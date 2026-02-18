-5.7°C
Życie Warszawy
Zdrowie warszawiaków pod lupą. Dekada zmian, sukcesów i nowych wyzwań

Publikacja: 18.02.2026 17:00

Analiza danych NFZ pokazuje, że warszawiacy coraz skuteczniej walczą z chorobami, które przez lata b

Analiza danych NFZ pokazuje, że warszawiacy coraz skuteczniej walczą z chorobami, które przez lata były głównymi zabójcami.

Foto: Adobe Stock

M.B.
Ostatnie dziesięć lat przyniosło istotne zmiany w kondycji zdrowotnej mieszkańców stolicy. Raport podsumowujący lata 2013–2023 wskazuje na wyraźny spadek zachorowalności na raka płuca i schorzenia układu krążenia, ale jednocześnie alarmuje o gwałtownym wzroście przypadków otyłości i zaburzeń lękowych.

Analiza danych NFZ pokazuje, że warszawiacy coraz skuteczniej walczą z chorobami, które przez lata były głównymi zabójcami. Największy progres odnotowano w obszarze onkologii i kardiologii. Zachorowalność na raka płuca spadła u mężczyzn o niemal połowę, a u kobiet o ponad 20 proc.. Jeszcze bardziej spektakularny wynik dotyczy choroby niedokrwiennej serca, gdzie liczba nowych diagnoz obniżyła się o ponad 50 proc. w latach 2013–2020. Te sukcesy to efekt lepszej profilaktyki, zmian stylu życia oraz postępu w medycynie.

Otyłość i cukrzyca typu 2 coraz częściej dotykają osoby w wieku średnim oraz, co szczególnie niepokojące, dzieci i młodzież.

Czego przybywa, a czego ubywa

Obraz zdrowia stolicy nie jest jednak wolny od cieni. Najbardziej niepokojącym trendem jest lawinowy wzrost otyłości – liczba rozpoznań zwiększyła się ponad 2,5-krotnie w ciągu dekady. Za tym schorzeniem kroczy cukrzyca typu 2, na którą choruje o 45 proc. więcej osób niż dziesięć lat temu. Widać też wyraźny odwrót od tradycyjnych chorób zakaźnych na rzecz problemów metabolicznych i cywilizacyjnych.

Wśród schorzeń, których ubywa, warto wymienić także raka szyjki macicy, co jest bezpośrednim efektem upowszechnienia badań cytologicznych i szczepień przeciw HPV. Zmniejszyła się również liczba świadczeń związanych z opieką poporodową, co jednak wiąże się bezpośrednio z ogólnym spadkiem dzietności w regionie.

Kto choruje najczęściej

Raport precyzyjnie wskazuje grupy najbardziej narażone na konkretne schorzenia. Choroby układu krążenia oraz nowotwory wciąż pozostają domeną osób starszych, jednak wiek zachorowania na niektóre typy raka, jak rak piersi czy prostaty, ulega przesunięciu. Z kolei otyłość i cukrzyca typu 2 coraz częściej dotykają osoby w wieku średnim oraz, co szczególnie niepokojące, dzieci i młodzież.

Prawdziwym wyzwaniem dla młodszych pokoleń stało się jednak zdrowie psychiczne. Zaburzenia lękowe diagnozowane są obecnie blisko 2,4-krotnie częściej niż w 2013 roku. Największy przyrost nowych przypadków dotyczy młodych dorosłych w wieku 20–39 lat. U kobiet w tej grupie wiekowej liczba diagnoz lękowych wzrosła o 155 proc., a u mężczyzn aż o 261 proc.

Sukcesy, porażki i finansowanie

Do niewątpliwych sukcesów należy zaliczyć spadek śmiertelności z powodu zawałów oraz lepszą wykrywalność nowotworów we wczesnych stadiach. Porażką jest natomiast rosnąca skala chorób wynikających z siedzącego trybu życia i stresu, z którymi system opieki radzi sobie coraz gorzej. Poważnym zagrożeniem pozostaje wpływ zanieczyszczenia powietrza na choroby układu oddechowego oraz długofalowe skutki pandemii dla kondycji psychicznej mieszkańców.

System opieki zdrowotnej w Warszawie opiera się głównie na finansowaniu z Narodowego Funduszu Zdrowia. Miasto angażuje się jednak w liczne programy profilaktyczne, takie jak "Zdrowy Uczeń" czy Warszawski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego, które mają uzupełniać lukę w systemie powszechnym i reagować na najpilniejsze potrzeby lokalnej społeczności.

261 proc.

wyniósł wzrost diagnoz lękowych u mężczyzn

Miejska oferta dla zdrowia – gdzie szukać wsparcia?

Aby przeciwdziałać negatywnym trendom, miasto uruchomiło szereg bezpłatnych programów profilaktycznych i edukacyjnych. Są one finansowane z budżetu stolicy i mają na celu ułatwienie mieszkańcom dostępu do diagnostyki oraz wiedzy o zdrowiu.

  • Wsparcie dla serca i naczyń: Program „Edukacja zdrowotna młodzieży szkolnej w zakresie nadciśnienia tętniczego” skupia się na osobach w wieku 18–19 lat. Uczniowie uczą się prawidłowego pomiaru ciśnienia, wyliczania wskaźnika BMI oraz poznają czynniki ryzyka chorób układu krążenia.
  • Aktywność dla dojrzałych: Z myślą o osobach powyżej 60. roku życia realizowany jest program „Aktywny Senior”. Jego celem jest poprawa ogólnej sprawności i jakości życia warszawiaków w wieku emerytalnym poprzez regularne zajęcia i edukację zdrowotną.
  • Ochrona układu oddechowego: Miasto finansuje szczepienia przeciwko grypie sezonowej dla osób w kryzysie bezdomności, przebywających w stołecznych placówkach noclegowych. Dodatkowo prowadzony jest program szczepień przeciwko pneumokokom dla pacjentów onkologicznych, co ma zapobiegać ciężkim zapaleniom płuc w tej grupie ryzyka.
  • Zdrowie psychiczne pod opieką: Kluczowym elementem jest „Warszawski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego”, który zapewnia dostęp do wielostronnej opieki medycznej i społecznej. Dzieci i młodzież szkolna mogą korzystać ze specjalistycznych warsztatów rozwijających kompetencje społeczne i umiejętność radzenia sobie ze stresem.
  • Bezpieczna przyszłość nastolatków: Program szczepień przeciwko meningokokom jest skierowany do młodych dorosłych i nastolatków, mając na celu budowanie odporności przeciwko groźnym chorobom zakaźnym.
Warto pamiętać, że powyższe inicjatywy są uzupełnieniem systemu finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Raport podkreśla, że choć Warszawa inwestuje znaczne środki w profilaktykę, realny obraz zdrowia mieszkańców zależy również od korzystania z sektora prywatnego, którego dane nie są ujęte w oficjalnych statystykach publicznych.

---

Test powstał na podstawie raportu „Zdrowie Warszawianek i Warszawiaków – stan zdrowia mieszkańców stolicy w latach 2013–2023"

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

