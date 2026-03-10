Trzeźwy poranek na stołecznych drogach pod lupą policji

Podczas akcji "Trzeźwy poranek" policjanci sprawdzili trzeźwość dokładnie 25 924 osób.
W dniach 8 i 9 marca warszawski garnizon policji przeprowadził intensywne działania pod hasłem Trzeźwy poranek. Funkcjonariusze pojawili się na drogach w godzinach porannych 7-11, aby sprawdzić stan psychofizyczny osób prowadzących pojazdy. Skala operacji była bardzo duża, co przełożyło się na tysiące przebadanych kierowców w krótkim czasie.
Podczas akcji policjanci sprawdzili trzeźwość dokładnie 25 924 osób. Statystyki pokazują, że mimo stałych apeli o rozwagę, wciąż dochodzi do niebezpiecznych sytuacji.
Funkcjonariusze ujawnili 49 kierujących pod wpływem alkoholu oraz jedną osobę, która prowadziła auto po zażyciu środków odurzających. Dodatkowo w trakcie weryfikacji dokumentów okazało się, że 11 zatrzymanych nie posiadało wymaganych uprawnień do kierowania pojazdami.
Dla wielu kontrolowanych spotkanie z mundurowymi zakończyło się dotkliwymi konsekwencjami finansowymi. W sumie nałożono 63 mandaty karne, których łączna kwota wyniosła 46 050 złotych. Tak zdecydowana reakcja służb ma na celu nie tylko ukaranie sprawców, ale przede wszystkim zniechęcenie innych do ryzykowania życia swojego i pozostałych uczestników ruchu.
Głównym powodem organizowania cyklicznych kontroli jest troska o bezpieczeństwo na drogach. Alkohol i inne środki psychoaktywne drastycznie obniżają zdolność koncentracji oraz wydłużają czas reakcji kierowcy. Zaburzona ocena sytuacji często staje się bezpośrednią przyczyną kolizji oraz tragicznych w skutkach wypadków.
Regularne działania policji mają przypominać, że wsiadanie za kierownicę po spożyciu alkoholu zawsze wiąże się z ogromną odpowiedzialnością.