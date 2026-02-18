Zdrowie warszawiaków pod lupą. Dekada zmian, sukcesów i nowych wyzwań

Ostatnie dziesięć lat przyniosło istotne zmiany w kondycji zdrowotnej mieszkańców stolicy. Raport podsumowujący lata 2013–2023 wskazuje na wyraźny spadek zachorowalności na raka płuca i schorzenia układu krążenia, ale jednocześnie alarmuje o gwałtownym wzroście przypadków otyłości i zaburzeń lękowych.



Analiza danych NFZ pokazuje, że warszawiacy coraz skuteczniej walczą z chorobami, które przez lata były głównymi zabójcami. Największy progres odnotowano w obszarze onkologii i kardiologii. Zachorowalność na raka płuca spadła u mężczyzn o niemal połowę, a u kobiet o ponad 20 proc.. Jeszcze bardziej spektakularny wynik dotyczy choroby niedokrwiennej serca, gdzie liczba nowych diagnoz obniżyła się o ponad 50 proc. w latach 2013–2020. Te sukcesy to efekt lepszej profilaktyki, zmian stylu życia oraz postępu w medycynie.

Otyłość i cukrzyca typu 2 coraz częściej dotykają osoby w wieku średnim oraz, co szczególnie niepokojące, dzieci i młodzież.

Czego przybywa, a czego ubywa

Obraz zdrowia stolicy nie jest jednak wolny od cieni. Najbardziej niepokojącym trendem jest lawinowy wzrost otyłości – liczba rozpoznań zwiększyła się ponad 2,5-krotnie w ciągu dekady. Za tym schorzeniem kroczy cukrzyca typu 2, na którą choruje o 45 proc. więcej osób niż dziesięć lat temu. Widać też wyraźny odwrót od tradycyjnych chorób zakaźnych na rzecz problemów metabolicznych i cywilizacyjnych.

Wśród schorzeń, których ubywa, warto wymienić także raka szyjki macicy, co jest bezpośrednim efektem upowszechnienia badań cytologicznych i szczepień przeciw HPV. Zmniejszyła się również liczba świadczeń związanych z opieką poporodową, co jednak wiąże się bezpośrednio z ogólnym spadkiem dzietności w regionie.