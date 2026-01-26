Bilet na pociąg ze zniżką do muzeum. 10. edycja akcji „Koleją do kultury”

Akcja zachęca podróżnych Kolei Mazowieckich oraz turystów do poznawania dziedzictwa kulturowego województwa mazowieckiego
Jak podkreślają władze Kolei Mazowieckich, to już dziesiąta, jubileuszowa edycja tej inicjatywy.
Akcja zachęca podróżnych Kolei Mazowieckich oraz turystów do poznawania dziedzictwa kulturowego województwa mazowieckiego w sposób dostępny, wygodny i przyjazny środowisku.
Z oferty mogą skorzystać osoby z biletem KM do 30 dni od upłynięcia jego ważności. Wystarczy okazać go w kasie placówki biorącej udział w akcji.
Wśród partnerów znalazły się m.in.: Stacja Muzeum w Warszawie, Muzeum Wsi Radomskiej, Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce, Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach, Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze”.
Akcja „Koleją do Kultury” to cykliczna kampania Kolei Mazowieckich promująca podróże pociągami w połączeniu ze zwiedzaniem instytucji kultury na Mazowszu.
Akcja działa od 2017 roku, z corocznymi edycjami trwającymi do 31 grudnia. Tegoroczna edycja trwa więc do końca grudnia 2026 r.
Szczegóły dotyczące partnerów, regulamin oraz wysokość oferowanych zniżek można znaleźć na stronie: https://dokultury.mazowieckie.com.pl/pl