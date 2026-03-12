Budowa trasy tramwajowej na Ochocie wkracza w kolejny etap

Wraz z nadejściem cieplejszych dni wykonawca rozpoczyna intensywne działania na powierzchni.
Zimą większość robót przy budowie nowej trasy tramwajowej koncentrowała się w podziemnym tunelu. Wraz z nadejściem cieplejszych dni wykonawca rozpoczyna intensywne działania na powierzchni.
Kluczowym elementem tego etapu jest przebudowa skrzyżowania ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. z Białobrzeską. Robotnicy zajmą się tam modernizacją przejścia dla pieszych oraz przejazdu dla rowerzystów, co wymaga całkowitego wyłączenia z ruchu połączenia tych ulic po stronie Opaczewskiej.
Gdy zakończą się prace na Białobrzeskiej, co powinno nastąpić w drugiej połowie kwietnia, ulica ta zostanie otwarta, ale jednocześnie zamknięty zostanie wjazd w Szczęśliwicką.
Osoby poruszające się samochodami muszą przygotować się na nadłożenie drogi. Dojazd do głównej arterii, czyli ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 r., będzie możliwy trasą prowadzącą przez Grójecką, Dickensa oraz Szczęśliwicką. Warto pamiętać, że przejazd Białobrzeską w stronę Kopińskiej pozostaje cały czas nieczynny.
Zmiany dotkną również pieszych, ponieważ dotychczasowa zebra przy Białobrzeskiej zostanie zlikwidowana, a w jej miejsce powstanie tymczasowe przejście po drugiej stronie skrzyżowania, na wysokości ulicy Orzeszkowej.
Zamknięcie ulicy wymusiło korekty w rozkładach Warszawskiego Transportu Publicznego. Autobusy linii 154 będą kursować ulicami Szczęśliwicką i Dickensa, natomiast linia 157 pojedzie przez Kopińską i Sokołowskiego „Grzymały”. Zmiany objęły też linię nocną N01. Autobusy jadące na Nowodwory ominą zamknięty odcinek, skręcając z Pruszkowskiej w Pawińskiego, a następnie pojadą przez Banacha i Bitwy Warszawskiej 1920 r. Kursy w stronę Ursynowa wrócą na swoją stałą trasę.
Według aktualnych założeń, w drugim kwartale roku kierowcy zyskają drugą jezdnię ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 r., a w wakacje powinniśmy pojechać obiema jezdniami Alej Jerozolimskich. Pierwsze testowe przejazdy tramwajów w nowym tunelu zaplanowano na drugą połowę roku.
Cała inwestycja to ponad półtora kilometra nowych torów, z czego spora część przebiega pod ziemią. Pasażerowie zyskają bardzo wygodny dostęp do peronów kolejowych dzięki podziemnemu przystankowi na poziomie -2.
Zostanie on wyposażony w windy i schody ruchome, co znacząco ułatwi przesiadki między tramwajem a pociągiem. Nowa trasa jest częścią większego planu, który w przyszłości połączy Wolę, Ochotę, Mokotów oraz Wilanów w jedną spójną sieć komunikacyjną.