Nowe defibrylatory AED w Warszawie. Gdzie można je znaleźć?

Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa kupiło 217 automatycznych defibrylatorów zewnętrznych. Nowe urządzenia wzmacniają system pierwszej pomocy w stolicy, pojawiają się m.in. na stacjach metra, w autobusach i radiowozach Straży Miejskiej.



Automatyczny defibrylator zewnętrzny to skomputeryzowane urządzenie, które za pomocą poleceń głosowych i wizualnych prowadzi zarówno osoby z przygotowaniem medycznym, jak i bez niego przez procedurę bezpiecznej defibrylacji w zatrzymaniu krążenia. Użycie AED to jedna z najlepszych metod na uratowanie osoby potrzebującej szybkiej pomocy np. w przypadku zawału. To z tego powodu bardzo ważny jest szybki dostęp do urządzenia.

Defibrylatory w komunikacji miejskiej i radiowozach Straży Miejskiej

Przenośne urządzenia AED są obecnie zamontowane między innymi na peronach stacji metra, a teraz pojawią się także w kolejnych miejscach. W ramach budżetu obywatelskiego zostało rozdysponowanych 217 defibrylatorów, których łączny koszt wyniósł 709 tysięcy złotych.

Sto urządzeń trafiło do Miejskich Zakładów Autobusowych. Pojawią się one z autobusach elektrycznych i gazowych. Będzie to 28 pojazdów z zajezdni „Woronicza”, 12 z „Kleszczowej”, 20 z „Ostrobramskiej”, 20 ze „Stalowej” oraz 20 z „Płochocińskiej”. Obsługę zapewnią kierowcy miejskiej spółki, którzy zapoznają się z obsługą defibrylatorów podczas szkoleń okresowych.

Setka kolejnych AED będzie stanowiło wyposażenie radiowozów straży miejskiej. Pozostałych siedemnaście trafi do ekspedycji tramwajowych: Annopol, Banacha, Cm. Wolski, Gocławek, Os. Górczewska, Kawęczyńska–Bazylika, Koło, Metro Marymont, Metro Młociny, Nowe Bemowo, P+R Al. Krakowska, Piaski, PKP Służewiec, Wiatraczna, Wyścigi, Żerań FSO, Żerań Wschodni.