Centrum RE-START. Nowa funkcja zabytkowego gmachu Szpitala Praskiego

Na parterze budynku zlokalizowano Dzienny Dom Pomocy dla seniorów. Placówka została zaprojektowana zgodnie z zasadami ergonomii we współpracy ze specjalistami od aranżacji przestrzeni dla osób starszych. Seniorzy będą mogli korzystać z profesjonalnego zaplecza rehabilitacyjnego, obejmującego sale do kinezyterapii, boksy do fizykoterapii i hydroterapii. Oferta obejmuje również terapię zajęciową, zajęcia manualne oraz gimnastykę.

Placówka została zaprojektowana zgodnie z zasadami ergonomii we współpracy ze specjalistami od aranżacji przestrzeni dla osób starszych. Foto: mat. pras.

W strukturach Centrum RE-START funkcjonować będzie także Schronisko dla osób w kryzysie bezdomności. Jest to jednostka zapewniająca całodobowy pobyt i usługi opiekuńcze, dedykowana w szczególności osobom wymagającym rekonwalescencji po hospitalizacji.

Pomoc psychologiczna i interwencyjna dla dzieci oraz rodzin

Istotnym elementem działalności centrum jest Centrum Terapii Dzieci i Rodzin oraz Poradnia Wsparcia Interwencyjnego. Placówki te oferują szeroki wachlarz pomocy psychologicznej, psychiatrycznej i prawnej. Wsparcie skierowane jest do młodych osób w sytuacjach kryzysowych, zmagających się z depresją, przemocą rówieśniczą czy skutkami uzależnień w rodzinie.

Decyzja o skupieniu się na opiece nad dziećmi i młodzieżą zapadła po konsultacjach społecznych. Dane z Mapy Marzeń Koniecznych Prażan wskazały, że 66 proc. uczestników uznało wsparcie psychiatryczne i psychologiczne dla najmłodszych za priorytetowe wyzwanie w dzielnicy.

Ważnym elementem projektu było zachowanie autonomii poszczególnych modułów centrum – każda część posiada osobne wejście Foto: mat. pras.

Aktualizacja założeń funkcjonalnych

W toku prac nad projektem miasto zdecydowało o zmianie pierwotnych planów dotyczących profilu działalności związanej z uzależnieniami. W Praskim Centrum RE-START nie będzie prowadzony program leczenia substytucyjnego ani testy w kierunku HIV. Zmiana ta wynika z analizy dostępności tych usług w innych placówkach leczniczych na terenie dzielnicy, które zwiększyły kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Nowe założenia koncentrują się na profilaktyce i edukacji w zakresie uzależnień behawioralnych oraz hamowaniu zjawiska sięgania po substancje psychoaktywne przez dzieci i młodzież.

Centrum ma stać się kluczowym punktem na mapie polityki społecznej Warszawy, odpowiadając na aktualne potrzeby zdrowotne mieszkańców Pragi-Północ.