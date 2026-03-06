Remont na stacji Radzymin. To zapowiedź zmian w węźle warszawskim

Modernizacja uwzględnia również potrzeby osób z ograniczoną mobilnością. Na peronie pojawią się udogodnienia dla osób niedowidzących oraz pasażerów mających trudności z poruszaniem się.

Utrudnienia na stacji przez około dwa miesiące

Remont oznacza jednak zmiany w organizacji ruchu na stacji. Od 9 marca do 8 kwietnia zamknięty będzie tor nr 1. W tym czasie podróżni będą korzystać tylko z jednej krawędzi peronowej, a druga zostanie poddana modernizacji.

Po zakończeniu pierwszego etapu roboty przeniosą się na przeciwległą stronę peronu. Całość utrudnień dla pasażerów ma potrwać około dwóch miesięcy.

Choć główne prace zakończą się wcześniej, instalacja pełnego systemu informacji pasażerskiej potrwa dłużej. Wykonawca planuje zakończyć montaż wszystkich urządzeń do sierpnia 2026 roku.

Część dużej inwestycji na warszawskim węźle kolejowym

Modernizacja w Radzyminie jest elementem znacznie większego projektu realizowanego w ramach środków z Krajowego Planu Odbudowy. Zadanie obejmuje zaprojektowanie i instalację elementów Centralnego Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej, monitoringu oraz infrastruktury sieciowej.

Reklama Reklama

Wykonawcą inwestycji jest firma Orange. W ramach projektu zamontuje ona ponad 430 elektronicznych wyświetlaczy na 51 stacjach i przystankach kolejowych w rejonie Warszawy.

Nowe tablice pojawią się na dziesiątkach stacji

Nowoczesny system informacji pasażerskiej zostanie wprowadzony na dziewięciu liniach kolejowych. Obejmie m.in. takie stacje i przystanki jak Grodzisk Mazowiecki, Żyrardów, Zielonka, Wołomin, Tłuszcz, Piaseczno czy Legionowo Piaski.

Elektroniczne tablice pojawią się także na wielu przystankach w samej Warszawie, m.in. na stacjach Warszawa Praga, Warszawa Żwirki i Wigury, Warszawa Służewiec, Warszawa Okęcie czy Warszawa Zoo.

Po zakończeniu inwestycji pasażerowie w całym warszawskim węźle kolejowym mają znacznie łatwiej i szybciej uzyskiwać aktualne informacje o kursowaniu pociągów. Dla wielu podróżnych oznacza to po prostu jedno – mniej nerwowego sprawdzania rozkładów i więcej pewności przed podróżą.