Zmiana rozkładu jazdy od 8 marca. Duże utrudnienia na linii R7 Warszawa–Dęblin

Nowy rozkład jazdy będzie obarczony licznymi objazdami
Nowa organizacja ruchu będzie obowiązywać do 13 czerwca 2026 r. Zmiany obejmą kilka linii, ale to właśnie trasa Warszawa–Dęblin odczuje je najmocniej. Pasażerowie muszą przygotować się na autobusy zastępcze, ruch jednotorowy i korekty godzin odjazdów.
Na trasie Warszawa – Dęblin od 12 do 26 kwietnia pociągi nie będą kursować na odcinku Warszawa Wawer – Otwock. W tym czasie pasażerowie przesiądą się do autobusów. Przesiadki będą odbywać się na stacjach Otwock i Warszawa Wawer.
W godzinach szczytu dwie pary połączeń pojadą objazdem przez linię nr 13, z pominięciem Otwocka. Od 26 kwietnia ruch wróci, ale tylko po jednym torze. Część pociągów zostanie odwołana, inne zatrzymają się na mniejszej liczbie stacji. Dodatkowo pojawi się uzupełniająca komunikacja autobusowa na trasie Otwock – Warszawa Wawer.
Na linii R2 wszystkie dalekobieżne pociągi do i z Lublina zostaną skierowane objazdem, co wpłynie na kursowanie składów regionalnych.
Od 10 marca do 12 czerwca ostatni pociąg nr 19801 na odcinku Warszawa Rembertów – Sulejówek Miłosna będzie zastępowany autobusem (we wtorki, środy, czwartki i piątki). Powodem jest budowa tunelu i nocne zamknięcia torów.
Na trasie Warszawa – Skierniewice utrudnienia pojawią się w połowie kwietnia – część pierwszych i ostatnich pociągów w dobie pojedzie z opóźnieniem albo zostanie zastąpiona autobusami.
Od 6 do 25 maja, w godzinach 20:40–4:25, między Grodziskiem Mazowieckim a Żyrardowem pociągi będą kursować po jednym torze. Prace prowadzi PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
W wybranych dniach kwietnia ostatnie pociągi w dobie zostaną skierowane trasą okrężną przez stację Warszawa Gdańska, z pominięciem m.in. Warszawy Zachodniej, Ochoty czy Śródmieścia.
Za odcinek Ożarów Mazowiecki – Warszawa Śródmieście zostanie uruchomiona komunikacja autobusowa. Powodem jest aktualizacja systemów sterowania ruchem.
Od 13 kwietnia ruszają intensywne prace modernizacyjne na trasie Tłuszcz – Ostrołęka. Ruch pociągów zostanie całkowicie wstrzymany, a pasażerów przejmą autobusy zastępcze.
Celem inwestycji jest zwiększenie przepustowości linii, podniesienie prędkości pociągów i modernizacja peronów, m.in. w Wyszkowie.
Na linii Kutno – Sierpc w czerwcu oraz w wybrane weekendy kwietnia i maja pojawi się komunikacja zastępcza na odcinkach związanych z naprawą przejazdów i wymianą rozjazdów.
Z kolei na trasie Dęblin – Radom pociągi będą kursować po jednym torze w kilku etapach – od 8 marca aż do 13 czerwca.
Dobra wiadomość dla pasażerów z aglomeracji warszawskiej. Od 12 kwietnia do 12 grudnia 2026 r. wprowadzone zostanie wzajemne honorowanie biletów Koleje Mazowieckie i Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie.
Bilety KM będą ważne m.in. w pociągach SKM na trasie Warszawa Zachodnia – Warszawa Wawer – Otwock oraz w wybranych liniach autobusowych kursujących wzdłuż linii kolejowej nr 7. Z kolei bilety ZTM (20-, 75- i 90-minutowe) będą honorowane w pociągach i autobusach zastępczych KM na odcinku Warszawa Zachodnia – Warszawa Wawer – Otwock.
Przed podróżą warto dokładnie sprawdzić rozkład jazdy i godziny odjazdów. Najbliższe miesiące będą dla pasażerów sporym testem cierpliwości – ale w zamian mają przynieść sprawniejsze i nowocześniejsze połączenia.