uniwersalna i często wykorzystywana w nagłych przypadkach, gdy nie ma czasu na szczegółowe badania.
Podczas wydarzenia będzie można również zarejestrować się w bazie potencjalnych dawców szpiku prowadzonej przez Fundacja DKMS Polska.
W Polsce każdego roku wykonuje się około miliona transfuzji. Za każdą z nich stoi konkretny człowiek – pacjent po wypadku, osoba w trakcie operacji, chory onkologicznie czy kobieta po ciężkim porodzie. Krew i osocze są potrzebne każdego dnia, a ich zapasów nie da się wyprodukować w laboratorium.
Krwiodawcą może zostać każda zdrowa osoba między 18. a 65. rokiem życia. Samo oddanie krwi trwa kilkanaście minut, a może komuś podarować całe życie.
Klub Honorowych Dawców Krwi „Krewki Ursynów” powstał w 2017 roku i dziś skupia ponad 60 członków. W lutym obchodzi dziewiątą rocznicę działalności na Ursynowie. Przez te lata udało się zorganizować dziesiątki akcji i zachęcić wielu mieszkańców do regularnego oddawania krwi.
W 2026 roku zbiórki odbywają się w trybie stacjonarnym w urzędzie dzielnicy. Oprócz lutowego terminu zaplanowano kolejne akcje: 28 marca, 25 kwietnia, 23 maja, 27 czerwca, 25 lipca, 29 sierpnia, 26 września, 24 października oraz 28 listopada.
Organizatorzy apelują: jeśli możesz – przyjdź. Twoja krew naprawdę jest na wagę życia.