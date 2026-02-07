-0.3°C
1009.4 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Awaria samolotu lecącego na Dominikanę. Ponad 200 osób wróciło do Polski

Publikacja: 07.02.2026 14:39

LOT wszystkie podróże międzykontynentalne realizuje samolotami Boeing 787 Dreamliner.

LOT wszystkie podróże międzykontynentalne realizuje samolotami Boeing 787 Dreamliner.

Foto: Adobe Stock

rbi
Samolot lecący ze stołecznego Lotniska Chopina na Dominikanę musiał zawrócić do Warszawy. Na pokładzie było ponad 200 osób.

W należącym do Polskich Linii Lotniczych LOT Dreamlinerze doszło do usterki technicznej - to był powód, dla którego maszyna musiała wrócić do Polski. Jak ustalił reporter RMF FM Michał Dobrołowicz, dla pasażerów Dreamlinera podstawiony zostanie inny samolot.

Awarie na trasie do Dominikany

To nie pierwsza tego typu awaria na trasie do Dominikany w tym roku. Pod koniec stycznia 293 pasażerów utknęło na lotnisku na Dominikanie z powodu awarii czarterowego samolotu Polskich Linii Lotniczych LOT. - Znaleźliśmy dla nich pokoje hotelowe, ale większość zadecydowała się zostać na lotnisku i tam czekać na lot powrotny do Polski – informował wówczas rzecznik LOT-u Krzysztof Moczulski.

Polecane
Początkowo rejsy na trasie Warszawa – Malaga – Warszawa będą realizowane od 3 do 4 razy w tygodniu.
samolot
LOT ma nowe połączenie z Warszawy do Malagi

Dodał, ze względu na nocne godziny i bardzo ograniczoną dostępność miejsc w hotelach, a także anulowanie rejsu przez jeszcze jedną linię lotniczą, zorganizowanie noclegu dla wszystkich było mocno utrudnione.

Podróżni mogli wyruszyć w drogę do Polski z około 15-godzinnym opóźnieniem.

Reklama
Reklama

Dreamlinery w PLL LOT

LOT wszystkie podróże międzykontynentalne realizuje samolotami Boeing 787 Dreamliner. Tą maszyną pasażerowie latają m.in. do Nowego Jorku, Pekinu czy Tokio. Na pokład taki samolot może zabrać 252 pasażerów. Polskie Linie Lotnicze posiadają w swojej flocie 15 Dreamlinerów.

Polecane
Katedra Santa Maria Palma w Palma de Mallorca
samolot
LOT uruchamia sprzedaż lotów na Majorkę

Warto przypomnieć, że w listopadzie 2018 LOT uziemił trzy z 11 Dreamlinerów z powodu awarii silników (problemy globalne z Trent 1000), co powodowało odwołania rejsów. W marcu 2018 czarterowany Dreamliner miał poważną awarię silników na trasie z Meksyku do Polski.

LOT wielokrotnie żądał wyjaśnień od Boeinga, wynajmując zastępcze maszyny, by utrzymać rozkładowe połączenia.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Obecnie kierowcy jadący w stronę centrum część trasy muszą pokonać ulicami Niemcewicza i Grójecką
Komunikacja

Wielkie zmiany przy pl. Zawiszy. Powstanie projekt rozbudowy Alej Jerozolimskich

Ulica Mehoffera przecina niemal całą Białołękę ze wschodu na zachód.
bezpieczeństwo ruchu drogowego

Progi zwalniające na ul. Mehoffera. Bezpieczniej dla pieszych i kierowców

Zdaniem radnych nowy most pozwoli zmniejszyć korki na Targówku, Białołęce i Pradze-Północ
planowanie miasta

Targówek wypowie się w sprawie Mostu Krasińskiego. Jakie argumenty mają radni?

Składy będą pojawiać się na przystankach co 70 minut w każdym kierunku
kolej

Weekendowe utrudnienia na linii WKD. Specjalny rozkład pociągów

Bezpieczeństwo na ul. Grochowskiej było tematem wtorkowego posiedzenia Komisji Zagospodarowania Prze
bezpieczeństwo ruchu drogowego

Jak zwiększyć bezpieczeństwo na ulicy Grochowskiej? Pomysły mieszkańców i radnych

Mimo prowadzonych prac pasażerowie tramwajów nie odczują żadnych niedogodności
przebudowa

Nocny remont torowiska na Okopowej

Ceny biletów na trasie Warszawa-Poznań zaczynają się już od 27 złotych
kolej

RegioJet ruszył z Warszawy do Poznania. Znamy ceny biletów

Most Krasińskiego według koncepcji z września 2006 roku
inwestycje

Walka o Most Krasińskiego. Białołęka wkracza do akcji

Reklama
Reklama
© Copyright by GREMI MEDIA SA