Nowe defibrylatory AED w Warszawie. Gdzie można je znaleźć?

Przenośne urządzenia AED są obecnie zamontowane między innymi na peronach stacji metra, a teraz pojawią się także w kolejnych miejscach
Automatyczny defibrylator zewnętrzny to skomputeryzowane urządzenie, które za pomocą poleceń głosowych i wizualnych prowadzi zarówno osoby z przygotowaniem medycznym, jak i bez niego przez procedurę bezpiecznej defibrylacji w zatrzymaniu krążenia. Użycie AED to jedna z najlepszych metod na uratowanie osoby potrzebującej szybkiej pomocy np. w przypadku zawału. To z tego powodu bardzo ważny jest szybki dostęp do urządzenia.
Przenośne urządzenia AED są obecnie zamontowane między innymi na peronach stacji metra, a teraz pojawią się także w kolejnych miejscach. W ramach budżetu obywatelskiego zostało rozdysponowanych 217 defibrylatorów, których łączny koszt wyniósł 709 tysięcy złotych.
Sto urządzeń trafiło do Miejskich Zakładów Autobusowych. Pojawią się one z autobusach elektrycznych i gazowych. Będzie to 28 pojazdów z zajezdni „Woronicza”, 12 z „Kleszczowej”, 20 z „Ostrobramskiej”, 20 ze „Stalowej” oraz 20 z „Płochocińskiej”. Obsługę zapewnią kierowcy miejskiej spółki, którzy zapoznają się z obsługą defibrylatorów podczas szkoleń okresowych.
Setka kolejnych AED będzie stanowiło wyposażenie radiowozów straży miejskiej. Pozostałych siedemnaście trafi do ekspedycji tramwajowych: Annopol, Banacha, Cm. Wolski, Gocławek, Os. Górczewska, Kawęczyńska–Bazylika, Koło, Metro Marymont, Metro Młociny, Nowe Bemowo, P+R Al. Krakowska, Piaski, PKP Służewiec, Wiatraczna, Wyścigi, Żerań FSO, Żerań Wschodni.
Niezależnie od tego projektu SCB doposaża także jednostki miejskie – szkoły, przedszkola, biblioteki oraz miejsca spotkań seniorów. W ramach zgłoszeń od burmistrzów dzielnic kupiono dodatkowe 149 defibrylatorów, które trafiły do placówek edukacyjnych, kulturalnych i administracyjnych.
Działania te są kolejnym krokiem w budowaniu nowoczesnego i zintegrowanego systemu ratownictwa w Warszawie. Większa liczba AED w przestrzeni publicznej i w jednostkach miejskich zwiększa szanse na skuteczną pomoc w przypadku nagłego zatrzymania krążenia. Na stronie Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115 dostępna jest także mapa wszystkich zgłoszonych urządzeń – obecnie widnieje na niej 517 AED. W tym miejscu mieszkańcy mogą również zgłosić nowe urządzenie, które po weryfikacji zostanie dodane do mapy.
Kolejne defibrylatory pojawią się w komunikacji w przyszłym roku. Także Zarząd Transportu Miejskiego będzie realizował projekt z budżetu obywatelskiego „AED-y dla Warszawy”. Mieszkańcy w głosowaniu zdecydowali o zakupie i montażu defibrylatorów w 18 radiowozach nadzoru ruchu Zarządu Transportu Miejskiego, 5 radiowozach nadzoru ruchu Tramwajów Warszawskich, 18 budynkach Miejskich Zakładów Autobusowych oraz 5 budynkach Tramwajów Warszawskich. W sumie będzie to 46 urządzeń za niemal 420 tys. złotych.