Życie Warszawy
Internet w samolotach PLL LOT. Pierwsze Dreamlinery z WiFi już w marcu

Publikacja: 11.02.2026 19:10

Pierwszym samolotem wyposażonym w nową technologię będzie Boeing 787-9 Dreamliner o rejestracji SP-LSA.

Foto: PLL LOT

M.B.
Polski przewoźnik rozpoczyna wdrażanie bezprzewodowego internetu na pokładach swoich maszyn. Pierwsze połączenia zostaną udostępnione pasażerom jeszcze w marcu tego roku, choć pełna informatyzacja floty zajmie kilka lat.

Pierwszym samolotem wyposażonym w nową technologię będzie Boeing 787-9 Dreamliner o rejestracji SP-LSA. Obecnie maszyna przechodzi przegląd techniczny w Rzeszowie, podczas którego montowane są niezbędne urządzenia oraz oprogramowanie zapewniające łączność z siecią.

W kolejnych miesiącach instalacje będą pojawiać się w pozostałych egzemplarzach tego modelu, zawsze przy okazji planowanych postojów serwisowych. Od przyszłego roku WiFi trafi także do mniejszych Boeingów 787-8, co będzie połączone z zaplanowaną na cały 2027 rok modernizacją wnętrz tych maszyn.

Koszty usługi i darmowe pakiety

Przewoźnik nie przedstawił jeszcze ostatecznego cennika, ale wiadomo już, że dostęp do sieci nie będzie całkowicie bezpłatny dla wszystkich. Z przywileju darmowego surfowania po internecie skorzystają przede wszystkim pasażerowie regularnie podróżujący z PLL LOT.

Rozważany jest model biznesowy, w którym pakiet podstawowy, pozwalający na korzystanie z popularnych komunikatorów, byłby darmowy, natomiast dostęp do usług wymagających większego transferu danych, jak serwisy streamingowe, wymagałby opłaty.

Inwestycje w nowe modele samolotów

Dostęp do sieci nie ograniczy się wyłącznie do lotów długodystansowych. WiFi zostanie zainstalowane również w średniodystansowych Airbusach A220, które dołączyły do floty w ubiegłym roku. Trwają także negocjacje dotyczące montażu systemów łączności w nowych Boeingach 737 MAX.

W 2026 roku do dyspozycji pasażerów ma trafić 13 takich maszyn, z czego 6 jest już gotowych do obsługi połączeń.

Cała inwestycja jest realizowana we współpracy z firmą Viasat, z którą porozumienie podpisano w połowie 2024 roku. Wprowadzenie internetu na pokłady samolotów ma być odpowiedzią na rosnące standardy rynkowe u największych światowych przewoźników.

Źródło: zyciewarszawy.pl

