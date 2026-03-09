Nowy chodnik na Żytniej. Ruszył remont ważnego traktu na Woli

Drogowcy uprzedzają, że modernizacja wiąże się z czasowymi niedogodnościami.
Prace koncentrują się na odcinku położonym między Skwerem Kardynała Stefana Wyszyńskiego a ulicą Żelazną. Wykonawcą robót jest Zakład Remontów i Konserwacji Dróg, który na sfinalizowanie inwestycji ma sześć tygodni. Stara, wysłużona nawierzchnia zostanie zastąpiona nowymi, równymi płytami, co ma kluczowe znaczenie dla osób starszych, rodziców z wózkami oraz uczniów okolicznych placówek.
Drogowcy uprzedzają, że modernizacja wiąże się z czasowymi niedogodnościami. Pierwsze wyrodzenia pojawiły się już w okolicy skweru, gdzie wyłączono z użytku fragment przejścia. Wraz z postępem robót należy spodziewać się kolejnych zmian.
Zarządca drogi apeluje do wszystkich uczestników ruchu o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do tymczasowego oznakowania.
Na krótkich odcinkach mogą wystąpić zwężenia chodnika, a w niektórych miejscach zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy. Zarządca drogi apeluje do wszystkich uczestników ruchu o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do tymczasowego oznakowania.
Remont przy ulicy Żytniej wpisuje się w większy harmonogram działań zaplanowanych na 2026 rok. Po przerwie zimowej drogowcy wracają do pracy w wielu punktach Warszawy, kontynuując inwestycje między innymi na ulicach Grenadierów i Rzymowskiego. W ubiegłym roku w stolicy udało się wyremontować ponad 41 tys. m2 chodników, w tym na tak ważnych arteriach jak ulica Andersa czy Ciszewskiego.
W najbliższych miesiącach poprawy standardu poruszania się mogą spodziewać się także mieszkańcy innych dzielnic. W planach na bieżący rok widnieje modernizacja traktów pieszych przy ulicy Koszykowej, na odcinku od Alei Niepodległości do Lindleya, a także na ulicy Abrahama na Gocławiu. Nowa infrastruktura ma nie tylko poprawić estetykę miasta, ale przede wszystkim zapewnić trwałość i komfort użytkowania przez wiele lat.