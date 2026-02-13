Awaria na Srebrnej. Ulica będzie zamknięta do 18 lutego

Odcinek ulicy Srebrnej widoczny na zdjęciu będzie nieprzejezdny do 18 lutego z powodu awarii ciepłowniczej
Do awarii doszło przy stacji benzynowej na ul. Srebrnej. Ekipy techniczne musiały wygrodzić całą szerokość jezdni, dlatego przejazd pomiędzy ul. Miedzianą a ul. Towarową jest całkowicie niemożliwy.
Od strony Miedzianej oraz Towarowej kierowcy mogą dojechać jedynie do miejsca prowadzonych prac. Dalej droga jest zamknięta.
Ekipy techniczne likwidujące awarię musiały wygrodzić całą szerokość jezdni ulicy Srebrnej
Miasto wyznaczyło objazdy dla kierowców poruszających się w tej części Śródmieścia i Woli.
Jadący od ul. Żelaznej i z rejonu Plac Starynkiewicza powinni kierować się Alejami Jerozolimskimi, a następnie przez Plac Zawiszy do ul. Towarowej.
Z kolei w przeciwnym kierunku – z Towarowej do Żelaznej – objazd poprowadzono od Rondo Daszyńskiego ulicą Prostą.
W godzinach szczytu trzeba liczyć się z większym ruchem, zwłaszcza w rejonie głównych skrzyżowań.
Ciepłownicy zapowiadają, że awaria na ul. Srebrnej zostanie usunięta do środy, 18 lutego, do wieczora. Jeśli prace zakończą się zgodnie z planem, jeszcze tego samego dnia ruch na zamkniętym odcinku powinien zostać przywrócony.
Do tego czasu kierowcy powinni wybierać alternatywne trasy i zwracać uwagę na tymczasowe oznakowanie.