14.6°C
1020.4 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Budowa trasy tramwajowej na Ochocie wkracza w kolejny etap

Publikacja: 12.03.2026 11:40

Wraz z nadejściem cieplejszych dni wykonawca rozpoczyna intensywne działania na powierzchni.

Wraz z nadejściem cieplejszych dni wykonawca rozpoczyna intensywne działania na powierzchni.

Foto: mat. pras.

M.B.
W nocy z 13 na 14 marca drogowcy zamkną wjazd w ulicę Białobrzeską od strony Bitwy Warszawskiej 1920 r. Zmienią się trasy linii 154, 157 i N01, a utrudnienia potrwają do połowy kwietnia. To efekt wiosennego restartu prac drogowych przy Dworcu Zachodnim.

Zimą większość robót przy budowie nowej trasy tramwajowej koncentrowała się w podziemnym tunelu. Wraz z nadejściem cieplejszych dni wykonawca rozpoczyna intensywne działania na powierzchni.

Kluczowym elementem tego etapu jest przebudowa skrzyżowania ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. z Białobrzeską. Robotnicy zajmą się tam modernizacją przejścia dla pieszych oraz przejazdu dla rowerzystów, co wymaga całkowitego wyłączenia z ruchu połączenia tych ulic po stronie Opaczewskiej.

Gdy zakończą się prace na Białobrzeskiej, co powinno nastąpić w drugiej połowie kwietnia, ulica ta z

Gdy zakończą się prace na Białobrzeskiej, co powinno nastąpić w drugiej połowie kwietnia, ulica ta zostanie otwarta, ale jednocześnie zamknięty zostanie wjazd w Szczęśliwicką.

Foto: mat. pras.

Objazdy dla kierowców i pieszych

Osoby poruszające się samochodami muszą przygotować się na nadłożenie drogi. Dojazd do głównej arterii, czyli ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 r., będzie możliwy trasą prowadzącą przez Grójecką, Dickensa oraz Szczęśliwicką. Warto pamiętać, że przejazd Białobrzeską w stronę Kopińskiej pozostaje cały czas nieczynny.

Zmiany dotkną również pieszych, ponieważ dotychczasowa zebra przy Białobrzeskiej zostanie zlikwidowana, a w jej miejsce powstanie tymczasowe przejście po drugiej stronie skrzyżowania, na wysokości ulicy Orzeszkowej.

Reklama
Reklama

 Pierwsze testowe przejazdy tramwajów w nowym tunelu zaplanowano na drugą połowę roku.

Nowe trasy komunikacji miejskiej

Zamknięcie ulicy wymusiło korekty w rozkładach Warszawskiego Transportu Publicznego. Autobusy linii 154 będą kursować ulicami Szczęśliwicką i Dickensa, natomiast linia 157 pojedzie przez Kopińską i Sokołowskiego „Grzymały”. Zmiany objęły też linię nocną N01. Autobusy jadące na Nowodwory ominą zamknięty odcinek, skręcając z Pruszkowskiej w Pawińskiego, a następnie pojadą przez Banacha i Bitwy Warszawskiej 1920 r. Kursy w stronę Ursynowa wrócą na swoją stałą trasę.

Polecane
WJazd do tunel na Bitwy Warszawskiej 1920
komunikacja szynowa
Tramwajem pod Dworzec Zachodni. Postępy prac w pierwszym takim tunelu

Harmonogram dalszych robót

Drogowcy nie zwalniają tempa i planują już kolejne kroki. Gdy zakończą się prace na Białobrzeskiej, co powinno nastąpić w drugiej połowie kwietnia, ulica ta zostanie otwarta, ale jednocześnie zamknięty zostanie wjazd w Szczęśliwicką.

Według aktualnych założeń, w drugim kwartale roku kierowcy zyskają drugą jezdnię ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 r., a w wakacje powinniśmy pojechać obiema jezdniami Alej Jerozolimskich. Pierwsze testowe przejazdy tramwajów w nowym tunelu zaplanowano na drugą połowę roku.

Nowoczesne połączenie z Dworcem Zachodnim

Cała inwestycja to ponad półtora kilometra nowych torów, z czego spora część przebiega pod ziemią. Pasażerowie zyskają bardzo wygodny dostęp do peronów kolejowych dzięki podziemnemu przystankowi na poziomie -2.

Reklama
Reklama
Polecane
Na skrzyżowaniu Grójeckiej z Banacha i Bitwy Warszawskiej 1920 roku dobiegają końca prace odtworzeni
przebudowa
Tramwaje i samochody wracają na Banacha i Grójecką

Zostanie on wyposażony w windy i schody ruchome, co znacząco ułatwi przesiadki między tramwajem a pociągiem. Nowa trasa jest częścią większego planu, który w przyszłości połączy Wolę, Ochotę, Mokotów oraz Wilanów w jedną spójną sieć komunikacyjną.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Do testów wybrano elektryczny zespół trakcyjny serii EN97 wyprodukowany przez firmę PESA Bydgoszcz u
kolej

Pierwszy autonomiczny pociąg w Polsce na torach WKD? PKP z przełomowym projektem

Głównym celem modernizacji jest przywrócenie pierwotnych parametrów linii i likwidacja ograniczeń pr
kolej

Kolejny etap modernizacji linii WKD. Czas na wymianę szyn

Hala nowej myjni tramwajowej w żoliborskiej zajezdni
remont na szynach

Tramwaje zyskają nową łaźnię. Będzie czyściej i ekologicznie

Po zakończeniu inwestycji ulica Grzybowska zyska zupełnie nową jakość.
przebudowa

Nowe utrudnienia. Kolejny etap remontu Grzybowskiej

Przejazd kolejowy w Rembertowie, już wkrótce będzie to kadr stricte archiwalny
infrastruktura drogowa

Rusza budowa tunelu pod torami w Rembertowie. To będą ostatnie takie korki

Autobus linii 521 kursuje na trasie Falenica – Dworzec Centralny, choć część kursów już od 2013 roku
protest pasażerów

Spór o autobus 521. Wawer protestuje przeciw skróceniu trasy

Decyzja o wstrzymaniu lotów na popularnym kierunku bliskowschodnich zapadła po gwałtownym zaostrzeni
samolot

Przerwa w lotach do Dubaju i Tel Awiwu. LOT aktualizuje kalendarz

Jezdnia jest pełna ubytków, a dużą jej część pokrywa przestarzała i zniszczona trylinka.
remont

Nowe oblicze Jagiellońskiej. Rusza kolejny etap przebudowy

Reklama
Reklama
© Copyright by GREMI MEDIA SA