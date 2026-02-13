1.3°C
992.6 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Awaria na Srebrnej. Ulica będzie zamknięta do 18 lutego

Publikacja: 13.02.2026 17:15

Odcinek ulicy Srebrnej widoczny na zdjęciu będzie nieprzejezdny do 18 lutego z powodu awarii ciepłow

Odcinek ulicy Srebrnej widoczny na zdjęciu będzie nieprzejezdny do 18 lutego z powodu awarii ciepłowniczej

Foto: Emptywords

M.B.
Kierowcy w centrum Warszawy muszą uzbroić się w cierpliwość. Z powodu awarii ciepłowniczej zamknięty jest odcinek ul. Srebrnej między Miedzianą a Towarową. Utrudnienia potrwają do środy wieczorem.

Do awarii doszło przy stacji benzynowej na ul. Srebrnej. Ekipy techniczne musiały wygrodzić całą szerokość jezdni, dlatego przejazd pomiędzy ul. Miedzianą a ul. Towarową jest całkowicie niemożliwy.

Od strony Miedzianej oraz Towarowej kierowcy mogą dojechać jedynie do miejsca prowadzonych prac. Dalej droga jest zamknięta.

Ekipy techniczne likwidujące awarię musiały wygrodzić całą szerokość jezdni ulicy Srebrnej

Ekipy techniczne likwidujące awarię musiały wygrodzić całą szerokość jezdni ulicy Srebrnej

Foto: mat. pras.

Srebrna zamknięta. Jak jechać objazdem?

Miasto wyznaczyło objazdy dla kierowców poruszających się w tej części Śródmieścia i Woli.

Jadący od ul. Żelaznej i z rejonu Plac Starynkiewicza powinni kierować się Alejami Jerozolimskimi, a następnie przez Plac Zawiszy do ul. Towarowej.

Reklama
Reklama

Z kolei w przeciwnym kierunku – z Towarowej do Żelaznej – objazd poprowadzono od Rondo Daszyńskiego ulicą Prostą.

W godzinach szczytu trzeba liczyć się z większym ruchem, zwłaszcza w rejonie głównych skrzyżowań.

Polecane
Miejsce, gdzie pierwotnie znajdowały się przystanki na ulicy Towarowej. Niektórzy warszawiacy pamięt
infrastruktura drogowa
Katastrofalny stan wiaduktów na Towarowej. Przystanki przesunięte

Kiedy koniec utrudnień?

Ciepłownicy zapowiadają, że awaria na ul. Srebrnej zostanie usunięta do środy, 18 lutego, do wieczora. Jeśli prace zakończą się zgodnie z planem, jeszcze tego samego dnia ruch na zamkniętym odcinku powinien zostać przywrócony.

Do tego czasu kierowcy powinni wybierać alternatywne trasy i zwracać uwagę na tymczasowe oznakowanie.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Nie wszystkie przejścia da się wyposażyć w światła jak to – Woronicza ze Spartańską. Równie skuteczn
bezpieczeństwo ruch drogowego

Rekordowy rok dla bezpieczeństwa pieszych w Warszawie. Aż 119 przejść po modernizacji

Pierwszym samolotem wyposażonym w nową technologię będzie Boeing 787-9 Dreamliner o rejestracji SP-L
samolot

Internet w samolotach PLL LOT. Pierwsze Dreamlinery z WiFi już w marcu

Plany PKP PLK zakładają, że w pierwszej kolejności, w latach 2031-2035, odbędzie się gruntowna moder
kolej

Warszawa zyska drugą linię średnicową. Wielka inwestycja pod centrum miasta

Obecnie przedsprzedaż obejmuje terminy aż do 13 czerwca, co pozwala na spokojne zaplanowanie podróży
kolej

Planowanie wiosennych wyjazdów czas zacząć. Są już bilety PKP Intercity

Budżet remontowy na otwarcie sezonu jest o 60 mln zł wyższy niż rok temu
plan remontowy

Szykuje się wielkie frezowanie. Na start drogowcy mają 100 mln zł

W projekcie uchwały zaproponowano zwolnienie od zakazu wjazdu do Strefy pojazdów mieszkańców Warszaw
zanieczyszczenie powietrza

Czy radni „poluzują” Strefę Czystego Transportu? Rafał Trzaskowski się nie zgadza

Na finiszu jest modernizacja torowiska w ciągu ul. Grójeckiej, którą w zeszłym roku intensywnie zajm
transport szynowy

Warszawę czeka kolejny intensywny rok remontów torowisk

Nowe połączenie z Warszawy do Krakowa Leo Express uruchomi już 1 marca
kolej

Leo Express wjeżdża do Warszawy. Nowe pociągi na trasie do Krakowa już od marca

Reklama
Reklama
© Copyright by GREMI MEDIA SA