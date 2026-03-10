Trzeźwy poranek na stołecznych drogach pod lupą policji

Ponad 25 tysięcy kontroli i wysokie mandaty to bilans dwudniowej akcji warszawskich funkcjonariuszy. Policjanci wyeliminowali z ruchu kilkudziesięciu kierowców, którzy zdecydowali się wsiąść za kółko pod wpływem alkoholu lub bez uprawnień.



W dniach 8 i 9 marca warszawski garnizon policji przeprowadził intensywne działania pod hasłem Trzeźwy poranek. Funkcjonariusze pojawili się na drogach w godzinach porannych 7-11, aby sprawdzić stan psychofizyczny osób prowadzących pojazdy. Skala operacji była bardzo duża, co przełożyło się na tysiące przebadanych kierowców w krótkim czasie.

Wyniki policyjnych kontroli

Podczas akcji policjanci sprawdzili trzeźwość dokładnie 25 924 osób. Statystyki pokazują, że mimo stałych apeli o rozwagę, wciąż dochodzi do niebezpiecznych sytuacji.

Funkcjonariusze ujawnili 49 kierujących pod wpływem alkoholu oraz jedną osobę, która prowadziła auto po zażyciu środków odurzających. Dodatkowo w trakcie weryfikacji dokumentów okazało się, że 11 zatrzymanych nie posiadało wymaganych uprawnień do kierowania pojazdami.

Wysokie kary dla łamiących przepisy

Dla wielu kontrolowanych spotkanie z mundurowymi zakończyło się dotkliwymi konsekwencjami finansowymi. W sumie nałożono 63 mandaty karne, których łączna kwota wyniosła 46 050 złotych. Tak zdecydowana reakcja służb ma na celu nie tylko ukaranie sprawców, ale przede wszystkim zniechęcenie innych do ryzykowania życia swojego i pozostałych uczestników ruchu.