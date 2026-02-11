Internet w samolotach PLL LOT. Pierwsze Dreamlinery z WiFi już w marcu

Polski przewoźnik rozpoczyna wdrażanie bezprzewodowego internetu na pokładach swoich maszyn. Pierwsze połączenia zostaną udostępnione pasażerom jeszcze w marcu tego roku, choć pełna informatyzacja floty zajmie kilka lat.



Pierwszym samolotem wyposażonym w nową technologię będzie Boeing 787-9 Dreamliner o rejestracji SP-LSA. Obecnie maszyna przechodzi przegląd techniczny w Rzeszowie, podczas którego montowane są niezbędne urządzenia oraz oprogramowanie zapewniające łączność z siecią.

W kolejnych miesiącach instalacje będą pojawiać się w pozostałych egzemplarzach tego modelu, zawsze przy okazji planowanych postojów serwisowych. Od przyszłego roku WiFi trafi także do mniejszych Boeingów 787-8, co będzie połączone z zaplanowaną na cały 2027 rok modernizacją wnętrz tych maszyn.

Koszty usługi i darmowe pakiety

Przewoźnik nie przedstawił jeszcze ostatecznego cennika, ale wiadomo już, że dostęp do sieci nie będzie całkowicie bezpłatny dla wszystkich. Z przywileju darmowego surfowania po internecie skorzystają przede wszystkim pasażerowie regularnie podróżujący z PLL LOT.

Rozważany jest model biznesowy, w którym pakiet podstawowy, pozwalający na korzystanie z popularnych komunikatorów, byłby darmowy, natomiast dostęp do usług wymagających większego transferu danych, jak serwisy streamingowe, wymagałby opłaty.