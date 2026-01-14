-1.9°C
Centrum RE-START. Nowa funkcja zabytkowego gmachu Szpitala Praskiego

Publikacja: 14.01.2026 17:30

Rewitalizacja pięciokondygnacyjnej kamienicy, wpisanej do rejestru zabytków, wymagała ścisłej współpracy z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Foto: mat. pras.

M.B.
Historyczny budynek B Szpitala Praskiego z 1900 roku przekształcono w wielofunkcyjną placówkę wsparcia społecznego. Praskie Centrum RE-START zapewni pomoc seniorom, dzieciom, rodzinom oraz osobom w kryzysie bezdomności, oferując zróżnicowany zakres usług terapeutycznych i opiekuńczych.

Rewitalizacja pięciokondygnacyjnej kamienicy, wpisanej do rejestru zabytków, wymagała ścisłej współpracy z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Generalny wykonawca, spółka Climamedic, zrealizował kontrakt o wartości niemal 60 mln zł. Zakres prac objął nie tylko renowację elewacji z zachowaniem ozdobnych detali, ale także gruntowną przebudowę wnętrz.

W obiekcie poszerzono klatki schodowe, zainstalowano nowoczesne szyby windowe oraz wymieniono stolarkę okienną i drzwiową. Naprawiono konstrukcję dachu, kładąc nowe pokrycie z blachy.

W obiekcie poszerzono klatki schodowe, zainstalowano nowoczesne szyby windowe oraz wymieniono stolarkę okienną i drzwiową.

Foto: mat. pras.

Wsparcie dla seniorów i osób w kryzysie

Ważnym elementem projektu było zachowanie autonomii poszczególnych modułów centrum – każda część posiada osobne wejście, co pozwala na niezależne funkcjonowanie różnych jednostek pomocowych.

Na parterze budynku zlokalizowano Dzienny Dom Pomocy dla seniorów. Placówka została zaprojektowana zgodnie z zasadami ergonomii we współpracy ze specjalistami od aranżacji przestrzeni dla osób starszych. Seniorzy będą mogli korzystać z profesjonalnego zaplecza rehabilitacyjnego, obejmującego sale do kinezyterapii, boksy do fizykoterapii i hydroterapii. Oferta obejmuje również terapię zajęciową, zajęcia manualne oraz gimnastykę.

Placówka została zaprojektowana zgodnie z zasadami ergonomii we współpracy ze specjalistami od aranżacji przestrzeni dla osób starszych.

Foto: mat. pras.

W strukturach Centrum RE-START funkcjonować będzie także Schronisko dla osób w kryzysie bezdomności. Jest to jednostka zapewniająca całodobowy pobyt i usługi opiekuńcze, dedykowana w szczególności osobom wymagającym rekonwalescencji po hospitalizacji.

Pomoc psychologiczna i interwencyjna dla dzieci oraz rodzin

Istotnym elementem działalności centrum jest Centrum Terapii Dzieci i Rodzin oraz Poradnia Wsparcia Interwencyjnego. Placówki te oferują szeroki wachlarz pomocy psychologicznej, psychiatrycznej i prawnej. Wsparcie skierowane jest do młodych osób w sytuacjach kryzysowych, zmagających się z depresją, przemocą rówieśniczą czy skutkami uzależnień w rodzinie.

Decyzja o skupieniu się na opiece nad dziećmi i młodzieżą zapadła po konsultacjach społecznych. Dane z Mapy Marzeń Koniecznych Prażan wskazały, że 66 proc. uczestników uznało wsparcie psychiatryczne i psychologiczne dla najmłodszych za priorytetowe wyzwanie w dzielnicy.

Ważnym elementem projektu było zachowanie autonomii poszczególnych modułów centrum – każda część posiada osobne wejście

Foto: mat. pras.

Aktualizacja założeń funkcjonalnych

W toku prac nad projektem miasto zdecydowało o zmianie pierwotnych planów dotyczących profilu działalności związanej z uzależnieniami. W Praskim Centrum RE-START nie będzie prowadzony program leczenia substytucyjnego ani testy w kierunku HIV. Zmiana ta wynika z analizy dostępności tych usług w innych placówkach leczniczych na terenie dzielnicy, które zwiększyły kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

