7.1°C
1016.4 hPa
Życie Warszawy

Bezpłatne szkolenia z pierwszej pomocy w Warszawie. Nowe terminy warsztatów

Publikacja: 09.11.2025 10:30

Dodatkowe warsztaty odbędą się w soboty 6 i 13 grudnia w siedzibie Urzędu Dzielnicy Ursynów

Dodatkowe warsztaty odbędą się w soboty 6 i 13 grudnia w siedzibie Urzędu Dzielnicy Ursynów

Foto: UD Ursynów

Kacper Komaiszko
Urząd Dzielnicy Ursynów rozszerza program „Ruszaj Bezpiecznie” o dwa dodatkowe, bezpłatne warsztaty pierwszej pomocy. Kolejne terminy zaplanowano na grudzień, a rejestracja online już ruszyła.

W odpowiedzi na duże zainteresowanie i prośby mieszkańców Ursynów rozszerza swój program szkoleń z pierwszej pomocy, oferując dwa dodatkowe terminy warsztatów w grudniu. Zajęcia, które mają formę praktycznych ćwiczeń i symulacji prowadzone pod okiem ratownika medycznego, mają przyczynić się do podniesienia gotowości lokalnej społeczności w sytuacjach nagłych.

Organizatorzy podkreślają, że inicjatywa ma charakter całkowicie bezpłatny, a uczestnicy po ukończeniu otrzymają certyfikat potwierdzający udział.

Pierwsza pomoc na Ursynowie. Szczegóły organizacyjne

Dwa dodatkowe warsztaty odbędą się w soboty 6 i 13 grudnia w siedzibie Urzędu Dzielnicy Ursynów. Zajęcia zaplanowano w sali 543 na piątym piętrze urzędu i potrwają w godz. 10-16. Rejestracja online na oba terminy została uruchomiona 7 listopada. Organizatorzy zwracają uwagę, że z rozszerzenia programu skorzystano w odpowiedzi na „bardzo duże zainteresowanie”, apel mieszkańców i realne zapotrzebowanie na praktyczne szkolenia.

Polecane
Europejskie stolice podążają w kierunku usunięcia e-hulajnóg z przestrzeni miasta
transport miejski
Czas wyrzucić hulajnogi z Warszawy? Na Zachodzie sobie poradzili

Program warsztatów

Warsztaty „Ruszaj Bezpiecznie na Ursynowie” są zaprojektowane jako praktyczne zajęcia skoncentrowane na podstawowych umiejętnościach ratunkowych. W programie znajdują się ćwiczenia z resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) oraz praktyczna nauka obsługi automatycznego defibrylatora (AED). Uczestnicy pracować będą także nad zasadami postępowania w najczęściej występujących nagłych zdarzeniach, w tym przy urazach, krwotokach i zakrztuszeniach. Zajęcia prowadzone są w formie realistycznych symulacji, co ma pozwolić uczestnikom nie tylko przyswoić wiedzę teoretyczną, lecz przede wszystkim przećwiczyć reakcje w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający jego udział.

Reklama
Reklama

„Cieszy nas tak duże zainteresowanie programem Ruszaj Bezpiecznie na Ursynowie. To pokazuje, że mieszkańcy chcą być przygotowani do reagowania w sytuacjach zagrożenia i mają świadomość, jak ważna jest znajomość zasad pierwszej pomocy. W odpowiedzi na liczne prośby postanowiliśmy rozszerzyć program o dodatkowe terminy, by jak najwięcej osób mogło wziąć udział w warsztatach.” – powiedział Cezary Holdenmajer, zastępca burmistrza Ursynowa.

Polecane
System jest nowoczesną infrastrukturą satelitarną opracowaną przez amerykańską firmę SpaceX
obrona cywilna
Internet od Elona Muska pojawi się w szkołach i urzędach?

Dla kogo jest program?

Program skierowany jest do aktywnych mieszkańców Ursynowa zainteresowanych zdobyciem praktycznych kompetencji ratunkowych. Uczestnictwo w szkoleniu ma bezpośrednie korzyści indywidualne: zwiększenie pewności siebie w sytuacjach zagrożenia, praktyczne umiejętności udzielania pierwszej pomocy oraz formalne potwierdzenie ich nabycia w postaci certyfikatu. Dla społeczności lokalnej szersze przeszkolenie mieszkańców oznacza większą gotowość do szybkiej reakcji w nagłych przypadkach i potencjalne zwiększenie bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej.

Rozszerzenie programu „Ruszaj Bezpiecznie na Ursynowie” o dodatkowe terminy to odpowiedź na lokalne zapotrzebowanie na praktyczne szkolenia z pierwszej pomocy. Bezpłatne, prowadzone przez ratownika medycznego zajęcia z RKO, obsługi AED oraz postępowania przy urazach i zakrztuszeniach mają na celu przekazać mieszkańcom umiejętności, które w krytycznej chwili mogą ocalić zdrowie lub życie.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Do miejskiej tkanki powróci przejście dla pieszych, które połączy sztucznie rozciętą ulicę Bracką
przestrzeń miejska

Jak starzy warszawiacy chodzili - nowe stare przejście dla pieszych na Brackiej

Nina Nowak oskarżyła reportera o nękanie, groźby nożem oraz wrzucanie szczurów do jej skrzynki poczt
obchody święta niepodległości

Nina Nowak na Pradze-Południe. Czy artystka sfałszowała życiorys?

Uchwała krajobrazowa może ograniczać wielkość, lokalizację i liczbę nośników reklamowych
przestrzeń miejska

Reklamy AI zaleją Warszawę? Ratusz rozkłada ręce

Wjazd na parking pod Placem Krasińskich
przetarg

Dwa parkingi podziemne czekają na operatora

Aukcja Startowała od kwoty 300 zł, a już teraz cena za przedmiot przekroczyła już kilka tysięcy
rocznica niepodległości

Rękawice bokserskie z autografem prezydenta Nawrockiego hitem licytacji Marszu Niepodległości

W ramach Nowej Skry powstanie hala sportowa o polemniści maksymlanie 6 tysięcy osób (na wizualizacji
infrastruktura sportowa

Ruszył przetarg na halę na Skrze i modernizację Polonii

Podczas prac zachowane zostaną elementy zabytkowe oraz klimat tego miejsca - zapewniła Aldona Machno
infrastruktura mieszkaniowa

35 nowych mieszkań w Warszawie. Zabytkowa kamienica na Pradze-Północ do remontu

11 listopada w Warszawie planowane są liczne zgromadzenia, uroczystości i imprezy kulturalne
rocznica niepodległości

Święto Niepodległości w Warszawie: Gdzie świętować 11 listopada?

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama