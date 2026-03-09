Niski, dudniący dźwięk z Lotniska Chopina? „To działania mające charakter krótkotrwały”

Podczas występowania niskich temperatur mieszkańcy Ursynowa i Mokotowa skarżyli się na hałas dobiegający z lotniska na Okęciu. Jak tłumaczą urzędnicy, miasto nie ma na to wpływu.



Interpelację w sprawie uciążliwego hałasu niskoczęstotliwościowego na terenie Ursynowa i Mokotowa złożyła radna Marta Szczepańska.

Dokuczliwy szum na Mokotowie i Ursynowie

„Wraz z nastaniem silnych mrozów wpłynęły do mnie liczne zgłoszenia mieszkańców skarżących się na niski, dudniący dźwięk niosący się po dzielnicach Ursynów i Mokotów. Podczas wizji lokalnej w okolicach Wierzbna i Służewia potwierdziłam występowanie dokuczliwego szumu, który według relacji mieszkańców utrzymuje się przez całą dobę” – napisała radna.

Jak dodała, lokalna społeczność wiąże to zjawisko ze wzmożoną aktywnością Lotniska Chopina w warunkach zimowych.

Jak tłumaczy Magdalena Młochowska, dyrektorka koordynatorka ds. zielonej Warszawy, pomiary hałasu wykonywane są zgodnie z metodą określoną w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem.