14.6°C
1020.4 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Śmierć strażnika miejskiego na Placu Szembeka. Kontrowersje wokół warunków służby

Publikacja: 12.03.2026 12:00

W trakcie podejmowania czynności służbowych pan Krzysztof nagle stracił przytomność

W trakcie podejmowania czynności służbowych pan Krzysztof nagle stracił przytomność

Foto: mat. pras.

Kacper Komaiszko
Tragiczna śmierć 63-letniego strażnika miejskiego podczas interwencji na warszawskim Grochowie wywołała burzę. Czy system zawiódł doświadczonego funkcjonariusza, któremu do emerytury zabrakło zaledwie roku?

We wtorkowy poranek na warszawskim Placu Szembeka rozegrały się dramatyczne sceny. Podczas rutynowych działań służbowych życie stracił funkcjonariusz Straży Miejskiej z ponad 30-letnim stażem. Na jaw wychodzą informacje o problemach zdrowotnych zmarłego oraz jego bezskutecznych staraniach o przeniesienie do lżejszej służby.

Dramat podczas porannej interwencji

Wszystko zaczęło się ok. godz. 9. Patrol straży miejskiej otrzymał wezwanie na Plac Szembeka, gdzie mieszkańcy skarżyli się na uciążliwe hałasy i krzyki. Miejsce to od lat cieszy się złą sławą wśród lokalnej społeczności. Regularnie dochodzi tam do libacji alkoholowych i zakłócania porządku publicznego. Strażnicy niemal codziennie muszą mierzyć się tam z agresją i brakiem subordynacji osób nadużywających alkoholu.

Polecane
Policja odnotowała w październiku 75 interwencji w rejonie placu Szembeka
przestrzeń miejska
„Hańba dla dzielnicy”. Burzliwe spotkanie o bezpieczeństwie na placu Szembeka

W trakcie podejmowania czynności służbowych pan Krzysztof nagle stracił przytomność. Mimo natychmiastowej pomocy i podjętej reanimacji życia 63-letniego funkcjonariusza nie udało się uratować. Śmierć na posterunku wstrząsnęła jego kolegami z oddziału. Jak przekazał Gazecie Wyborczej starszy inspektor Jerzy Jabraszko z referatu prasowego, cała społeczność strażników przyjęła tę wiadomość z wielkim smutkiem. Podkreślił on, że jest to bolesne wydarzenie dla wszystkich pracowników formacji.

Walka o zmianę stanowiska pracy

Tragedia ta nabiera innego wymiaru w świetle informacji, które pojawiły się na profilu „Grochów Praga Południe” na Facebooku. Wynika z nich, że zmarły strażnik od dłuższego czasu zmagał się z problemami zdrowotnymi. Ze względu na swój wiek i staż pracy nie chciał on przywilejów. Prosił jedynie o przeniesienie z trudnego terenu do spokojniejszej służby przy ochronie obiektów publicznych. Taka zmiana pozwoliłaby mu doczekać do emerytury w bezpieczniejszych warunkach.

Reklama
Reklama

Oficjalne stanowisko Straży Miejskiej częściowo potwierdza te doniesienia. Rzecznik Jerzy Jabraszko wyjaśnił, że wniosek pana Krzysztofa o przeniesienie otrzymał nawet pozytywną opinię naczelnika oddziału. Problemem okazała się jednak biurokracja i brak wolnych etatów w sekcji ochrony. Formacja stoi na stanowisku, że funkcjonariusz posiadał aktualne badania lekarskie. Podczas ostatniej odprawy nie zgłaszał też żadnych dolegliwości, które uniemożliwiałyby mu wyjście w teren.

Polecane
Burmistrz Pragi-Południe Tomasz Kucharski zdaniem radnego powinien przyjrzeć się wskazówkom Donalda
bezpieczeństwo
Burmistrz dzielnicy jak Trump? Apel o patrole na Pradze-Południe

Atmosfera w strukturach oddziału

Śmierć na Placu Szembeka otworzyła dyskusję na temat wewnętrznych standardów panujących w Straży Miejskiej. W mediach społecznościowych pojawiły się bardzo ostre zarzuty dotyczące Oddziału Terenowego nr 7. Wśród pracowników ma on być określany mianem „kompanii karnej”. Autorzy sąsiedzkiego wpisu alarmują o fatalnej atmosferze pracy oraz rzekomym zastraszaniu podwładnych przez kadrę kierowniczą. Według tych relacji empatia wobec starszych stażem pracowników jest towarem deficytowym.

Polecane
W dzielnicach, na terenie których nie wprowadzonego ograniczenia, nastąpił niewielki wzrost interwen
bezpieczeństwo
Program „Bezpieczna Noc” działa? Ratusz podaje statystyki

To nie pierwszy taki przypadek, który budzi wątpliwości opinii publicznej. W kontekście tragedii na Grochowie przypominane są inne zdarzenia z ostatnich lat. Przywoływana jest sprawa zgonu funkcjonariusza z Oddziału Terenowego nr 1, który źle się poczuł podczas odprawy, a mimo to nie wezwano do niego pomocy na czas. Pojawiają się też drastyczne relacje o strażnikach pracujących ponad siły, co ma prowadzić do skrajnego wycieńczenia organizmu.

Systemowe wyzwania warszawskiej straży

Sprawa śmierci funkcjonariusza rzuca światło na szerszy problem demograficzny formacji. Przez lata niskie zarobki odstraszały młodych kandydatów do służby. Powodowało to systematyczne starzenie się kadr, gdzie średnia wieku strażnika przekraczała 49 lat. Choć ostatnie podwyżki nieco poprawiły sytuację rekrutacyjną, w terenie wciąż służy wielu funkcjonariuszy w wieku przedemerytalnym.

Reklama
Reklama
Polecane
Już tylko około stu miejsc czeka na tych, którzy chcieliby wstąpić do Straży Miejskiej m.st. Warszaw
praca
Wyższa pensja strażników miejskich od 1 stycznia. Płacą ponad 7 tys. zł.
© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Biurowiec Intraco nie trafi do rejestru zabytków
decyzja konserwatora

Intraco nie zostanie zabytkiem. „Brak wartości historycznych, artystycznych lub naukowych”

W pawilonach wynajmowanych przez obywatela Chin funkcjnariusze KAS zabezpieczyli tam niemal 158 tysi
bezpieczeństwo

Milionowe straty marek. Konfiskata podróbek w Wólce Kosowskiej

Mieszkańcy Warszawy coraz lepiej rozumieją, czym jest przemoc domowa w stosunku do innych oraz siebi
statystyka

Zauważamy coraz więcej przemocy domowej. Czy mam do czynienia ze wzrostem liczby przypadków?

XXXIII sesja Rady m.st. Warszawy z porządkiem obrad liczącym ponad 70 punktów rozpocznie się o godz.
rada warszawy

Tematy XXIII sesji: Alkohol, przemoc domowa oraz pomoc Ukraińcom

Nie ma natomiast możliwości relokacji odłowionych żywych dzików
zwierzę warszawskie

Dziki problem Warszawy. Czy można go rozwiązać?

Po zakończeniu dewastacji grupa próbowała uciec ze stacji Wawrzyszew i oddalić się w nieznanym kieru
bezpieczeństwo

Wandale z importu zatrzymani w metrze

Dzięki działaniom operacyjnym prowadzonym we współpracy z Komendą Stołeczną Policji, funkcjonariusze
bezpieczeństwo

Strzały przy ulicy Marszałkowskiej. Policja zatrzymała 43-latka

Wykonawcą została grupa firm tworzących konsorcjum: Polimex Infrastruktura (lider), Polimex Mostosta
infrastruktura sportowa

Modernizacja Ośrodka Namysłowska rusza. Jest umowa na pierwszy etap inwestycji

Reklama
Reklama
© Copyright by GREMI MEDIA SA