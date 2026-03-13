Życie Warszawy
Nowe światła na Żelaznej i Chmielnej. Miasto chce poprawić bezpieczeństwo pieszych

Publikacja: 13.03.2026 15:30

Choć samo skrzyżowanie Żelaznej i Chmielnej nie należy do największych w centrum miasta, ruch w tym miejscu jest spory.

M.B.
Na skrzyżowaniu ulic Żelaznej i Chmielnej w Warszawie powstanie sygnalizacja świetlna. Miasto ogłosiło przetarg na inwestycję, która ma poprawić bezpieczeństwo pieszych i uporządkować ruch w jednej z bardziej ruchliwych części Śródmieścia.

Warszawa kontynuuje program poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych. Tym razem zmiany obejmą skrzyżowanie ulic Żelaznej i Chmielnej. Zarząd Dróg Miejskich ogłosił właśnie przetarg na budowę sygnalizacji świetlnej w tym miejscu.

Oferty od zainteresowanych firm można składać do 25 marca. Po wyborze wykonawcy i podpisaniu umowy na realizację inwestycji będzie on miał 120 dni.

Niebezpieczne przejście przez cztery pasy

Choć samo skrzyżowanie Żelaznej i Chmielnej nie należy do największych w centrum miasta, ruch w tym miejscu jest spory. Szczególnie na ul. Żelaznej, która łączy ul. Prostą z Alejami Jerozolimskimi.

Według danych z ubiegłego roku dziennie przejeżdża tędy średnio około 16 tys. pojazdów. Jednocześnie z przejść korzysta wielu pieszych, którzy chcą przedostać się na drugą stronę ulicy.

W trakcie audytu największe zastrzeżenia dotyczyły przejścia przez ul. Żelazną po południowej stronie skrzyżowania z Chmielną

Problem polega na tym, że kierowcy nie zawsze zwalniają w rejonie zebry. Zdarza się także wyprzedzanie na przejściu dla pieszych. Właśnie dlatego podczas audytu przejść bez sygnalizacji to miejsce zostało ocenione bardzo nisko.

Największe zastrzeżenia dotyczyły przejścia przez ul. Żelazną po południowej stronie skrzyżowania. W praktyce to dwie osobne zebry prowadzące przez cztery pasy ruchu po dwa w każdym kierunku. Audytorzy przyznali im najniższą możliwą ocenę: 0 w pięciostopniowej skali.

Budowa świateł na skrzyżowaniu Chmielnej z Żelazną to tylko część planowanych zmian. Wraz z inwestycją zostanie wprowadzona nowa organizacja ruchu w okolicy.

Zmiany w organizacji ruchu

Budowa świateł to tylko część planowanych zmian. Wraz z inwestycją zostanie wprowadzona nowa organizacja ruchu w okolicy.

Na skrzyżowaniu Żelaznej i Chmielnej pojawi się między innymi osobny pas do skrętu w lewo we wschodni wlot ul. Chmielnej. Zmiany obejmą również pobliskie skrzyżowanie z ul. Złotą oraz ul. Twardą.

Największą metamorfozę przejdzie właśnie skrzyżowanie Żelaznej i Złotej. Dziś zajmuje ono niemal 1500 m2 to powierzchnia, na której zmieściłoby się około 25 przeciętnych mieszkań w Warszawie.

Po przebudowie jezdnia zostanie częściowo zwężona, a na skrzyżowaniu powstaną lewoskręty w każdej relacji. Wloty ulic zostaną uspokojone, co ma ograniczyć prędkość pojazdów i poprawić bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu.

Po przebudowie krzyżówki Złotej z Żelazną jezdnia zostanie częściowo zwężona, a na skrzyżowaniu powstaną lewoskręty w każdej relacji.

Więcej zieleni w centrum

Zmiany przyniosą też coś dla mieszkańców i estetyki tej części miasta. Nadmiar betonu i asfaltu zostanie usunięty, a część przestrzeni przeznaczona na zieleń.

W planach nowe nasadzenia pojawią się trzy klony oraz niemal 1,5 tysiąca krzewów. Dzięki temu skrzyżowanie ma stać się bardziej przyjazne dla pieszych i mniej zdominowane przez ruch samochodowy.

Program poprawy bezpieczeństwa w Warszawie

Budowa nowych świateł na Żelaznej i Chmielnej to element większego programu poprawy bezpieczeństwa na warszawskich ulicach. W ubiegłym roku miasto przebudowało lub poprawiło niemal 120 przejść dla pieszych.

Sygnalizacja świetlna pojawiła się między innymi na skrzyżowaniach Woronicza i Spartańskiej, Wólczyńskiej i Nocznickiego czy Przyczółkowej i Pałacowej.

Kolejne inwestycje już w trakcie. Po zimowej przerwie wróciły prace przy skrzyżowaniu Powstańców Śląskich i Sterniczej, a nowe światła powstają także w innych częściach miasta. Warszawa zapowiada, że w najbliższych latach podobne zmiany obejmą kolejne niebezpieczne przejścia dla pieszych.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

