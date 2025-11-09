Bezpłatne szkolenia z pierwszej pomocy w Warszawie. Nowe terminy warsztatów

Urząd Dzielnicy Ursynów rozszerza program „Ruszaj Bezpiecznie” o dwa dodatkowe, bezpłatne warsztaty pierwszej pomocy. Kolejne terminy zaplanowano na grudzień, a rejestracja online już ruszyła.



W odpowiedzi na duże zainteresowanie i prośby mieszkańców Ursynów rozszerza swój program szkoleń z pierwszej pomocy, oferując dwa dodatkowe terminy warsztatów w grudniu. Zajęcia, które mają formę praktycznych ćwiczeń i symulacji prowadzone pod okiem ratownika medycznego, mają przyczynić się do podniesienia gotowości lokalnej społeczności w sytuacjach nagłych.

Organizatorzy podkreślają, że inicjatywa ma charakter całkowicie bezpłatny, a uczestnicy po ukończeniu otrzymają certyfikat potwierdzający udział.

Pierwsza pomoc na Ursynowie. Szczegóły organizacyjne

Dwa dodatkowe warsztaty odbędą się w soboty 6 i 13 grudnia w siedzibie Urzędu Dzielnicy Ursynów. Zajęcia zaplanowano w sali 543 na piątym piętrze urzędu i potrwają w godz. 10-16. Rejestracja online na oba terminy została uruchomiona 7 listopada. Organizatorzy zwracają uwagę, że z rozszerzenia programu skorzystano w odpowiedzi na „bardzo duże zainteresowanie”, apel mieszkańców i realne zapotrzebowanie na praktyczne szkolenia.

Program warsztatów

Warsztaty „Ruszaj Bezpiecznie na Ursynowie” są zaprojektowane jako praktyczne zajęcia skoncentrowane na podstawowych umiejętnościach ratunkowych. W programie znajdują się ćwiczenia z resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) oraz praktyczna nauka obsługi automatycznego defibrylatora (AED). Uczestnicy pracować będą także nad zasadami postępowania w najczęściej występujących nagłych zdarzeniach, w tym przy urazach, krwotokach i zakrztuszeniach. Zajęcia prowadzone są w formie realistycznych symulacji, co ma pozwolić uczestnikom nie tylko przyswoić wiedzę teoretyczną, lecz przede wszystkim przećwiczyć reakcje w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający jego udział.