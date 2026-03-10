15.2°C
1019.1 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Trzeźwy poranek na stołecznych drogach pod lupą policji

Publikacja: 10.03.2026 14:20

Podczas akcji "Trzeźwy poranek" policjanci sprawdzili trzeźwość dokładnie 25 924 osób.

Podczas akcji "Trzeźwy poranek" policjanci sprawdzili trzeźwość dokładnie 25 924 osób.

Foto: policja

M.B.
Ponad 25 tysięcy kontroli i wysokie mandaty to bilans dwudniowej akcji warszawskich funkcjonariuszy. Policjanci wyeliminowali z ruchu kilkudziesięciu kierowców, którzy zdecydowali się wsiąść za kółko pod wpływem alkoholu lub bez uprawnień.

W dniach 8 i 9 marca warszawski garnizon policji przeprowadził intensywne działania pod hasłem Trzeźwy poranek. Funkcjonariusze pojawili się na drogach w godzinach porannych 7-11, aby sprawdzić stan psychofizyczny osób prowadzących pojazdy. Skala operacji była bardzo duża, co przełożyło się na tysiące przebadanych kierowców w krótkim czasie.

Wyniki policyjnych kontroli

Podczas akcji policjanci sprawdzili trzeźwość dokładnie 25 924 osób. Statystyki pokazują, że mimo stałych apeli o rozwagę, wciąż dochodzi do niebezpiecznych sytuacji.

Polecane
Sąd nie miał wątpliwości co do winy kierowcy. Wobec 60-latka zastosowano m.in. karę bezwzględnego po
bezpieczeństwo ruchu drogowego
Pijany kierowca z Błonia ukarany w trybie przyspieszonym

Funkcjonariusze ujawnili 49 kierujących pod wpływem alkoholu oraz jedną osobę, która prowadziła auto po zażyciu środków odurzających. Dodatkowo w trakcie weryfikacji dokumentów okazało się, że 11 zatrzymanych nie posiadało wymaganych uprawnień do kierowania pojazdami.

Wysokie kary dla łamiących przepisy

Dla wielu kontrolowanych spotkanie z mundurowymi zakończyło się dotkliwymi konsekwencjami finansowymi. W sumie nałożono 63 mandaty karne, których łączna kwota wyniosła 46 050 złotych. Tak zdecydowana reakcja służb ma na celu nie tylko ukaranie sprawców, ale przede wszystkim zniechęcenie innych do ryzykowania życia swojego i pozostałych uczestników ruchu.

Reklama
Reklama
Polecane
61-latek przyznał się do wszystkich zarzucanych mu czynów. Obecnie sprawę nadzoruje Prokuratura Rejo
bezpieczeństwo
Nocny rajd pijanego kierowcy. Zatrzymany miał 3 promile i narkotyki

Dlaczego takie akcje są potrzebne

Głównym powodem organizowania cyklicznych kontroli jest troska o bezpieczeństwo na drogach. Alkohol i inne środki psychoaktywne drastycznie obniżają zdolność koncentracji oraz wydłużają czas reakcji kierowcy. Zaburzona ocena sytuacji często staje się bezpośrednią przyczyną kolizji oraz tragicznych w skutkach wypadków.

Regularne działania policji mają przypominać, że wsiadanie za kierownicę po spożyciu alkoholu zawsze wiąże się z ogromną odpowiedzialnością.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Skala Roma Tower niezaleznie od tego, że ten kształt budynku jest już nieaktualny, będzie zaznaczał
inwestycje

Potęga włoskiego stylu. Pininfarina zaprojektuje wnętrza Roma Tower

Zatrzymany mężczyzna usłyszał już dwa zarzuty kradzieży z włamaniem
bezpieczeństwo

Seryjny złodziej motocykli w rękach policji

Sabina to wiekowa mieszkanka ogrodu zoologicznego, która cieszy się obecnie zasłużonym odpoczynkiem.
zwierzę warszawskie

Zwierzęca miss lutego. Zwyciężyła niedźwiedzica Sabina

Projekt uchwały w sprawie dalszej pomocy obywatelom Ukrainy został złożony przez stołeczny ratusz.
budżet miasta

Warszawa chce nadal finansować Ukraińców. „Z własnej inicjatywy i z własnych środków”

42 proc. badanych podkreśla, że kluczowy jest sam czas spędzony z bliską osobą
Dzień Mężczyzn

Panowie zamiast przedmiotów wybierają emocje

Służby zostały wezwane na pomoc przez załogi samolotów, które nie były w stanie poradzić sobie z oso
bezpieczeństwo

Mieli lecieć, poszli posiedzieć. Awanturnicy na lotniskach

Fundacja Beksiński zdołała zgromadzić w jednym miejscu prace pochodzące z dziesięciu prestiżowych in
wystawa

Obraz Beksińskiego odnaleziony po pół wieku do obejrzenia tylko przez kilka dni

Jeśli przepisy wejdą w życie, alkoholu nie będzie można kupić w sklepach i na stacjach benzynowych w
przed radą warszawy

Nocna prohibicja wraca na sesję Rady Warszawy. Czy radni wprowadzą nowe regulacje?

Reklama
Reklama
© Copyright by GREMI MEDIA SA