Nowe światła na Żelaznej i Chmielnej. Miasto chce poprawić bezpieczeństwo pieszych

W trakcie audytu największe zastrzeżenia dotyczyły przejścia przez ul. Żelazną po południowej stronie skrzyżowania z Chmielną

Problem polega na tym, że kierowcy nie zawsze zwalniają w rejonie zebry. Zdarza się także wyprzedzanie na przejściu dla pieszych. Właśnie dlatego podczas audytu przejść bez sygnalizacji to miejsce zostało ocenione bardzo nisko.

Największe zastrzeżenia dotyczyły przejścia przez ul. Żelazną po południowej stronie skrzyżowania. W praktyce są to dwie osobne zebry prowadzące przez cztery pasy ruchu – po dwa w każdym kierunku. Audytorzy przyznali im najniższą możliwą ocenę: 0 w pięciostopniowej skali.

Budowa świateł na skrzyżowaniu Chmielnej z Żelazną to tylko część planowanych zmian. Wraz z inwestycją zostanie wprowadzona nowa organizacja ruchu w okolicy.

Zmiany w organizacji ruchu

Budowa świateł to tylko część planowanych zmian. Wraz z inwestycją zostanie wprowadzona nowa organizacja ruchu w okolicy.

Na skrzyżowaniu Żelaznej i Chmielnej pojawi się między innymi osobny pas do skrętu w lewo we wschodni wlot ul. Chmielnej. Zmiany obejmą również pobliskie skrzyżowanie z ul. Złotą oraz ul. Twardą.

Największą metamorfozę przejdzie właśnie skrzyżowanie Żelaznej i Złotej. Dziś zajmuje ono niemal 1500 m2 – to powierzchnia, na której zmieściłoby się około 25 przeciętnych mieszkań w Warszawie.

Po przebudowie jezdnia zostanie częściowo zwężona, a na skrzyżowaniu powstaną lewoskręty w każdej relacji. Wloty ulic zostaną uspokojone, co ma ograniczyć prędkość pojazdów i poprawić bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu.

Po przebudowie krzyżówki Złotej z Żelazną jezdnia zostanie częściowo zwężona, a na skrzyżowaniu powstaną lewoskręty w każdej relacji.

Więcej zieleni w centrum

Zmiany przyniosą też coś dla mieszkańców i estetyki tej części miasta. Nadmiar betonu i asfaltu zostanie usunięty, a część przestrzeni przeznaczona na zieleń.

W planach są nowe nasadzenia – pojawią się trzy klony oraz niemal 1,5 tysiąca krzewów. Dzięki temu skrzyżowanie ma stać się bardziej przyjazne dla pieszych i mniej zdominowane przez ruch samochodowy.

Program poprawy bezpieczeństwa w Warszawie

Budowa nowych świateł na Żelaznej i Chmielnej to element większego programu poprawy bezpieczeństwa na warszawskich ulicach. W ubiegłym roku miasto przebudowało lub poprawiło niemal 120 przejść dla pieszych.

Sygnalizacja świetlna pojawiła się między innymi na skrzyżowaniach Woronicza i Spartańskiej, Wólczyńskiej i Nocznickiego czy Przyczółkowej i Pałacowej.

Kolejne inwestycje są już w trakcie. Po zimowej przerwie wróciły prace przy skrzyżowaniu Powstańców Śląskich i Sterniczej, a nowe światła powstają także w innych częściach miasta. Warszawa zapowiada, że w najbliższych latach podobne zmiany obejmą kolejne niebezpieczne przejścia dla pieszych.