Zmiana rozkładu jazdy od 8 marca. Duże utrudnienia na linii R7 Warszawa–Dęblin

Od 8 marca 2026 r. wchodzi w życie nowy rozkład jazdy pociągów Kolei Mazowieckich. Największe utrudnienia czekają pasażerów linii R7 – między Warszawą Wawer a Otwockiem ruch zostanie całkowicie wstrzymany na dwa tygodnie.



Nowa organizacja ruchu będzie obowiązywać do 13 czerwca 2026 r. Zmiany obejmą kilka linii, ale to właśnie trasa Warszawa–Dęblin odczuje je najmocniej. Pasażerowie muszą przygotować się na autobusy zastępcze, ruch jednotorowy i korekty godzin odjazdów.

Linia R7 Warszawa – Dęblin: całkowite wstrzymanie ruchu

Na trasie Warszawa – Dęblin od 12 do 26 kwietnia pociągi nie będą kursować na odcinku Warszawa Wawer – Otwock. W tym czasie pasażerowie przesiądą się do autobusów. Przesiadki będą odbywać się na stacjach Otwock i Warszawa Wawer.

W godzinach szczytu dwie pary połączeń pojadą objazdem przez linię nr 13, z pominięciem Otwocka. Od 26 kwietnia ruch wróci, ale tylko po jednym torze. Część pociągów zostanie odwołana, inne zatrzymają się na mniejszej liczbie stacji. Dodatkowo pojawi się uzupełniająca komunikacja autobusowa na trasie Otwock – Warszawa Wawer.

Na trasie Otwock – Warszawa Wawer pojawi się uzupełniająca komunikacja autobusowa Foto: Kuba Kamiński

R2 Warszawa – Łuków: zmiany przez remont i budowę tunelu

Na linii R2 wszystkie dalekobieżne pociągi do i z Lublina zostaną skierowane objazdem, co wpłynie na kursowanie składów regionalnych.