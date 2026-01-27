Konsekwencje nielegalnego graffiti pod Warszawą

Zatrzymany 24-latek usłyszał zarzuty związane z nanoszeniem napisów na elewacjach budynków. Za niszczenie mienia i naruszanie przepisów Kodeksu Wykroczeń mężczyźnie grozi kara grzywny lub ograniczenia wolności.



Do zdarzenia doszło po otrzymaniu przez Komisariat Policji w Górze Kalwarii anonimowego zgłoszenia. Dotyczyło ono młodego mężczyzny, który naniósł graffiti na ścianę budynku przy ulicy Ks. Sajny 23 i oddalił się w stronę ulicy Strażackiej. Funkcjonariusze niezwłocznie udali się we wskazany rejon, gdzie zatrzymali podejrzanego odpowiadającego rysopisowi.

Reklama Reklama

Podczas legitymowania okazało się, że zatrzymany to 24-letni mieszkaniec Góry Kalwarii. Dowody zabezpieczone na miejscu nie pozostawiały wątpliwości co do jego udziału w zdarzeniu. Dłonie mężczyzny były zabrudzone farbą w kolorze odpowiadającym nowym napisom na elewacji, a przy samym zatrzymanym znaleziono puszki z farbą w sprayu.

Przy zatrzymanym znaleziono puszki z farbą w sprayu. Foto: policja

Manifest światopoglądowy a obowiązujące prawo

W trakcie rozmowy z funkcjonariuszami 24-latek argumentował, że jego działanie nie było aktem wandalizmu, lecz próbą wyrażenia sprzeciwu wobec aktualnej sytuacji na świecie. Policjanci przypominają jednak, że subiektywne poczucie misji czy chęć wyrażenia poglądów nie zdejmuje z obywateli obowiązku przestrzegania prawa własności oraz norm społecznych.

Dalsze czynności wyjaśniające wykazały, że to nie jedyny czyn, którego dopuścił się zatrzymany. Nagrania z kamer monitoringu potwierdziły, że mężczyzna umieścił napisy również na ścianach innych budynków w mieście.