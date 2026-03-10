Warszawa chce nadal finansować Ukraińców. „Z własnej inicjatywy i z własnych środków”

Projekt uchwały w sprawie dalszej pomocy obywatelom Ukrainy został złożony przez stołeczny ratusz.
„Projektowana uchwała korzystając z kompetencji przyznanych jednostkom samorządu terytorialnego w art. 112 ust. 8 i 9 nowej ustawy, pozwala miastu na zapewnienie pomocy z własnej inicjatywy i ze środków, na które nie otrzyma finansowania ze środków Wojewody Mazowieckiego, w zakresie” – napisali urzędnicy.
Zgodnie z projektem uchwały, pomoc udzielana obywatelom Ukrainy przez urząd miasta ma polegać na zakwaterowaniu zbiorowym wraz z całodziennym wyżywieniem, działaniach informacyjnych dotyczących udzielanej pomocy, wspieraniu procesu adaptacji, integracji oraz aktywizacji zawodowej oraz zapewnieniu kontynuacji pobytu w domu pomocy społecznej.
„Dzięki temu Warszawa będzie mogła wspierać grupy, które nie mieszczą się w tzw. grupie wrażliwej. Prezydent m.st Warszawy w drodze Zarządzenia określi tryb i terminy udzielanej pomocy. Środki finansowe na realizację uchwały zabezpieczone są w budżecie m.st. Warszawa” – czytamy w uzasadnieniu do uchwały.
19 lutego prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o wygaszeniu rozwiązań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Przepisy weszły w życie 5 marca, stopniowo kończąc specjalne regulacje wprowadzone w 2022 r. dla uchodźców wojennych.
Ustawa przenosi kluczowe narzędzia ze „specustawy” ukraińskiej do ogólnej ustawy o cudzoziemcach, wprowadzając wspólną ochronę czasową dla wszystkich objętych masowym napływem. Wygaszane są uproszczenia w dostępie do pracy, świadczeń socjalnych i opieki zdrowotnej, choć powiadomienia o zatrudnieniu złożone przed 5 marca pozostają ważne bez zmian.
5 marca został wygaszony automatyczny dostęp do opieki zdrowotnej dla nieubezpieczonych Ukraińców – obejmuje on teraz tylko nagłe przypadki, dzieci, ciężarne kobiety oraz ofiary przemocy. Reszta musi się ubezpieczyć na takich samych zasadach jak Polacy. Pełny zakres świadczeń socjalnych z poprzedniej specustawy, takich jak 800+, został ograniczony do schronienia, posiłków, ubrań oraz zasiłków celowych, stosowanych tylko dla cudzoziemców w sytuacjach humanitarnych.
Wypłaty świadczeń już rozpoczęte, np. rodzinne, zostaną dokończone, a Fundusz Pomocy dla Ukraińców zostanie rozliczony. Status PESEL UKR zachowuje ważność do 4 marca 2027 r., ale nie daje już nowych uproszczeń w dostępie do usług.
W edukacji finansowanie dodatkowych lekcji polskiego, oddziałów przygotowawczych i pomocy asystentów międzykulturowych utrzymano do końca roku szkolnego 2025/2026, po czym szkoły wrócą do standardowych zasad. Świadczenia socjalne i zdrowotne ulegają ograniczeniu, promując integrację w ramach unijnego systemu.