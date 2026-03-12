Śmierć strażnika miejskiego na Placu Szembeka. Kontrowersje wokół warunków służby

Tragiczna śmierć 63-letniego strażnika miejskiego podczas interwencji na warszawskim Grochowie wywołała burzę. Czy system zawiódł doświadczonego funkcjonariusza, któremu do emerytury zabrakło zaledwie roku?



We wtorkowy poranek na warszawskim Placu Szembeka rozegrały się dramatyczne sceny. Podczas rutynowych działań służbowych życie stracił funkcjonariusz Straży Miejskiej z ponad 30-letnim stażem. Na jaw wychodzą informacje o problemach zdrowotnych zmarłego oraz jego bezskutecznych staraniach o przeniesienie do lżejszej służby.

Dramat podczas porannej interwencji

Wszystko zaczęło się ok. godz. 9. Patrol straży miejskiej otrzymał wezwanie na Plac Szembeka, gdzie mieszkańcy skarżyli się na uciążliwe hałasy i krzyki. Miejsce to od lat cieszy się złą sławą wśród lokalnej społeczności. Regularnie dochodzi tam do libacji alkoholowych i zakłócania porządku publicznego. Strażnicy niemal codziennie muszą mierzyć się tam z agresją i brakiem subordynacji osób nadużywających alkoholu.

W trakcie podejmowania czynności służbowych pan Krzysztof nagle stracił przytomność. Mimo natychmiastowej pomocy i podjętej reanimacji życia 63-letniego funkcjonariusza nie udało się uratować. Śmierć na posterunku wstrząsnęła jego kolegami z oddziału. Jak przekazał Gazecie Wyborczej starszy inspektor Jerzy Jabraszko z referatu prasowego, cała społeczność strażników przyjęła tę wiadomość z wielkim smutkiem. Podkreślił on, że jest to bolesne wydarzenie dla wszystkich pracowników formacji.

Walka o zmianę stanowiska pracy

Tragedia ta nabiera innego wymiaru w świetle informacji, które pojawiły się na profilu „Grochów Praga Południe” na Facebooku. Wynika z nich, że zmarły strażnik od dłuższego czasu zmagał się z problemami zdrowotnymi. Ze względu na swój wiek i staż pracy nie chciał on przywilejów. Prosił jedynie o przeniesienie z trudnego terenu do spokojniejszej służby przy ochronie obiektów publicznych. Taka zmiana pozwoliłaby mu doczekać do emerytury w bezpieczniejszych warunkach.