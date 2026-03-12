4.6°C
Życie Warszawy
Tematy XXIII sesji: Alkohol, przemoc domowa oraz pomoc Ukraińcom

Publikacja: 12.03.2026 07:50

XXXIII sesja Rady m.st. Warszawy z porządkiem obrad liczącym ponad 70 punktów rozpocznie się o godz.

Foto: YouTube/Rada Warszawy

rbi
Nocna prohibicja, ograniczenie liczby punktów sprzedaży alkoholu, pomoc obywatelom Ukrainy czy zmiany w Strefie Czystego Transportu – to tylko niektóre sprawy, którymi zamierzają się zająć radni Warszawy podczas czwartkowej (12 marca) sesji.

XXXIII sesja Rady m.st. Warszawy z porządkiem obrad liczącym ponad 70 punktów rozpocznie się tradycyjnie o godz. 10 w Pałacu Kultury i Nauki (IV piętro).

Ograniczenia sprzedaży alkoholu w Warszawie

Po raz kolejny radni będą debatować o polityce antyalkoholowej miasta. W planach są uchwały o wprowadzeniu zakazu nocnej sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych w godz. 22-6 i o zmniejszeniu liczby takich punktów sprzedaży.

Powtórnie na sesji stanie również sprawa zmiany przepisów dotyczących Strefy Czystego Transportu. Jeśli Koalicja Obywatelska zdecyduje się poprzeć projekt złożony przez PiS, zakazy nie dotyczyłyby mieszkańców Warszawy, którzy kupili pojazd nie spełniający norm przed uchwaleniem przepisów o strefie.

Plany zagospodarowania i pomoc dla mieszkańców Ukrainy

W porządku znalazły się projekty o zasadach odpłatności za mieszkania treningowe i wspomagane, a także o pomocy dla beneficjentów ochrony czasowej, czyli obywateli Ukrainy. Radni przyjrzą się też pomysłowi utworzeniu Żłobka nr 82 przy ul. Mrówczej, będą też dyskutować o Programie przeciwdziałania przemocy domowej na lata 2026-2030.

Rajcowie zdecydują także o nowych szkołach i przedszkolach, m.in. Przedszkolu nr 450 i przekształceniach szkół specjalnych.

Na sesji pojawią się również uchwały o miejscowych planach zagospodarowania, np. rejonu ul. Prystora, Pileckiego-Roentgena czy osiedla Górce na Bemowie oraz przystąpieniu do nowych planów dla terenów przy ul. Czumy i Bazarku Kondratowicza.

W dziedzinie zdrowia zaplanowano dotacje na programy „SPRAWDZAM!” (onkologia) i „WSPIERAM!” (zdrowie psychiczne dzieci), zmiany statutów szpitali i centrum odwykowego.

Rada rozpatrzy też pomysł pożyczek z Banku Gospodarstwa Krajowego na transformację cyfrową i zieloną, pożyczkę z Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego oraz pomoc finansową dla gmin i powiatów, jak Kłodzko, Głuchołazy czy Prudnik.

Źródło: zyciewarszawy.pl

