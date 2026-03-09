16°C
1026.3 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Niski, dudniący dźwięk z Lotniska Chopina? „To działania mające charakter krótkotrwały”

Publikacja: 09.03.2026 14:25

Jak tłumaczy urząd miasta, czynności techniczne związane z utrzymaniem infrastruktury lotniska, w ty

Jak tłumaczy urząd miasta, czynności techniczne związane z utrzymaniem infrastruktury lotniska, w tym działania takie jak odladzanie statków powietrznych lub infrastruktury lotniskowej, mają charakter krótkotrwały i są prowadzone w sposób zorganizowany.

Foto: Lotnisko Chopina

rbi
Podczas występowania niskich temperatur mieszkańcy Ursynowa i Mokotowa skarżyli się na hałas dobiegający z lotniska na Okęciu. Jak tłumaczą urzędnicy, miasto nie ma na to wpływu.

Interpelację w sprawie uciążliwego hałasu niskoczęstotliwościowego na terenie Ursynowa i Mokotowa złożyła radna Marta Szczepańska.

Dokuczliwy szum na Mokotowie i Ursynowie

„Wraz z nastaniem silnych mrozów wpłynęły do mnie liczne zgłoszenia mieszkańców skarżących się na niski, dudniący dźwięk niosący się po dzielnicach Ursynów i Mokotów. Podczas wizji lokalnej w okolicach Wierzbna i Służewia potwierdziłam występowanie dokuczliwego szumu, który według relacji mieszkańców utrzymuje się przez całą dobę” – napisała radna.

Jak dodała, lokalna społeczność wiąże to zjawisko ze wzmożoną aktywnością Lotniska Chopina w warunkach zimowych.

Polecane
Rekord padł w niedzielę, 4 stycznia, kiedy przez terminal przewinęło się ponad 67 tysięcy osób.
samolot
Lotnisko Chopina bije rekordy. Pasażerowie szturmują bramki, a port szykuje się do rozbudowy

Jak tłumaczy Magdalena Młochowska, dyrektorka koordynatorka ds. zielonej Warszawy, pomiary hałasu wykonywane są zgodnie z metodą określoną w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem.

Reklama
Reklama

„Ocena oddziaływania akustycznego prowadzona jest w sposób kompleksowy, w ramach jednolitego zakresu częstotliwości i przy zastosowaniu uśrednionych wskaźników długookresowych. Przepisy obowiązującego prawa mają charakter katalogu zamkniętego i nie przewidują możliwości odmiennej interpretacji ani stosowania dodatkowych procedur pomiarowych w sytuacjach takich jak występowanie silnych mrozów” – wyjaśnia urzędniczka.

Lotnisko Chopina pod nadzorem marszałka Mazowsza

Dodaje, że czynności techniczne związane z utrzymaniem infrastruktury lotniska, w tym działania takie jak odladzanie statków powietrznych lub infrastruktury lotniskowej, mają charakter krótkotrwały i są prowadzone w sposób zorganizowany.

„Ze względów bezpieczeństwa, w okresach prowadzenia prac utrzymaniowych operacje lotnicze są odpowiednio organizowane, co zapobiega kumulowaniu się hałasu związanego z ruchem lotniczym oraz czynnościami technicznymi” – wyjaśnia.

Polecane
Obecne plany zakładają całkowite przeniesienie lotów cywilnych do nowego portu centralnego. Nie zapa
samolot
Przyszłość Lotniska Chopina. Powstaje nowa wizja dla terenów na Okęciu

Przypomina też, że zgodnie z podziałem kompetencji wynikającym z przepisów prawa Lotnisko im. Fryderyka Chopina w Warszawie – ze względu na długość pasa startowego – kwalifikowane jest jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. W związku z tym prezydent Warszawy nie sprawuje nadzoru nad działalnością lotniska, a organem ochrony środowiska właściwym w sprawach dotyczących jego funkcjonowania, w tym oddziaływania akustycznego, jest Marszałek Województwa Mazowieckiego.

„Niezależnie od powyższego wyjaśniam, że Zarządca lotniska im. Fryderyka Chopina zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych pomiarów hałasu w środowisku. Publicznie dostępny wykaz danych, zawierający wyniki pomiarów hałasu udostępniany jest na stronie internetowej lotniska” – dodaje dyrektorka koordynatorka.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Mężczyzna został przewieziony do policyjnej celi, gdzie oczekuje na dalsze decyzje prokuratury
bezpieczeństwo

Napadł na tę samą kobietę tuż po wyjściu z aresztu. Recydywista zatrzymany

Lokalizacja nowej wieży wpisuje się w dynamicznie rozwijający się biurowo-mieszkalny charakter tej c
inwestycje

Nowa wieża mieszkalna przy Chmielnej. Ponad sto metrów wysokości na Woli

Publikowanie w internecie materiałów z wrażliwych stref portu lotniczego narusza przepisy o bezpiecz
bezpieczeństwo

Kosztowny streaming z Lotniska Chopina. Pasażer ukarany grzywną

Zatrzymany 25-letni obywatel Ukrainy przyznał w trakcie czynności, że kradzież rowerów była jego głó
bezpieczeństwo

Seryjny złodziej rowerów z Mokotowa wreszcie wpadł

Jeziorko Powsinkowskie jest starorzeczem Wisły znajdującym się po lewej stronie rzeki
ekologia

Jeziorko Powsinkowskie zarasta. „Trudno dostrzec taflę wody”. Walczą o ratunek dla starorzecza Wisły

W momencie ujęcia 46-latek próbował tłumaczyć swoją obecność w budynku chęcią ogrzania się, twierdzą
bezpieczeństwo

Recydywa w piwnicznej izbie. Włamywacz z Żoliborza w rękach policji

Koszt wystawy obejmował projekt za 5 400 zł brutto i wykonanie z montażem za 17 835 zł brutto
wystawa

Fotografie burmistrzów za 23 tys. zł. „To autopromocja jednego samorządowca”

Członkowie partii mogą głosować na Marcina Kierwińskiego, Jana Grabca i Donalda Tuska. Żaden z nich
polityka

Warszawska KO głosuje na swoje władze. Jedna osoba „do wycięcia”

Reklama
Reklama
© Copyright by GREMI MEDIA SA