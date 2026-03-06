Remont na stacji Radzymin. To zapowiedź zmian w węźle warszawskim

Zakres prac jest dość szeroki. Przede wszystkim wymieniona zostanie nawierzchnia peronu.
W poniedziałek 9 marca rozpocznie się remont peronu na stacji kolejowej w Radzyminie. Dla pasażerów oznacza to nie tylko chwilowe utrudnienia, ale przede wszystkim sporą poprawę komfortu podróżowania. Po zakończeniu prac stacja będzie nowocześniejsza, wygodniejsza i lepiej przygotowana na potrzeby różnych grup podróżnych.
Zakres prac jest dość szeroki. Przede wszystkim wymieniona zostanie nawierzchnia peronu. Oprócz tego pojawią się nowe wiaty chroniące przed deszczem i słońcem oraz ławki dla oczekujących na pociąg.
Na stacji zamontowane zostaną także elektroniczne tablice z rozkładem jazdy, system nagłośnienia oraz monitoring. Dzięki temu pasażerowie będą szybciej otrzymywać informacje o przyjazdach i odjazdach pociągów.
Modernizacja uwzględnia również potrzeby osób z ograniczoną mobilnością. Na peronie pojawią się udogodnienia dla osób niedowidzących oraz pasażerów mających trudności z poruszaniem się.
Remont oznacza jednak zmiany w organizacji ruchu na stacji. Od 9 marca do 8 kwietnia zamknięty będzie tor nr 1. W tym czasie podróżni będą korzystać tylko z jednej krawędzi peronowej, a druga zostanie poddana modernizacji.
Po zakończeniu pierwszego etapu roboty przeniosą się na przeciwległą stronę peronu. Całość utrudnień dla pasażerów ma potrwać około dwóch miesięcy.
Choć główne prace zakończą się wcześniej, instalacja pełnego systemu informacji pasażerskiej potrwa dłużej. Wykonawca planuje zakończyć montaż wszystkich urządzeń do sierpnia 2026 roku.
Modernizacja w Radzyminie jest elementem znacznie większego projektu realizowanego w ramach środków z Krajowego Planu Odbudowy. Zadanie obejmuje zaprojektowanie i instalację elementów Centralnego Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej, monitoringu oraz infrastruktury sieciowej.
Wykonawcą inwestycji jest firma Orange. W ramach projektu zamontuje ona ponad 430 elektronicznych wyświetlaczy na 51 stacjach i przystankach kolejowych w rejonie Warszawy.
Nowoczesny system informacji pasażerskiej zostanie wprowadzony na dziewięciu liniach kolejowych. Obejmie m.in. takie stacje i przystanki jak Grodzisk Mazowiecki, Żyrardów, Zielonka, Wołomin, Tłuszcz, Piaseczno czy Legionowo Piaski.
Elektroniczne tablice pojawią się także na wielu przystankach w samej Warszawie, m.in. na stacjach Warszawa Praga, Warszawa Żwirki i Wigury, Warszawa Służewiec, Warszawa Okęcie czy Warszawa Zoo.
Po zakończeniu inwestycji pasażerowie w całym warszawskim węźle kolejowym mają znacznie łatwiej i szybciej uzyskiwać aktualne informacje o kursowaniu pociągów. Dla wielu podróżnych oznacza to po prostu jedno – mniej nerwowego sprawdzania rozkładów i więcej pewności przed podróżą.