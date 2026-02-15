-6.3°C
1017.1 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Stolica wandali. Małe szanse, że sprawcy zapłacą za zniszczenia

Publikacja: 15.02.2026 08:00

Wulgarne napisy i rysunki szpecą niemal wszystkie ściany w centrum miasta

Wulgarne napisy i rysunki szpecą niemal wszystkie ściany w centrum miasta

Foto: mat. pras.

blik
Pomazane ściany, zdewastowane ławki, połamane ogrodzenia, spalone elementy placów zabaw. W Warszawie ślady wandalizmu widać niemal na każdym kroku. Miasto sprząta, naprawia i odnawia przestrzeń publiczną, ale pieniądze wydane na likwidację zniszczeń rzadko udaje się odzyskać od sprawców.

– Gdy nie udaje się ustalić winnego, dzielnica korzysta z ubezpieczenia mienia. Przykładem jest spalenie zestawu zabawowego w Parku Stawy Kellera – ubezpieczyciel wypłacił 18 tys. zł, czyli niemal całą wartość urządzenia – mówi Magdalena Borek, rzecznik Bielany.

Żadnego złota tam nie ma

Przy ul. Żeromskiego, przed Urzędem Dzielnicy Bielany, stoi miejski punkt elektroodpadów, do którego można wrzucać stare płyty CD i DVD, zużyte baterie, telefony, ładowarki, tonery czy żarówki. W tym przypadku jednak nie można z niego skorzystać – pojemnik został uszkodzony.

Na obudowie zawisła kartka skierowana do wandala: „Szanowny dewastujący!!! Mienie, które niszczysz, jest własnością wszystkich mieszkańców. Uwierz, że nie ma tu złota, do którego próbujesz się tak dokopać”.

Regularnie niszczony przez wandali automat do zbierania elektroodpadów z apelem o opamiętanie

Regularnie niszczony przez wandali automat do zbierania elektroodpadów z apelem o opamiętanie

Foto: mat. pras.

To tylko jeden z wielu przykładów niszczenia miejskiego mienia. Każdego dnia mieszkańcy mijają pomazane elewacje, mury, ławki czy przystanki. Do tego dochodzą wybite szyby oraz wyrwane lub połamane elementy infrastruktury.

Reklama
Reklama

Na Bielanach w ubiegłym roku wandale szczególnie często niszczyli infrastrukturę parkową i ogrodzenia.  – Mieliśmy też do czynienia z masowym wyrywaniem ławek z fundamentów, łamaniem szczebli w płotach okalających place zabaw oraz niszczeniem koszy na śmieci, często przez ich wywracanie lub podpalanie zawartości – wylicza Magdalena Borek.

65 tys. zł

na tyle w ubiegłym roku wycenił koszty likwidacji skutków wandalizmu tylko Zarząd Oczyszczania Miasta

Regularnie niszczona jest również bezpieczna nawierzchnia na placach zabaw oraz trampoliny ziemne. – To celowe działania: wycinanie dziur ostrymi narzędziami albo wypalanie papierosami specjalistycznej nawierzchni amortyzującej upadki. Dochodzi też do mechanicznych uszkodzeń siatek w trampolinach. Tak było m.in. przy ul. Marymonckiej 34 – dodaje.

Polecane
Rzeźba z Parku Fosa po ataku wandali
przestrzeń miejska
Żoliborz żegna symbol Cytadeli. „Wioślarz” nie wróci do parku

Osobnym problemem jest graffiti i tzw. tagowanie. Wulgarne napisy i rysunki pojawiają się na urządzeniach zabawowych, szczególnie na Skwerze Jarnuszkiewicza, w Parku Olszyna oraz przy ul. Doryckiej 6.

Graffiti, podpalenia i kradzieże

W innych dzielnicach skala problemu jest podobna. – W Śródmieście głównym problemem jest nielegalne graffiti. Niszczy ono elewacje budynków mieszkalnych i użytkowych, w tym także zabytkowych, oraz elementy małej architektury – podcienia, kolumny, bramy czy mury – mówi Anna Łobko, rzecznik dzielnicy.

Reklama
Reklama
W Śródmieściu głównym problemem jest nielegalne graffiti. Niszczy ono elewacje budynków mieszkalnych

W Śródmieściu głównym problemem jest nielegalne graffiti. Niszczy ono elewacje budynków mieszkalnych i użytkowych

Foto: mat. pras.

Na Białołęce wandale najczęściej biorą na cel znaki drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu. – To duże tablice zamalowywane sprejami oraz lustra drogowe, które są tłuczone – mówi Katarzyna Wiejowska, rzeczniczka dzielnicy.

Akty wandalizmu zgłaszane są także na terenach sportowo-rekreacyjnych, m.in. w Bocianim Zakątku przy ul. Ruskowy Bród, Parku Magiczna przy ul. Skarbka z Gór oraz w Parku Picassa.

– Dochodzi do podpaleń elementów małej architektury, całkowitych zniszczeń ławek, koszy i urządzeń zabawowych, wyrywania tablic informacyjnych, malowania wulgarnych napisów, a nawet kradzieży ławek i hamaków – wylicza Wiejowska.

Jak podkreśla Iwona Fryczyńska z Zarządu Oczyszczania Miasta, jednostka ta zajmuje się przede wszystkim usuwaniem pseudograffitti z koszy na śmieci i wiat przystankowych.

Dochodzi do podpaleń elementów małej architektury, całkowitych zniszczeń ławek, koszy i urządzeń zab

Dochodzi do podpaleń elementów małej architektury, całkowitych zniszczeń ławek, koszy i urządzeń zabawowych

Foto: mat. pras.

Reklama
Reklama

– Do wandalizmu zaliczamy także kradzieże roślin z kwietników na pętlach komunikacji miejskiej. W kilku miejscach rośliny znikają krótko po posadzeniu, szczególnie na pętlach Żerań FSO i Annopol – zaznacza.

Setki tysięcy złotych strat

Skutki wandalizmu zawsze obciążają właścicieli lub zarządców mienia. – Graffiti z nieruchomości administrowanych przez ZGN Śródmieście usuwane jest na bieżąco. W przypadku obiektów zabytkowych procedury są bardziej skomplikowane i wymagają uzgodnień konserwatorskich, co wydłuża cały proces – mówi Anna Łobko.

Wandale szczególnie często niszczą infrastrukturę parkową i ogrodzenia

ZGN nie może jednak ingerować w elewacje budynków, które nie są w całości własnością miasta.

Tylko na Bielanach w ubiegłym roku łączny koszt napraw mienia publicznego – zieleni, małej architektury i infrastruktury technicznej – przekroczył 150 tys. zł. Najwięcej wydano na renowację i montaż nowej architektury, takiej jak ławki i kosze – ok. 93 tys. zł, a na mycie, malowanie i usuwanie graffiti – ok. 26 tys. zł.

Reklama
Reklama
Polecane
Dłonie mężczyzny były zabrudzone farbą w kolorze odpowiadającym nowym napisom na elewacji.
bezpieczeństwo
Konsekwencje nielegalnego graffiti pod Warszawą

W Śródmieściu roczne koszty usuwania graffiti zależą od liczby zgłoszeń, jednak stanowią stałą pozycję w budżecie utrzymania nieruchomości. W ubiegłym roku ZGN zapłacił za te prace niemal 72 tys. zł.

Na Białołęce wymiana jednej tablicy to koszt ok. 800 zł, natomiast lustra drogowego – od 1,5 do 3,5 tys. zł. W 2025 roku dzielnica przeznaczyła na naprawę zniszczeń i odtworzenie infrastruktury po aktach wandalizmu ok. 80 tys. zł.

Zarządu Oczyszczania Miasta zajmuje się przede wszystkim usuwaniem pseudograffitti z koszy na śmieci

Zarządu Oczyszczania Miasta zajmuje się przede wszystkim usuwaniem pseudograffitti z koszy na śmieci i wiat przystankowych. W innych przypadkach to rola właścicieli nieruchomomości, a ci nie palą się do działań często skazanych na niepowodzenie

Foto: Dominic Nelson

 Zarząd Oczyszczania Miasta w ubiegłym roku wycenił koszty likwidacji skutków wandalizmu na ok. 65 tys. zł. – Ze względu na brak możliwości ustalenia sprawców, środków tych nie odzyskujemy – przyznaje Iwona Fryczyńska.

Reklama
Reklama
Polecane
Zdewastowana rzeźba Aliny Szapocznikow pod opieką MSN
zabytki
Zdewastowana rzeźba Aliny Szapocznikow pod opieką MSN

Sprawy zgłaszane, ale często umarzane

Szanse na pokrycie szkód przez wandali są niewielkie. – Wszystkie akty wandalizmu są zgłaszane Straży Miejskiej i policji z prośbą o wzmożone kontrole i prowadzenie postępowań. Niestety, wiele spraw jest umarzanych – przyznaje Katarzyna Wiejowska z Białołęki. – Jedyne środki, które udaje się odzyskać, to te z ubezpieczenia po kradzieżach – dodaje.

Magdalena Borek z Bielan zaznacza, że akty wandalizmu najczęściej odbywają się pod osłoną nocy, co znacząco obniża wykrywalność sprawców. – Jeśli jednak sprawca zostanie ujęty, kierujemy roszczenia o naprawienie szkody na drogę cywilną lub karną – zapewnia.

Bazgroły są wszędzie, patologia najbardziej dotyka Śródmieście

Bazgroły są wszędzie, patologia najbardziej dotyka Śródmieście

Foto: mat. prass.

Z kolei Anna Łobko ze Śródmieścia podkreśla, że dzielnica nie ma uprawnień do ścigania sprawców ani do żądania od nich odszkodowania.

Reklama
Reklama

Jeśli wartość zniszczonego mienia nie przekracza 500 zł, sprawca odpowiada za wykroczenie. Grozi mu grzywna, kara ograniczenia wolności lub areszt do roku. W przypadku większych szkód mamy do czynienia z przestępstwem zagrożonym karą do pięciu lat więzienia.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

W głównej sali zabytkowego Grzybka zachowano dwa z trzech dawnych pulpitów sterowniczych, co tworzy
zabytki

Co dalej z warszawskim Grzybkiem, czyli remont bez planu na przyszłość

Dzielnica dwukrotnie próbowała wyłonić firmę, która podejmie się drążenia w głąb ziemi, jednak bezsk
infrastruktura

Studnia na Wolumenie po remoncie. Budynek gotowy, wody brak

Często krótka rozmowa z sąsiadem czy telefon do starszego członka rodziny to najskuteczniejsza zapor
walentynkowy apel

Przysięga na biblię i utracone oszczędności. Jak samotność ułatwia manipulację

Człowiek leżał bezpośrednio na śniegu i nie dawał oznak życia, co skłoniło policjanta do natychmiast
bezpieczeństwo

Policjant ruszył na ratunek. Mężczyzna w rowie mógł zamarznąć

Nie obowiązują formalne ograniczenia dotyczące wchodzenia mieszkańców z pupilami
zwierzę warszawskie

Stołeczne urzędy. Pies jest gościem mile widzianym

Mroźny wieczór może być pradziwym testem dla romantycznego spędzania czasu
warszawskie walentynki 2026

Od romantycznych klasyków po „flipperowy” zawrót głowy

Rafał Trzaskowski najchętniej jeździ do Brukseli. Był tam w 2025 roku osiem razy.
finanse samorządowe

Dokąd jeździł Rafał Trzaskowski? Zestawienie podróży służbowych prezydenta

Strażnicy natychmiast wygrodzili najbardziej zagrożony odcinek chodnika, aby nikt nie ucierpiał. Ruc
miasto zimą

Lodowe bryły spadające z dachu na Kamionkowskiej

Reklama
Reklama
© Copyright by GREMI MEDIA SA