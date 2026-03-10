16°C
Życie Warszawy
Panowie zamiast przedmiotów wybierają emocje

Publikacja: 10.03.2026 11:00

42 proc. badanych podkreśla, że kluczowy jest sam czas spędzony z bliską osobą

Foto: Małgorzata Waniek

M.B.
Coraz więcej panów w Polsce chętnie obchodzi swoje święto. Z najnowszych badań wynika, że aż 79 proc. mężczyzn świętuje 10 marca, stawiając wspólnie spędzony czas i budowanie relacji ponad tradycyjne podarunki materialne.

Wyniki badania zrealizowanego przez serwis Prezent marzeń pokazują, że Dzień Mężczyzn na stałe zagościł w polskim kalendarzu. Choć 21 proc. ankietowanych wciąż zachowuje dystans do tej daty, zdecydowana większość traktuje ją jako istotną okazję do celebracji. Współczesny mężczyzna w sferze prezentów coraz częściej szuka autentyczności i dowodów na to, że bliscy znają jego potrzeby oraz pasje.

47 proc.

ankietowanych panów wskazało, że najbardziej docenia zorganizowanie niespodzianki, która udowadnia, że ktoś o nich myślał

Doświadczenia ważniejsze od rzeczy

Ciekawie prezentują się preferencje dotyczące upominków. Aż 43 proc. respondentów zadeklarowało, że najbardziej cieszy ich „przeżycie”, takie jak wspólna wycieczka czy warsztaty. Z kolei 42 proc. badanych podkreśla, że kluczowy jest sam czas spędzony z bliską osobą. Materialna wartość przedmiotu schodzi na dalszy plan, ustępując miejsca emocjonalnej jakości relacji. Dla 38 proc. panów sygnałem najwyższego docenienia jest prezent bezpośrednio nawiązujący do ich indywidualnych zainteresowań.

Potrzeba bycia zauważonym

W warstwie emocjonalnej polscy mężczyźni najbardziej pragną uznania. Niemal połowa ankietowanych (47 proc.) wskazała, że najbardziej docenia zorganizowanie niespodzianki, która udowadnia, że ktoś o nich myślał.

Co ciekawe, 34 proc. badanych wskazało na szczera rozmowę o uczuciach jako ważny element świętowania. Jednocześnie tradycyjne gesty, takie jak przytulenie, wskazało tylko 2 proc. respondentów, co sugeruje, że dla panów ważniejsze jest poczucie bycia „wziętym pod uwagę” niż bezpośrednia ekspresja czułości.

Adrenalina, czyli męski relaks

Mimo otwarcia na emocje, w sferze aktywności wciąż dominuje potrzeba silnych wrażeń. Na liście wymarzonych form spędzania czasu królują:

  • jazda Monster Truckiem (41 proc.),
  • wizyta na strzelnicy (23 proc.),
  • jazda bolidem F1 (21 proc.).

Zaledwie 2 proc. mężczyzn zdecydowałoby się na dzień w SPA. Wybory te pokazują, że ekscytacja i współzawodnictwo są wciąż postrzegane jako najbardziej „bezpieczne” społecznie formy męskiego relaksu.

Niemniej jednak, za dawką adrenaliny kryje się głębsza potrzeba – dla 25 proc. badanych taki prezent to przede wszystkim sygnał, że są rozumiani i doceniani przez otoczenie.

----

Badanie „Role płciowe mężczyzn a ich emocje” zostało zrealizowane przez serwis Prezent marzeń w lutym 2026 r., N = 1270, metodą CAWI 

