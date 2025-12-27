-0.7°C
1016.3 hPa
Życie Warszawy
Trudna doba na jezdniach i chodnikach

Publikacja: 27.12.2025 15:15

Sytuacja na drogach wciąż pozostaje wymagająca

Policja wypadek

Sytuacja na drogach wciąż pozostaje wymagająca

Foto: AdobeStock

M.B.
Ostatnia doba na drogach Warszawy oraz w powiatach ościennych upłynęła pod znakiem dużej liczby zdarzeń drogowych. Funkcjonariusze policji odnotowali 145 kolizji oraz 10 wypadków, w wyniku których obrażenia odniosło 21 osób.

Dodatkowo podczas kontroli patroli zatrzymano 12 nietrzeźwych kierowców. Służby apelują o szczególną ostrożność ze względu na panujące oblodzenia.

Statystyki i bezpieczeństwo na drogach stołecznych

Dane zgromadzone przez policję wskazują na intensywny czas dla służb ratunkowych w całym regionie. Wysoka liczba kolizji i wypadków jest sygnałem alarmowym dla uczestników ruchu. Zatrzymanie 12 osób prowadzących pojazdy pod wpływem alkoholu potwierdza, że mimo licznych apeli, nietrzeźwość za kierownicą wciąż stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego.

Obecnie sytuacja na drogach pozostaje wymagająca. Oblodzenia nawierzchni występują w wielu miejscach, co znacząco wydłuża drogę hamowania i obniża przyczepność pojazdów. W takich warunkach nawet rutynowy przejazd może stać się niebezpieczny, jeśli kierujący nie dostosują techniki jazdy do aktualnej aury.

Zalecenia dla kierowców w warunkach zimowych

W związku z oblodzeniem jezdni kierowcy powinni zweryfikować sposób poruszania się po mieście i trasach podmiejskich. Kluczowe znaczenie ma zachowanie zwiększonego odstępu od pojazdów poprzedzających, co daje niezbędny czas na reakcję w przypadku nagłego hamowania. Eksperci zalecają unikanie gwałtownych manewrów, takich jak ostre skręcanie czy gwałtowne przyspieszanie, które mogą doprowadzić do utraty panowania nad samochodem i wejścia w poślizg.

Planując podróż, warto uwzględnić poprawkę na wolniejsze tempo jazdy. Wyjazd z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym pozwala uniknąć pośpiechu, który często jest bezpośrednią przyczyną błędów na drodze.

Bezpieczeństwo pieszych na śliskich nawierzchniach

Trudne warunki atmosferyczne dotyczą nie tylko kierowców, ale również pieszych. Lód pokrywający chodniki, przejścia dla pieszych oraz przystanki komunikacji miejskiej zwiększa ryzyko upadków i kontuzji. Osoby poruszające się pieszo powinny zachować szczególną czujność, zwłaszcza podczas wchodzenia na jezdnię.

Należy pamiętać, że na śliskiej nawierzchni samochód nie jest w stanie zatrzymać się w miejscu. Piesi powinni zatem upewnić się, że nadjeżdżający pojazd faktycznie zwalnia, zanim zdecydują się na przejście przez drogę. Wzajemny szacunek i ostrożność wszystkich grup uczestników ruchu mogą realnie wpłynąć na poprawę statystyk bezpieczeństwa w nadchodzących dniach.

Źródło: zyciewarszawy.pl

