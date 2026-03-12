Budowa trasy tramwajowej na Ochocie wkracza w kolejny etap

W nocy z 13 na 14 marca drogowcy zamkną wjazd w ulicę Białobrzeską od strony Bitwy Warszawskiej 1920 r. Zmienią się trasy linii 154, 157 i N01, a utrudnienia potrwają do połowy kwietnia. To efekt wiosennego restartu prac drogowych przy Dworcu Zachodnim.



Zimą większość robót przy budowie nowej trasy tramwajowej koncentrowała się w podziemnym tunelu. Wraz z nadejściem cieplejszych dni wykonawca rozpoczyna intensywne działania na powierzchni.

Kluczowym elementem tego etapu jest przebudowa skrzyżowania ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. z Białobrzeską. Robotnicy zajmą się tam modernizacją przejścia dla pieszych oraz przejazdu dla rowerzystów, co wymaga całkowitego wyłączenia z ruchu połączenia tych ulic po stronie Opaczewskiej.

Gdy zakończą się prace na Białobrzeskiej, co powinno nastąpić w drugiej połowie kwietnia, ulica ta zostanie otwarta, ale jednocześnie zamknięty zostanie wjazd w Szczęśliwicką. Foto: mat. pras.

Objazdy dla kierowców i pieszych

Osoby poruszające się samochodami muszą przygotować się na nadłożenie drogi. Dojazd do głównej arterii, czyli ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 r., będzie możliwy trasą prowadzącą przez Grójecką, Dickensa oraz Szczęśliwicką. Warto pamiętać, że przejazd Białobrzeską w stronę Kopińskiej pozostaje cały czas nieczynny.

Zmiany dotkną również pieszych, ponieważ dotychczasowa zebra przy Białobrzeskiej zostanie zlikwidowana, a w jej miejsce powstanie tymczasowe przejście po drugiej stronie skrzyżowania, na wysokości ulicy Orzeszkowej.