Warszawa kontynuuje usuwanie wraków. Miasto ogłosiło kolejny przetarg

Stołeczne ulice od lat są systematycznie oczyszczane z porzuconych aut i źle zaparkowanych pojazdów. Miasto właśnie ogłosiło kolejny przetarg na odholowywanie i przechowywanie samochodów oraz hulajnóg przez najbliższe trzy lata.



Warszawa konsekwentnie realizuje politykę porządkowania przestrzeni publicznej, a najnowsze zamówienie ogłoszone przez Zarząd Dróg Miejskich jest kontynuacją działań prowadzonych w poprzednich latach. Przetarg dotyczy okresu od 2026 do 2029 roku i ma wartość przekraczającą 10 mln euro.

1723 wraki usunęły służby z warszawskich ulic w 2025 roku

Procedura usuwania pojazdów opiera się na ścisłej współpracy ze Strażą Miejską, która po zgłoszeniach od mieszkańców lub w wyniku patroli wydaje dyspozycje odholowania. Wykonawcy mają czas do 27 marca na składanie ofert w tym postępowaniu.

Tysiące interwencji rocznie na stołecznych drogach

Z analizy danych wynika, że zapotrzebowanie na usuwanie pojazdów w stolicy utrzymuje się na wysokim, stabilnym poziomie. Każdego roku z przestrzeni miejskiej znika po kilkanaście tysięcy sztuk różnego rodzaju sprzętu transportowego.

Dominują interwencje związane z rażącym naruszaniem przepisów o parkowaniu, co w samym ubiegłym roku dotyczyło 15 205 pojazdów. Oprócz nich służby regularnie eliminują z krajobrazu miasta wraki – w 2025 roku odholowano 1723 takie auta, które nieużytkowane niszczały na parkingach i w pasach drogowych.