4.1°C
1016 hPa
Życie Warszawy

Nowe defibrylatory AED w Warszawie. Gdzie można je znaleźć?

Publikacja: 07.12.2025 12:40

Przenośne urządzenia AED są obecnie zamontowane między innymi na peronach stacji metra, a teraz poja

Przenośne urządzenia AED są obecnie zamontowane między innymi na peronach stacji metra, a teraz pojawią się także w kolejnych miejscach

Foto: Ewelina Lach/UM Warszawa

rbi
Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa kupiło 217 automatycznych defibrylatorów zewnętrznych. Nowe urządzenia wzmacniają system pierwszej pomocy w stolicy, pojawiają się m.in. na stacjach metra, w autobusach i radiowozach Straży Miejskiej.

Automatyczny defibrylator zewnętrzny to skomputeryzowane urządzenie, które za pomocą poleceń głosowych i wizualnych prowadzi zarówno osoby z przygotowaniem medycznym, jak i bez niego przez procedurę bezpiecznej defibrylacji w zatrzymaniu krążenia. Użycie AED to jedna z najlepszych metod na uratowanie osoby potrzebującej szybkiej pomocy np. w przypadku zawału. To z tego powodu bardzo ważny jest szybki dostęp do urządzenia.

Defibrylatory w komunikacji miejskiej i radiowozach Straży Miejskiej

Przenośne urządzenia AED są obecnie zamontowane między innymi na peronach stacji metra, a teraz pojawią się także w kolejnych miejscach. W ramach budżetu obywatelskiego zostało rozdysponowanych 217 defibrylatorów, których łączny koszt wyniósł 709 tysięcy złotych.

Sto urządzeń trafiło do Miejskich Zakładów Autobusowych. Pojawią się one z autobusach elektrycznych i gazowych. Będzie to 28 pojazdów z zajezdni „Woronicza”, 12 z „Kleszczowej”, 20 z „Ostrobramskiej”, 20 ze „Stalowej” oraz 20 z „Płochocińskiej”. Obsługę zapewnią kierowcy miejskiej spółki, którzy zapoznają się z obsługą defibrylatorów podczas szkoleń okresowych.

Polecane
Dodatkowe warsztaty odbędą się w soboty 6 i 13 grudnia w siedzibie Urzędu Dzielnicy Ursynów
bezpieczeństwo
Bezpłatne szkolenia z pierwszej pomocy na Ursynowie

Setka kolejnych AED będzie stanowiło wyposażenie radiowozów straży miejskiej. Pozostałych siedemnaście trafi do ekspedycji tramwajowych: Annopol, Banacha, Cm. Wolski, Gocławek, Os. Górczewska, Kawęczyńska–Bazylika, Koło, Metro Marymont, Metro Młociny, Nowe Bemowo, P+R Al. Krakowska, Piaski, PKP Służewiec, Wiatraczna, Wyścigi, Żerań FSO, Żerań Wschodni.

Reklama
Reklama

Niezależnie od tego projektu SCB doposaża także jednostki miejskie – szkoły, przedszkola, biblioteki oraz miejsca spotkań seniorów. W ramach zgłoszeń od burmistrzów dzielnic kupiono dodatkowe 149 defibrylatorów, które trafiły do placówek edukacyjnych, kulturalnych i administracyjnych.

System ratownictwa w Warszawie

Działania te są kolejnym krokiem w budowaniu nowoczesnego i zintegrowanego systemu ratownictwa w Warszawie. Większa liczba AED w przestrzeni publicznej i w jednostkach miejskich zwiększa szanse na skuteczną pomoc w przypadku nagłego zatrzymania krążenia. Na stronie Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115 dostępna jest także mapa wszystkich zgłoszonych urządzeń – obecnie widnieje na niej 517 AED. W tym miejscu mieszkańcy mogą również zgłosić nowe urządzenie, które po weryfikacji zostanie dodane do mapy.

Polecane
Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa inwestuje w szkolenia z pierwszej pomocy podczas spotkań z mieszkań
bezpieczeństwo
Warszawa utworzy Społeczną Sieć Kryzysową. Miasto uczy pierwszej pomocy

Kolejne defibrylatory pojawią się w komunikacji w przyszłym roku. Także Zarząd Transportu Miejskiego będzie realizował projekt z budżetu obywatelskiego „AED-y dla Warszawy”. Mieszkańcy w głosowaniu zdecydowali o zakupie i montażu defibrylatorów w 18 radiowozach nadzoru ruchu Zarządu Transportu Miejskiego, 5 radiowozach nadzoru ruchu Tramwajów Warszawskich, 18 budynkach Miejskich Zakładów Autobusowych oraz 5 budynkach Tramwajów Warszawskich. W sumie będzie to 46 urządzeń za niemal 420 tys. złotych.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Klub dawców krwi z Ursynowa zrzesza już ponad 70 członków
pomoc

Ostatnia szansa w roku na ratowanie życia

Największe ryzyko wypadków przy pracy wystąpiło w sekcji przetwórstwo przemysłowe.
statystyka

Wypadki przy pracy na Mazowszu. W których branżach było ich najwięcej?

Zabieg, który wykonali specjaliści z kliniki kierowanej przez prof. Zbigniewa Gałązkę, był unikalny
terapia

Spektakularna transplantacja nerek w warszawskim szpitalu

Oddaj krew w Ursusie. Akcja krwiodawstwa 13 listopada
pomoc w potrzebie

Oddaj krew w Ursusie. Akcja krwiodawstwa 13 listopada

Apel o krew dla policjantki
potrzebna pomoc

Apel o krew dla policjantki

Kampania pod hasłem „Twoja głowa – Twoja siła” jest realizowana przez Centrum Pomocy Psychologicznej
profilaktyka

Uniwersytet Warszawski przypomina, jak ważne jest zdrowie psychiczne

Krwiodawcą może zostać każdy zdrowy człowiek w wieku od 18 do 65 lat.
krwiodawstwo

Ratuj życie! Brakuje grup krwi 0 Rh- i B Rh-

Szpital Bielański otrzyma dodatkowe 3 mln zł, które zostaną przeznaczone m.in. na gruntowny remont o
infrastruktura zdrowotna

Modernizacja szpitali i przychodni w Warszawie. Radni zatwierdzili 15 mln zł dotacji zdrowotnej

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama