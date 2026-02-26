Aleja Jana Pawła II po nowemu. Ruszył remont w sercu Warszawy

Drogowcy rozpoczęli pierwszą dużą inwestycję w tym roku. Przebudowa odcinka między Rondem ONZ a Aleją Solidarności to nie tylko nowe ścieżki rowerowe i równe chodniki, ale także prawie sto nowych drzew oraz nowoczesne parki kieszonkowe.



Prace wystartowały, gdy tylko poprawiła się pogoda. Wykonawca, firma Balzola, rozpoczął już demontaż starego, wysłużonego chodnika na odcinku od Alei Solidarności do ulicy Elektoralnej. W marcu ekipy budowlane pojawią się dodatkowo w rejonie skrzyżowania z ulicą Twardą, co pozwoli na prowadzenie robót w kilku miejscach jednocześnie. Całość ma być gotowa na przełomie wiosny i lata.

Reklama Reklama

Kluczowym elementem zmian jest budowa prawie kilometrowej drogi dla rowerów po wschodniej stronie ulicy. Nowa trasa uzupełni brakujące ogniwo w systemie komunikacyjnym centrum miasta. Foto: mat. pras.

Wygoda dla pieszych i rowerzystów

Kluczowym elementem zmian jest budowa prawie kilometrowej drogi dla rowerów po wschodniej stronie ulicy. Nowa trasa uzupełni brakujące ogniwo w systemie komunikacyjnym centrum miasta. Piesi również odczują różnicę – stare płytki zastąpią wielkoformatowe, jasne płyty z eleganckimi, antracytowymi wykończeniami.

Po zakończeniu prac kwiaciarze wrócą na swoje stałe miejsca.

Projekt przewiduje także modyfikację organizacji ruchu na fragmencie ulicy Twardej. Odcinek do Emilii Plater stanie się jednokierunkowy, a bezpieczeństwo poprawi wyniesione przejście dla pieszych i nowy przejazd rowerowy na skrzyżowaniu z Aleją Jana Pawła II.