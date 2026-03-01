Warszawa kontynuuje usuwanie wraków. Miasto ogłosiło kolejny przetarg

Podstawą do usunięcia pojadu z ulicy jest brak tablic rejestracyjnych lub stan techniczny wskazujący na to, że auto od dawna stoi w jednym miejscu.
Warszawa konsekwentnie realizuje politykę porządkowania przestrzeni publicznej, a najnowsze zamówienie ogłoszone przez Zarząd Dróg Miejskich jest kontynuacją działań prowadzonych w poprzednich latach. Przetarg dotyczy okresu od 2026 do 2029 roku i ma wartość przekraczającą 10 mln euro.
Procedura usuwania pojazdów opiera się na ścisłej współpracy ze Strażą Miejską, która po zgłoszeniach od mieszkańców lub w wyniku patroli wydaje dyspozycje odholowania. Wykonawcy mają czas do 27 marca na składanie ofert w tym postępowaniu.
Z analizy danych wynika, że zapotrzebowanie na usuwanie pojazdów w stolicy utrzymuje się na wysokim, stabilnym poziomie. Każdego roku z przestrzeni miejskiej znika po kilkanaście tysięcy sztuk różnego rodzaju sprzętu transportowego.
Dominują interwencje związane z rażącym naruszaniem przepisów o parkowaniu, co w samym ubiegłym roku dotyczyło 15 205 pojazdów. Oprócz nich służby regularnie eliminują z krajobrazu miasta wraki – w 2025 roku odholowano 1723 takie auta, które nieużytkowane niszczały na parkingach i w pasach drogowych.
Przepisy precyzyjnie określają, kiedy pojazd może zostać usunięty z ulicy jako nieużywany. Podstawą jest brak tablic rejestracyjnych lub stan techniczny wskazujący na to, że auto od dawna stoi w jednym miejscu.
Po odholowaniu właściciel ma 6 miesięcy na odbiór swojej własności ze strzeżonego parkingu. Jeśli w tym ustawowym terminie nikt nie zgłosi się po pojazd, przechodzi on na własność miasta. Procedura ta pozwala na systematyczne zwalnianie miejsc postojowych blokowanych przez lata przez niszczejące konstrukcje.
Z dokumentacji przetargowej wynika, że miasto stawia przed wykonawcami surowe wymagania operacyjne. Firmy muszą dysponować specjalistycznym sprzętem zdolnym do usuwania pojazdów o masie przekraczającej 3,5 tony, a także aut przewożących materiały niebezpieczne.
Kluczowym krytyrium jest czas reakcji – holownik musi pojawić się na miejscu w ciągu 30 do 45 minut od otrzymania zlecenia. Nowe zamówienie, podobnie jak poprzednie, obejmuje również usuwanie niewłaściwie zaparkowanych hulajnóg, które utrudniają poruszanie się pieszym i niszczą miejską zieleń.