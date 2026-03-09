2.5°C
Życie Warszawy
Nowy chodnik na Żytniej. Ruszył remont ważnego traktu na Woli

Publikacja: 09.03.2026 07:45

Drogowcy uprzedzają, że modernizacja wiąże się z czasowymi niedogodnościami.

Foto: mat. pras.

M.B.
Mieszkańcy Woli zyskają bezpieczniejszą drogę do szkół i przystanków. Rozpoczęta w zeszłym tygodniu wymiana nawierzchni na ulicy Żytniej to element szerszej akcji odnawiania stołecznych trotuarów po sezonie zimowym.

Prace koncentrują się na odcinku położonym między Skwerem Kardynała Stefana Wyszyńskiego a ulicą Żelazną. Wykonawcą robót jest Zakład Remontów i Konserwacji Dróg, który na sfinalizowanie inwestycji ma sześć tygodni. Stara, wysłużona nawierzchnia zostanie zastąpiona nowymi, równymi płytami, co ma kluczowe znaczenie dla osób starszych, rodziców z wózkami oraz uczniów okolicznych placówek.

Zmiany w organizacji ruchu pieszych i aut

Drogowcy uprzedzają, że modernizacja wiąże się z czasowymi niedogodnościami. Pierwsze wyrodzenia pojawiły się już w okolicy skweru, gdzie wyłączono z użytku fragment przejścia. Wraz z postępem robót należy spodziewać się kolejnych zmian.

Zarządca drogi apeluje do wszystkich uczestników ruchu o zachowanie szczególnej ostrożności i stosow

Foto: mat. pras.

Na krótkich odcinkach mogą wystąpić zwężenia chodnika, a w niektórych miejscach zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy. Zarządca drogi apeluje do wszystkich uczestników ruchu o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do tymczasowego oznakowania.

Stołeczny plan odnowy ciągów pieszych

Remont przy ulicy Żytniej wpisuje się w większy harmonogram działań zaplanowanych na 2026 rok. Po przerwie zimowej drogowcy wracają do pracy w wielu punktach Warszawy, kontynuując inwestycje między innymi na ulicach Grenadierów i Rzymowskiego. W ubiegłym roku w stolicy udało się wyremontować ponad 41 tys. m2 chodników, w tym na tak ważnych arteriach jak ulica Andersa czy Ciszewskiego.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

