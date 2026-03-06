Jak uratować komuś życie? Bezpłatne warsztaty pierwszej pomocy na Ursynowie

Organizatorzy podkreślają, że wiedza z zakresu pierwszej pomocy, która w krytycznej chwili może uratować czyjeś życie
Na Ursynowie startuje czwarta edycja programu „Ruszaj Bezpiecznie na Ursynowie”. To cykl bezpłatnych, praktycznych warsztatów pierwszej pomocy skierowanych do mieszkanek i mieszkańców dzielnicy. Organizatorzy podkreślają, że to wiedza, która w krytycznej chwili może uratować czyjeś życie.
„Ruszaj Bezpiecznie na Ursynowie” – to cykl bezpłatnych, praktycznych warsztatów pierwszej pomocy skierowanych do mieszkanek i mieszkańców dzielnicy.
Program potrwa od 11 marca do 20 czerwca 2026 roku. W tym czasie uczestnicy będą mogli wziąć udział zarówno w spotkaniu wprowadzającym, jak i w praktycznych szkoleniach prowadzonych przez ratowników medycznych.
Program rozpocznie otwarta prelekcja zaplanowana na 11 marca 2026 roku w godzinach 18-20:30. Spotkanie odbędzie się w Urzędzie Dzielnicy Ursynów w sali nr 136.
Podczas wydarzenia doświadczony ratownik medyczny opowie o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej oraz o tym, jak reagować w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia. Uczestnicy dowiedzą się także, jak rozpoznawać niebezpieczne sytuacje i w jaki sposób skutecznie wezwać pomoc.
Nie zabraknie również informacji o roli świadków zdarzeń oraz o prawnych aspektach udzielania pierwszej pomocy. Po spotkaniu przewidziano czas na pytania i rozmowę z prowadzącym. Co ważne – udział w prelekcji nie wymaga wcześniejszych zapisów.
Najważniejszą częścią programu są warsztaty praktyczne. Poprowadzi je ratownik medyczny Jarosław Krawiecki wraz z zespołem doświadczonych specjalistów.
Zajęcia mają formę ćwiczeń i realistycznych symulacji. Uczestnicy będą pracować na profesjonalnym sprzęcie, dzięki czemu łatwiej oswoją się z sytuacjami, które w prawdziwym życiu mogą wywoływać stres i panikę.
Program szkolenia obejmuje m.in. naukę resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO), obsługę defibrylatora AED, postępowanie przy krwotokach, urazach czy zakrztuszeniach. Uczestnicy przećwiczą także reakcję w różnych nagłych zdarzeniach, które mogą wydarzyć się na drodze, ścieżce rowerowej czy chodniku.
Po zakończeniu szkolenia każdy otrzyma certyfikat potwierdzający udział w warsztatach oraz maseczkę do prowadzenia RKO.
Warsztaty będą odbywać się w Urzędzie Dzielnicy Ursynów w sali nr 543 w godz. 10–16. Każda grupa może liczyć maksymalnie 20 osób, dlatego liczba miejsc jest ograniczona.
Zapisy na pierwsze cztery szkolenia ruszą 12 marca 2026 roku o godz. 8. Zarejestrować będzie się można na warsztaty zaplanowane na:
Kolejna pula zapisów rozpocznie się 18 kwietnia o godz. 8. Obejmie ona warsztaty zaplanowane na maj i czerwiec: 9, 16, 23 i 30 maja oraz 13 i 20 czerwca.
Rejestracja odbywa się wyłącznie online. W przypadku braku miejsc można zapisać się na listę rezerwową, wysyłając zgłoszenie mailowe z imieniem, nazwiskiem oraz wybraną datą szkolenia.
Program „Ruszaj Bezpiecznie na Ursynowie” cieszy się coraz większym zainteresowaniem. W poprzednich trzech edycjach przeszkolono już ponad 300 mieszkańców dzielnicy.
Organizatorzy podkreślają, że w miejscach, gdzie ludzie aktywnie spędzają czas – na boiskach, ścieżkach rowerowych czy w parkach – umiejętność udzielania pierwszej pomocy jest szczególnie ważna. W nagłych sytuacjach liczą się sekundy, a szybka reakcja świadków zdarzenia może zdecydować o czyimś życiu.
Program finansowany jest ze środków Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy