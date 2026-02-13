Awaria na Srebrnej. Ulica będzie zamknięta do 18 lutego

Kierowcy w centrum Warszawy muszą uzbroić się w cierpliwość. Z powodu awarii ciepłowniczej zamknięty jest odcinek ul. Srebrnej między Miedzianą a Towarową. Utrudnienia potrwają do środy wieczorem.



Do awarii doszło przy stacji benzynowej na ul. Srebrnej. Ekipy techniczne musiały wygrodzić całą szerokość jezdni, dlatego przejazd pomiędzy ul. Miedzianą a ul. Towarową jest całkowicie niemożliwy.

Od strony Miedzianej oraz Towarowej kierowcy mogą dojechać jedynie do miejsca prowadzonych prac. Dalej droga jest zamknięta.

Ekipy techniczne likwidujące awarię musiały wygrodzić całą szerokość jezdni ulicy Srebrnej Foto: mat. pras.

Srebrna zamknięta. Jak jechać objazdem?

Miasto wyznaczyło objazdy dla kierowców poruszających się w tej części Śródmieścia i Woli.

Jadący od ul. Żelaznej i z rejonu Plac Starynkiewicza powinni kierować się Alejami Jerozolimskimi, a następnie przez Plac Zawiszy do ul. Towarowej.