Internet w samolotach PLL LOT. Pierwsze Dreamlinery z WiFi już w marcu

Pierwszym samolotem wyposażonym w nową technologię będzie Boeing 787-9 Dreamliner o rejestracji SP-LSA. Obecnie maszyna przechodzi przegląd techniczny w Rzeszowie, podczas którego montowane są niezbędne urządzenia oraz oprogramowanie zapewniające łączność z siecią.
W kolejnych miesiącach instalacje będą pojawiać się w pozostałych egzemplarzach tego modelu, zawsze przy okazji planowanych postojów serwisowych. Od przyszłego roku WiFi trafi także do mniejszych Boeingów 787-8, co będzie połączone z zaplanowaną na cały 2027 rok modernizacją wnętrz tych maszyn.
Przewoźnik nie przedstawił jeszcze ostatecznego cennika, ale wiadomo już, że dostęp do sieci nie będzie całkowicie bezpłatny dla wszystkich. Z przywileju darmowego surfowania po internecie skorzystają przede wszystkim pasażerowie regularnie podróżujący z PLL LOT.
Rozważany jest model biznesowy, w którym pakiet podstawowy, pozwalający na korzystanie z popularnych komunikatorów, byłby darmowy, natomiast dostęp do usług wymagających większego transferu danych, jak serwisy streamingowe, wymagałby opłaty.
Dostęp do sieci nie ograniczy się wyłącznie do lotów długodystansowych. WiFi zostanie zainstalowane również w średniodystansowych Airbusach A220, które dołączyły do floty w ubiegłym roku. Trwają także negocjacje dotyczące montażu systemów łączności w nowych Boeingach 737 MAX.
W 2026 roku do dyspozycji pasażerów ma trafić 13 takich maszyn, z czego 6 jest już gotowych do obsługi połączeń.
Cała inwestycja jest realizowana we współpracy z firmą Viasat, z którą porozumienie podpisano w połowie 2024 roku. Wprowadzenie internetu na pokłady samolotów ma być odpowiedzią na rosnące standardy rynkowe u największych światowych przewoźników.