Bilet na pociąg ze zniżką do muzeum. 10. edycja akcji „Koleją do kultury”

Koleje Mazowieckie kolejny raz zapraszają do udziału w akcji „Koleją do kultury”. Mając bilet KM można skorzystać z licznych zniżek na bilety wstępu do muzeów, teatrów czy centrów sztuki będących partnerami KDK.



Jak podkreślają władze Kolei Mazowieckich, to już dziesiąta, jubileuszowa edycja tej inicjatywy.

Akcja „Koleją do kultury”

Akcja zachęca podróżnych Kolei Mazowieckich oraz turystów do poznawania dziedzictwa kulturowego województwa mazowieckiego w sposób dostępny, wygodny i przyjazny środowisku.

Z oferty mogą skorzystać osoby z biletem KM do 30 dni od upłynięcia jego ważności. Wystarczy okazać go w kasie placówki biorącej udział w akcji.

Wśród partnerów znalazły się m.in.: Stacja Muzeum w Warszawie, Muzeum Wsi Radomskiej, Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce, Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach, Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze”.