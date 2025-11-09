Bezpłatne szkolenia z pierwszej pomocy w Warszawie. Nowe terminy warsztatów

Dodatkowe warsztaty odbędą się w soboty 6 i 13 grudnia w siedzibie Urzędu Dzielnicy Ursynów
W odpowiedzi na duże zainteresowanie i prośby mieszkańców Ursynów rozszerza swój program szkoleń z pierwszej pomocy, oferując dwa dodatkowe terminy warsztatów w grudniu. Zajęcia, które mają formę praktycznych ćwiczeń i symulacji prowadzone pod okiem ratownika medycznego, mają przyczynić się do podniesienia gotowości lokalnej społeczności w sytuacjach nagłych.
Organizatorzy podkreślają, że inicjatywa ma charakter całkowicie bezpłatny, a uczestnicy po ukończeniu otrzymają certyfikat potwierdzający udział.
Dwa dodatkowe warsztaty odbędą się w soboty 6 i 13 grudnia w siedzibie Urzędu Dzielnicy Ursynów. Zajęcia zaplanowano w sali 543 na piątym piętrze urzędu i potrwają w godz. 10-16. Rejestracja online na oba terminy została uruchomiona 7 listopada. Organizatorzy zwracają uwagę, że z rozszerzenia programu skorzystano w odpowiedzi na „bardzo duże zainteresowanie”, apel mieszkańców i realne zapotrzebowanie na praktyczne szkolenia.
Warsztaty „Ruszaj Bezpiecznie na Ursynowie” są zaprojektowane jako praktyczne zajęcia skoncentrowane na podstawowych umiejętnościach ratunkowych. W programie znajdują się ćwiczenia z resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) oraz praktyczna nauka obsługi automatycznego defibrylatora (AED). Uczestnicy pracować będą także nad zasadami postępowania w najczęściej występujących nagłych zdarzeniach, w tym przy urazach, krwotokach i zakrztuszeniach. Zajęcia prowadzone są w formie realistycznych symulacji, co ma pozwolić uczestnikom nie tylko przyswoić wiedzę teoretyczną, lecz przede wszystkim przećwiczyć reakcje w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający jego udział.
„Cieszy nas tak duże zainteresowanie programem Ruszaj Bezpiecznie na Ursynowie. To pokazuje, że mieszkańcy chcą być przygotowani do reagowania w sytuacjach zagrożenia i mają świadomość, jak ważna jest znajomość zasad pierwszej pomocy. W odpowiedzi na liczne prośby postanowiliśmy rozszerzyć program o dodatkowe terminy, by jak najwięcej osób mogło wziąć udział w warsztatach.” – powiedział Cezary Holdenmajer, zastępca burmistrza Ursynowa.
Program skierowany jest do aktywnych mieszkańców Ursynowa zainteresowanych zdobyciem praktycznych kompetencji ratunkowych. Uczestnictwo w szkoleniu ma bezpośrednie korzyści indywidualne: zwiększenie pewności siebie w sytuacjach zagrożenia, praktyczne umiejętności udzielania pierwszej pomocy oraz formalne potwierdzenie ich nabycia w postaci certyfikatu. Dla społeczności lokalnej szersze przeszkolenie mieszkańców oznacza większą gotowość do szybkiej reakcji w nagłych przypadkach i potencjalne zwiększenie bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej.
Rozszerzenie programu „Ruszaj Bezpiecznie na Ursynowie” o dodatkowe terminy to odpowiedź na lokalne zapotrzebowanie na praktyczne szkolenia z pierwszej pomocy. Bezpłatne, prowadzone przez ratownika medycznego zajęcia z RKO, obsługi AED oraz postępowania przy urazach i zakrztuszeniach mają na celu przekazać mieszkańcom umiejętności, które w krytycznej chwili mogą ocalić zdrowie lub życie.