Warszawa chce nadal finansować Ukraińców. „Z własnej inicjatywy i z własnych środków”

Mimo że w życie weszła ustawa o wygaszeniu rozwiązań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, urząd miasta chce nadal finansować obywateli Ukrainy. Nad uchwałą w tej sprawie będą dyskutować radni podczas czwartkowej sesji Rady Warszawy.



Projekt uchwały w tej sprawie został złożony przez stołeczny ratusz.

Uchwała o dalszej pomocy obywatelom Ukrainy przez Warszawę

„Projektowana uchwała korzystając z kompetencji przyznanych jednostkom samorządu terytorialnego w art. 112 ust. 8 i 9 nowej ustawy, pozwala miastu na zapewnienie pomocy z własnej inicjatywy i ze środków, na które nie otrzyma finansowania ze środków Wojewody Mazowieckiego, w zakresie” – napisali urzędnicy.

Zgodnie z projektem uchwały, pomoc udzielana obywatelom Ukrainy przez urząd miasta ma polegać na zakwaterowaniu zbiorowym wraz z całodziennym wyżywieniem, działaniach informacyjnych dotyczących udzielanej pomocy, wspieraniu procesu adaptacji, integracji oraz aktywizacji zawodowej oraz zapewnieniu kontynuacji pobytu w domu pomocy społecznej.

„Dzięki temu Warszawa będzie mogła wspierać grupy, które nie mieszczą się w tzw. grupie wrażliwej. Prezydent m.st Warszawy w drodze Zarządzenia określi tryb i terminy udzielanej pomocy. Środki finansowe na realizację uchwały zabezpieczone są w budżecie m.st. Warszawa” – czytamy w uzasadnieniu do uchwały.