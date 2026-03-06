10.6°C
Życie Warszawy
Jak uratować komuś życie? Bezpłatne warsztaty pierwszej pomocy na Ursynowie

Publikacja: 06.03.2026 16:55

Foto: mat. pras.

M.B.
Na Ursynowie rusza kolejna edycja bezpłatnych warsztatów pierwszej pomocy. Uczestnicy nauczą się m.in. resuscytacji, obsługi defibrylatora AED i reagowania w nagłych sytuacjach. Zajęcia potrwają od marca do czerwca 2026 roku.

Na Ursynowie startuje czwarta edycja programu „Ruszaj Bezpiecznie na Ursynowie”. To cykl bezpłatnych, praktycznych warsztatów pierwszej pomocy skierowanych do mieszkanek i mieszkańców dzielnicy. Organizatorzy podkreślają, że to wiedza, która w krytycznej chwili może uratować czyjeś życie.

„Ruszaj Bezpiecznie na Ursynowie” – to cykl bezpłatnych, praktycznych warsztatów pierwszej pomocy skierowanych do mieszkanek i mieszkańców dzielnicy.

Foto: mat. pras.

Program potrwa od 11 marca do 20 czerwca 2026 roku. W tym czasie uczestnicy będą mogli wziąć udział zarówno w spotkaniu wprowadzającym, jak i w praktycznych szkoleniach prowadzonych przez ratowników medycznych.

Pierwszy krok – otwarta prelekcja

Program rozpocznie otwarta prelekcja zaplanowana na 11 marca 2026 roku w godzinach 18-20:30. Spotkanie odbędzie się w Urzędzie Dzielnicy Ursynów w sali nr 136.

Podczas wydarzenia doświadczony ratownik medyczny opowie o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej oraz o tym, jak reagować w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia. Uczestnicy dowiedzą się także, jak rozpoznawać niebezpieczne sytuacje i w jaki sposób skutecznie wezwać pomoc.

Nie zabraknie również informacji o roli świadków zdarzeń oraz o prawnych aspektach udzielania pierwszej pomocy. Po spotkaniu przewidziano czas na pytania i rozmowę z prowadzącym. Co ważne – udział w prelekcji nie wymaga wcześniejszych zapisów.

Praktyczna nauka ratowania życia

Najważniejszą częścią programu są warsztaty praktyczne. Poprowadzi je ratownik medyczny Jarosław Krawiecki wraz z zespołem doświadczonych specjalistów.

Zajęcia mają formę ćwiczeń i realistycznych symulacji. Uczestnicy będą pracować na profesjonalnym sprzęcie, dzięki czemu łatwiej oswoją się z sytuacjami, które w prawdziwym życiu mogą wywoływać stres i panikę.

Program szkolenia obejmuje m.in. naukę resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO), obsługę defibrylatora AED, postępowanie przy krwotokach, urazach czy zakrztuszeniach. Uczestnicy przećwiczą także reakcję w różnych nagłych zdarzeniach, które mogą wydarzyć się na drodze, ścieżce rowerowej czy chodniku.

Po zakończeniu szkolenia każdy otrzyma certyfikat potwierdzający udział w warsztatach oraz maseczkę do prowadzenia RKO.

Terminy i zapisy na warsztaty

Warsztaty będą odbywać się w Urzędzie Dzielnicy Ursynów w sali nr 543 w godz. 10–16. Każda grupa może liczyć maksymalnie 20 osób, dlatego liczba miejsc jest ograniczona.

Zapisy na pierwsze cztery szkolenia ruszą 12 marca 2026 roku o godz. 8. Zarejestrować będzie się można na warsztaty zaplanowane na:

  • 21 marca 2026 (https://evenea.pl/pl/wydarzenie/ruszajbezpiecznie41)
  • 11 kwietnia 2026 (https://evenea.pl/pl/wydarzenie/ruszajbezpiecznie42)
  • 18 kwietnia 2026 (https://evenea.pl/pl/wydarzenie/ruszajbezpiecznie43)
  • 25 kwietnia 2026 (https://evenea.pl/pl/wydarzenie/ruszajbezpiecznie44)

Kolejna pula zapisów rozpocznie się 18 kwietnia o godz. 8. Obejmie ona warsztaty zaplanowane na maj i czerwiec: 9, 16, 23 i 30 maja oraz 13 i 20 czerwca.

Rejestracja odbywa się wyłącznie online. W przypadku braku miejsc można zapisać się na listę rezerwową, wysyłając zgłoszenie mailowe z imieniem, nazwiskiem oraz wybraną datą szkolenia.

Coraz większe zainteresowanie mieszkańców

Program „Ruszaj Bezpiecznie na Ursynowie” cieszy się coraz większym zainteresowaniem. W poprzednich trzech edycjach przeszkolono już ponad 300 mieszkańców dzielnicy.

Organizatorzy podkreślają, że w miejscach, gdzie ludzie aktywnie spędzają czas – na boiskach, ścieżkach rowerowych czy w parkach – umiejętność udzielania pierwszej pomocy jest szczególnie ważna. W nagłych sytuacjach liczą się sekundy, a szybka reakcja świadków zdarzenia może zdecydować o czyimś życiu.

Program finansowany jest ze środków Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

Źródło: zyciewarszawy.pl

