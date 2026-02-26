Aleja Jana Pawła II po nowemu. Ruszył remont w sercu Warszawy

Wykonawca rozpoczął już demontaż starego, wysłużonego chodnika na odcinku od Alei Solidarności do ulicy Elektoralnej.
Prace wystartowały, gdy tylko poprawiła się pogoda. Wykonawca, firma Balzola, rozpoczął już demontaż starego, wysłużonego chodnika na odcinku od Alei Solidarności do ulicy Elektoralnej. W marcu ekipy budowlane pojawią się dodatkowo w rejonie skrzyżowania z ulicą Twardą, co pozwoli na prowadzenie robót w kilku miejscach jednocześnie. Całość ma być gotowa na przełomie wiosny i lata.
Kluczowym elementem zmian jest budowa prawie kilometrowej drogi dla rowerów po wschodniej stronie ulicy. Nowa trasa uzupełni brakujące ogniwo w systemie komunikacyjnym centrum miasta. Piesi również odczują różnicę – stare płytki zastąpią wielkoformatowe, jasne płyty z eleganckimi, antracytowymi wykończeniami.
Projekt przewiduje także modyfikację organizacji ruchu na fragmencie ulicy Twardej. Odcinek do Emilii Plater stanie się jednokierunkowy, a bezpieczeństwo poprawi wyniesione przejście dla pieszych i nowy przejazd rowerowy na skrzyżowaniu z Aleją Jana Pawła II.
Betonowa dotąd przestrzeń zyska znacznie więcej roślinności. Zaplanowano posadzenie 99 drzew, wśród których znajdą się platany, klony, wiśnie i jarzęby. Rośliny uzupełnią istniejące szpalery i stworzą nowe, zielone korytarze wzdłuż tras dla pieszych.
Dodatkową atrakcją będą trzy parki kieszonkowe. Zostaną one wyposażone w nowe meble miejskie i obsadzone ozdobnymi krzewami, takimi jak róże czy hortensje, a także ozdobnymi trawami i bylinami. Ma to być miejsce odpoczynku w gwarnym centrum stolicy.
Inwestycja o wartości ponad 10 mln zł jest częścią większego planu modernizacji Warszawy, współfinansowanego ze środków unijnych.
Ważnym punktem inwestycji jest zachowanie charakteru okolicy Hali Mirowskiej. Słynne pawilony kwiatowe, które są symbolem tego miejsca, nie znikną z mapy Warszawy. Na czas remontu zostały jedynie przesunięte w stronę ulicy Elektoralnej.
Po zakończeniu prac kwiaciarze wrócą na swoje stałe miejsca. Ich otoczenie zostanie jednak odświeżone i uporządkowane, co ma poprawić komfort zarówno sprzedawców, jak i ich klientów.
Docelowo powstaje spójny ciąg komunikacyjny łączący północ i południe miasta. Kolejnym etapem tych działań będzie ogłoszona niedawno budowa trasy rowerowej wzdłuż ulicy Mickiewicza, która połączy Żoliborz z centrum i dalej z Ursynowem.