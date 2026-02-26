2°C
Zmiana rozkładu jazdy od 8 marca. Duże utrudnienia na linii R7 Warszawa–Dęblin

Publikacja: 26.02.2026 07:35

Nowy rozkład jazdy będzie obarczony licznymi objazdami

Nowy rozkład jazdy będzie obarczony licznymi objazdami

Foto: Koleje Mazowieckie

M.B.
Od 8 marca 2026 r. wchodzi w życie nowy rozkład jazdy pociągów Kolei Mazowieckich. Największe utrudnienia czekają pasażerów linii R7 – między Warszawą Wawer a Otwockiem ruch zostanie całkowicie wstrzymany na dwa tygodnie.

Nowa organizacja ruchu będzie obowiązywać do 13 czerwca 2026 r. Zmiany obejmą kilka linii, ale to właśnie trasa Warszawa–Dęblin odczuje je najmocniej. Pasażerowie muszą przygotować się na autobusy zastępcze, ruch jednotorowy i korekty godzin odjazdów.

Linia R7 Warszawa – Dęblin: całkowite wstrzymanie ruchu

Na trasie WarszawaDęblin od 12 do 26 kwietnia pociągi nie będą kursować na odcinku Warszawa Wawer – Otwock. W tym czasie pasażerowie przesiądą się do autobusów. Przesiadki będą odbywać się na stacjach Otwock i Warszawa Wawer.

W godzinach szczytu dwie pary połączeń pojadą objazdem przez linię nr 13, z pominięciem Otwocka. Od 26 kwietnia ruch wróci, ale tylko po jednym torze. Część pociągów zostanie odwołana, inne zatrzymają się na mniejszej liczbie stacji. Dodatkowo pojawi się uzupełniająca komunikacja autobusowa na trasie Otwock – Warszawa Wawer.

Na trasie Otwock – Warszawa Wawer pojawi się uzupełniająca komunikacja autobusowa

Na trasie Otwock – Warszawa Wawer pojawi się uzupełniająca komunikacja autobusowa

Foto: Kuba Kamiński

R2 Warszawa – Łuków: zmiany przez remont i budowę tunelu

Na linii R2 wszystkie dalekobieżne pociągi do i z Lublina zostaną skierowane objazdem, co wpłynie na kursowanie składów regionalnych.

Od 10 marca do 12 czerwca ostatni pociąg nr 19801 na odcinku Warszawa Rembertów – Sulejówek Miłosna będzie zastępowany autobusem (we wtorki, środy, czwartki i piątki). Powodem jest budowa tunelu i nocne zamknięcia torów.

R1 Warszawa – Skierniewice: nocne utrudnienia i ruch po jednym torze

Na trasie Warszawa – Skierniewice utrudnienia pojawią się w połowie kwietnia – część pierwszych i ostatnich pociągów w dobie pojedzie z opóźnieniem albo zostanie zastąpiona autobusami.

Od 6 do 25 maja, w godzinach 20:40–4:25, między Grodziskiem Mazowieckim a Żyrardowem pociągi będą kursować po jednym torze. Prace prowadzi PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Sprzedaż prowadzona jest w kasach biletowych Kolei Mazowieckich, w biletomatach oraz cyfrowo.
R3 Warszawa – Łowicz Główny: objazdy przez Warszawę Gdańską

W wybranych dniach kwietnia ostatnie pociągi w dobie zostaną skierowane trasą okrężną przez stację Warszawa Gdańska, z pominięciem m.in. Warszawy Zachodniej, Ochoty czy Śródmieścia.

Za odcinek Ożarów Mazowiecki – Warszawa Śródmieście zostanie uruchomiona komunikacja autobusowa. Powodem jest aktualizacja systemów sterowania ruchem.

R61 Tłuszcz – Ostrołęka: całkowita przerwa w ruchu

Od 13 kwietnia ruszają intensywne prace modernizacyjne na trasie Tłuszcz – Ostrołęka. Ruch pociągów zostanie całkowicie wstrzymany, a pasażerów przejmą autobusy zastępcze.

Celem inwestycji jest zwiększenie przepustowości linii, podniesienie prędkości pociągów i modernizacja peronów, m.in. w Wyszkowie.

Na trasie Tłuszcz – Ostrołęka ruch pociągów zostanie całkowicie wstrzymany, a pasażerów przejmą auto

Na trasie Tłuszcz – Ostrołęka ruch pociągów zostanie całkowicie wstrzymany, a pasażerów przejmą autobusy zastępcze.

Foto: Magda Starowieyska

R31 i R81: krótkie, ale odczuwalne utrudnienia

Na linii Kutno – Sierpc w czerwcu oraz w wybrane weekendy kwietnia i maja pojawi się komunikacja zastępcza na odcinkach związanych z naprawą przejazdów i wymianą rozjazdów.

Z kolei na trasie Dęblin – Radom pociągi będą kursować po jednym torze w kilku etapach – od 8 marca aż do 13 czerwca.

Wzajemne honorowanie biletów KM i ZTM

Dobra wiadomość dla pasażerów z aglomeracji warszawskiej. Od 12 kwietnia do 12 grudnia 2026 r. wprowadzone zostanie wzajemne honorowanie biletów Koleje Mazowieckie i Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie.

Akcja zachęca podróżnych Kolei Mazowieckich oraz turystów do poznawania dziedzictwa kulturowego woje
Bilety KM będą ważne m.in. w pociągach SKM na trasie Warszawa Zachodnia – Warszawa Wawer – Otwock oraz w wybranych liniach autobusowych kursujących wzdłuż linii kolejowej nr 7. Z kolei bilety ZTM (20-, 75- i 90-minutowe) będą honorowane w pociągach i autobusach zastępczych KM na odcinku Warszawa Zachodnia – Warszawa Wawer – Otwock.

Przed podróżą warto dokładnie sprawdzić rozkład jazdy i godziny odjazdów. Najbliższe miesiące będą dla pasażerów sporym testem cierpliwości – ale w zamian mają przynieść sprawniejsze i nowocześniejsze połączenia.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

