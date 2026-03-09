Niski, dudniący dźwięk z Lotniska Chopina? „To działania mające charakter krótkotrwały”

Jak tłumaczy urząd miasta, czynności techniczne związane z utrzymaniem infrastruktury lotniska, w tym działania takie jak odladzanie statków powietrznych lub infrastruktury lotniskowej, mają charakter krótkotrwały i są prowadzone w sposób zorganizowany.
Interpelację w sprawie uciążliwego hałasu niskoczęstotliwościowego na terenie Ursynowa i Mokotowa złożyła radna Marta Szczepańska.
„Wraz z nastaniem silnych mrozów wpłynęły do mnie liczne zgłoszenia mieszkańców skarżących się na niski, dudniący dźwięk niosący się po dzielnicach Ursynów i Mokotów. Podczas wizji lokalnej w okolicach Wierzbna i Służewia potwierdziłam występowanie dokuczliwego szumu, który według relacji mieszkańców utrzymuje się przez całą dobę” – napisała radna.
Jak dodała, lokalna społeczność wiąże to zjawisko ze wzmożoną aktywnością Lotniska Chopina w warunkach zimowych.
Jak tłumaczy Magdalena Młochowska, dyrektorka koordynatorka ds. zielonej Warszawy, pomiary hałasu wykonywane są zgodnie z metodą określoną w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem.
„Ocena oddziaływania akustycznego prowadzona jest w sposób kompleksowy, w ramach jednolitego zakresu częstotliwości i przy zastosowaniu uśrednionych wskaźników długookresowych. Przepisy obowiązującego prawa mają charakter katalogu zamkniętego i nie przewidują możliwości odmiennej interpretacji ani stosowania dodatkowych procedur pomiarowych w sytuacjach takich jak występowanie silnych mrozów” – wyjaśnia urzędniczka.
Dodaje, że czynności techniczne związane z utrzymaniem infrastruktury lotniska, w tym działania takie jak odladzanie statków powietrznych lub infrastruktury lotniskowej, mają charakter krótkotrwały i są prowadzone w sposób zorganizowany.
„Ze względów bezpieczeństwa, w okresach prowadzenia prac utrzymaniowych operacje lotnicze są odpowiednio organizowane, co zapobiega kumulowaniu się hałasu związanego z ruchem lotniczym oraz czynnościami technicznymi” – wyjaśnia.
Przypomina też, że zgodnie z podziałem kompetencji wynikającym z przepisów prawa Lotnisko im. Fryderyka Chopina w Warszawie – ze względu na długość pasa startowego – kwalifikowane jest jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. W związku z tym prezydent Warszawy nie sprawuje nadzoru nad działalnością lotniska, a organem ochrony środowiska właściwym w sprawach dotyczących jego funkcjonowania, w tym oddziaływania akustycznego, jest Marszałek Województwa Mazowieckiego.
„Niezależnie od powyższego wyjaśniam, że Zarządca lotniska im. Fryderyka Chopina zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych pomiarów hałasu w środowisku. Publicznie dostępny wykaz danych, zawierający wyniki pomiarów hałasu udostępniany jest na stronie internetowej lotniska” – dodaje dyrektorka koordynatorka.