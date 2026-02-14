-3°C
Życie Warszawy
Wola szuka nowych dyrektorów. Ruszyły konkursy w trzynastu szkołach

Publikacja: 14.02.2026 14:00

Obsadzenie stanowiska nowego syrektora to ważny moment dla całej szkolnej społeczności

Foto: FotoDax / Adobe Stock

M.B.
Prezydent Warszawy ogłosił nabór na stanowiska kierownicze w szkołach podstawowych i średnich na Woli. To szansa dla doświadczonych pedagogów na objęcie sterów w znanych placówkach, takich jak "Fotospokojna" czy liceum im. gen. Sowińskiego.

Urząd Dzielnicy Wola nadzoruje proces wyłaniania kandydatów, który dotyczy szerokiego spektrum placówek edukacyjnych. Ogłoszenie z 12 lutego 2026 roku otwiera drogę do składania dokumentów przez osoby zainteresowane zarządzaniem oświatą na poziomie podstawowym oraz ponadpodstawowym.

Zmiany w wolskich liceach i technikach

Wśród szkół średnich, które czekają na nowych dyrektorów, znalazły się prestiżowe licea ogólnokształcące. Konkursy dotyczą III LO im. gen. Józefa Sowińskiego przy ul. Rogalińskiej, XLV LO im. Romualda Traugutta oraz LXXXVI LO im. Batalionu „Zośka”.

Zmiany kadrowe nie ominą również szkolnictwa zawodowego i technicznego. Miasto poszukuje kandydatów do kierowania Zespołem Szkół Fototechnicznych przy ul. Spokojnej, Zespołem Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 przy al. Jana Pawła II oraz Zespołami Szkół nr 32 i 36, patronat nad którymi sprawują odpowiednio Krzysztof Kamil Baczyński i Marcin Kasprzak.

Nowe kierownictwo w szkołach podstawowych

Równie długa lista dotyczy placówek kształcących najmłodszych mieszkańców dzielnicy. Postępowania konkursowe obejmą aż sześć szkół podstawowych. Nowego dyrektora zyska Szkoła Podstawowa nr 26 przy ul. Miedzianej oraz SP nr 166 przy ul. Żytniej.

Do listy dołączają także Szkoła Podstawowa nr 225 przy ul. Jana Brożka, SP nr 238 przy ul. Redutowej oraz Szkoła Podstawowa nr 387 zlokalizowana przy ul. Kasprzaka. Specyfika konkursu dotyczy również Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 317 im. Edmunda Bojanowskiego przy ul. Deotymy, która odgrywa istotną rolę w edukacji włączającej na terenie Woli.

Ważny moment zmiany

Wybór dyrektora to kluczowy moment dla całej społeczności szkolnej – uczniów, rodziców oraz nauczycieli. Warto śledzić te procesy i interesować się wizjami rozwoju, jakie zaprezentują kandydaci, ponieważ to od ich kompetencji zależeć będzie atmosfera i poziom nauczania w nadchodzących latach.

Źródło: zyciewarszawy.pl

