11.3°C
1023.6 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Warszawa kontynuuje usuwanie wraków. Miasto ogłosiło kolejny przetarg

Publikacja: 01.03.2026 09:30

Podstawą do usunięcia pojadu z ulicy jest brak tablic rejestracyjnych lub stan techniczny wskazujący

Podstawą do usunięcia pojadu z ulicy jest brak tablic rejestracyjnych lub stan techniczny wskazujący na to, że auto od dawna stoi w jednym miejscu.

Foto: Shutterstock

M.B.
Stołeczne ulice od lat są systematycznie oczyszczane z porzuconych aut i źle zaparkowanych pojazdów. Miasto właśnie ogłosiło kolejny przetarg na odholowywanie i przechowywanie samochodów oraz hulajnóg przez najbliższe trzy lata.

Warszawa konsekwentnie realizuje politykę porządkowania przestrzeni publicznej, a najnowsze zamówienie ogłoszone przez Zarząd Dróg Miejskich jest kontynuacją działań prowadzonych w poprzednich latach. Przetarg dotyczy okresu od 2026 do 2029 roku i ma wartość przekraczającą 10 mln euro.

1723 wraki

usunęły służby z warszawskich ulic w 2025 roku

Procedura usuwania pojazdów opiera się na ścisłej współpracy ze Strażą Miejską, która po zgłoszeniach od mieszkańców lub w wyniku patroli wydaje dyspozycje odholowania. Wykonawcy mają czas do 27 marca na składanie ofert w tym postępowaniu.

Tysiące interwencji rocznie na stołecznych drogach

Z analizy danych wynika, że zapotrzebowanie na usuwanie pojazdów w stolicy utrzymuje się na wysokim, stabilnym poziomie. Każdego roku z przestrzeni miejskiej znika po kilkanaście tysięcy sztuk różnego rodzaju sprzętu transportowego.

Dominują interwencje związane z rażącym naruszaniem przepisów o parkowaniu, co w samym ubiegłym roku dotyczyło 15 205 pojazdów. Oprócz nich służby regularnie eliminują z krajobrazu miasta wraki – w 2025 roku odholowano 1723 takie auta, które nieużytkowane niszczały na parkingach i w pasach drogowych.

Reklama
Reklama
Polecane
W nadchodzącym sezonie Warszawiacy będą mieli do dyspozycji flotę liczącą dokładnie 3460 rowerów
z perspektywy siodełka
Start sezonu Veturilo 2026. Więcej rowerów i nowe trasy. Czy Warszawa doczeka się roweru zimą?

Zasady przejmowania porzuconych aut przez miasto

Przepisy precyzyjnie określają, kiedy pojazd może zostać usunięty z ulicy jako nieużywany. Podstawą jest brak tablic rejestracyjnych lub stan techniczny wskazujący na to, że auto od dawna stoi w jednym miejscu.

Polecane
Wulgarne napisy i rysunki szpecą niemal wszystkie ściany w centrum miasta
koszty dewastacji
Stolica wandali. Małe szanse, że sprawcy zapłacą za zniszczenia

Po odholowaniu właściciel ma 6 miesięcy na odbiór swojej własności ze strzeżonego parkingu. Jeśli w tym ustawowym terminie nikt nie zgłosi się po pojazd, przechodzi on na własność miasta. Procedura ta pozwala na systematyczne zwalnianie miejsc postojowych blokowanych przez lata przez niszczejące konstrukcje.

Wymagania techniczne i szybkość działania wykonawcy

Z dokumentacji przetargowej wynika, że miasto stawia przed wykonawcami surowe wymagania operacyjne. Firmy muszą dysponować specjalistycznym sprzętem zdolnym do usuwania pojazdów o masie przekraczającej 3,5 tony, a także aut przewożących materiały niebezpieczne.

Polecane
Nowe oznakowanie pojawiło się w 350 punktach na terenie całej Warszawy.
przestrzeń miejska
Kod QR w sprawach niecierpiących zwłoki. Którędy do toalety?
Reklama
Reklama

Kluczowym krytyrium jest czas reakcji – holownik musi pojawić się na miejscu w ciągu 30 do 45 minut od otrzymania zlecenia. Nowe zamówienie, podobnie jak poprzednie, obejmuje również usuwanie niewłaściwie zaparkowanych hulajnóg, które utrudniają poruszanie się pieszym i niszczą miejską zieleń.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Podczas wizyty w ratuszu podatnicy mogą liczyć na kompleksową pomoc.
podatki

Urzędnicy na Ursynowie pomogą rozliczyć PIT za 2025 rok

Patyczki do uszu, tampony, nawilżane chusteczki lub nawilżany papier toaletowy, resztki jedzenia, po
program edukacyjny

Sedes to nie kosz na śmieci! Nowa odsłona kampanii MPWiK

Budowa i modernizacja infrastruktury to dopiero początek działań zaplanowanych na ten rok.
obrona cywilna

Mazowsze stawia na bezpieczeństwo. 320 mln zł na schrony i ukrycia

Odzyskanie zguby bez dokumentów tożsamości nie jest proste – udaje się to w około 13 proc. przypadk
życie miasta

Spadochron, toga i tysiące telefonów. Co Warszawiacy gubią?

Instruktorami na warsztatach będą instruktorzy z 18. Stołecznej Brygady Obrony Terytorialnej oraz st
szkolenie

Bezpieczeństwo w Wesołej. Jak się przygotować?

Wycofanie partii jogurtu. Ryzyko obecności fragmentów szkła
Uwaga! wadliwy produkt

Wycofanie partii jogurtu. Ryzyko obecności fragmentów szkła

Szklanki z motywem kwiatowym. GIS ostrzega przed metalami ciężkimi
Uwaga! wadliwy produkt

Szklanki z motywem kwiatowym. GIS ostrzega przed metalami ciężkimi

Międzynarodowe szkolenia służb granicznych na Okęciu
bezpieczeństwo

Międzynarodowe szkolenia służb granicznych na Okęciu

Reklama
Reklama
© Copyright by GREMI MEDIA SA