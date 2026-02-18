Zdrowie warszawiaków pod lupą. Dekada zmian, sukcesów i nowych wyzwań

Analiza danych NFZ pokazuje, że warszawiacy coraz skuteczniej walczą z chorobami, które przez lata były głównymi zabójcami.
Analiza danych NFZ pokazuje, że warszawiacy coraz skuteczniej walczą z chorobami, które przez lata były głównymi zabójcami. Największy progres odnotowano w obszarze onkologii i kardiologii. Zachorowalność na raka płuca spadła u mężczyzn o niemal połowę, a u kobiet o ponad 20 proc.. Jeszcze bardziej spektakularny wynik dotyczy choroby niedokrwiennej serca, gdzie liczba nowych diagnoz obniżyła się o ponad 50 proc. w latach 2013–2020. Te sukcesy to efekt lepszej profilaktyki, zmian stylu życia oraz postępu w medycynie.
Obraz zdrowia stolicy nie jest jednak wolny od cieni. Najbardziej niepokojącym trendem jest lawinowy wzrost otyłości – liczba rozpoznań zwiększyła się ponad 2,5-krotnie w ciągu dekady. Za tym schorzeniem kroczy cukrzyca typu 2, na którą choruje o 45 proc. więcej osób niż dziesięć lat temu. Widać też wyraźny odwrót od tradycyjnych chorób zakaźnych na rzecz problemów metabolicznych i cywilizacyjnych.
Wśród schorzeń, których ubywa, warto wymienić także raka szyjki macicy, co jest bezpośrednim efektem upowszechnienia badań cytologicznych i szczepień przeciw HPV. Zmniejszyła się również liczba świadczeń związanych z opieką poporodową, co jednak wiąże się bezpośrednio z ogólnym spadkiem dzietności w regionie.
Raport precyzyjnie wskazuje grupy najbardziej narażone na konkretne schorzenia. Choroby układu krążenia oraz nowotwory wciąż pozostają domeną osób starszych, jednak wiek zachorowania na niektóre typy raka, jak rak piersi czy prostaty, ulega przesunięciu. Z kolei otyłość i cukrzyca typu 2 coraz częściej dotykają osoby w wieku średnim oraz, co szczególnie niepokojące, dzieci i młodzież.
Do niewątpliwych sukcesów należy zaliczyć spadek śmiertelności z powodu zawałów oraz lepszą wykrywalność nowotworów we wczesnych stadiach. Porażką jest natomiast rosnąca skala chorób wynikających z siedzącego trybu życia i stresu, z którymi system opieki radzi sobie coraz gorzej. Poważnym zagrożeniem pozostaje wpływ zanieczyszczenia powietrza na choroby układu oddechowego oraz długofalowe skutki pandemii dla kondycji psychicznej mieszkańców.
System opieki zdrowotnej w Warszawie opiera się głównie na finansowaniu z Narodowego Funduszu Zdrowia. Miasto angażuje się jednak w liczne programy profilaktyczne, takie jak "Zdrowy Uczeń" czy Warszawski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego, które mają uzupełniać lukę w systemie powszechnym i reagować na najpilniejsze potrzeby lokalnej społeczności.
Aby przeciwdziałać negatywnym trendom, miasto uruchomiło szereg bezpłatnych programów profilaktycznych i edukacyjnych. Są one finansowane z budżetu stolicy i mają na celu ułatwienie mieszkańcom dostępu do diagnostyki oraz wiedzy o zdrowiu.
Warto pamiętać, że powyższe inicjatywy są uzupełnieniem systemu finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Raport podkreśla, że choć Warszawa inwestuje znaczne środki w profilaktykę, realny obraz zdrowia mieszkańców zależy również od korzystania z sektora prywatnego, którego dane nie są ujęte w oficjalnych statystykach publicznych.
Test powstał na podstawie raportu „Zdrowie Warszawianek i Warszawiaków – stan zdrowia mieszkańców stolicy w latach 2013–2023"