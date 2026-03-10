Panowie zamiast przedmiotów wybierają emocje

Coraz więcej panów w Polsce chętnie obchodzi swoje święto. Z najnowszych badań wynika, że aż 79 proc. mężczyzn świętuje 10 marca, stawiając wspólnie spędzony czas i budowanie relacji ponad tradycyjne podarunki materialne.



Wyniki badania zrealizowanego przez serwis Prezent marzeń pokazują, że Dzień Mężczyzn na stałe zagościł w polskim kalendarzu. Choć 21 proc. ankietowanych wciąż zachowuje dystans do tej daty, zdecydowana większość traktuje ją jako istotną okazję do celebracji. Współczesny mężczyzna w sferze prezentów coraz częściej szuka autentyczności i dowodów na to, że bliscy znają jego potrzeby oraz pasje.

Doświadczenia ważniejsze od rzeczy

Ciekawie prezentują się preferencje dotyczące upominków. Aż 43 proc. respondentów zadeklarowało, że najbardziej cieszy ich „przeżycie”, takie jak wspólna wycieczka czy warsztaty. Z kolei 42 proc. badanych podkreśla, że kluczowy jest sam czas spędzony z bliską osobą. Materialna wartość przedmiotu schodzi na dalszy plan, ustępując miejsca emocjonalnej jakości relacji. Dla 38 proc. panów sygnałem najwyższego docenienia jest prezent bezpośrednio nawiązujący do ich indywidualnych zainteresowań.

Potrzeba bycia zauważonym

W warstwie emocjonalnej polscy mężczyźni najbardziej pragną uznania. Niemal połowa ankietowanych (47 proc.) wskazała, że najbardziej docenia zorganizowanie niespodzianki, która udowadnia, że ktoś o nich myślał.