Awaria samolotu lecącego na Dominikanę. Ponad 200 osób wróciło do Polski

Samolot lecący ze stołecznego Lotniska Chopina na Dominikanę musiał zawrócić do Warszawy. Na pokładzie było ponad 200 osób.



W należącym do Polskich Linii Lotniczych LOT Dreamlinerze doszło do usterki technicznej - to był powód, dla którego maszyna musiała wrócić do Polski. Jak ustalił reporter RMF FM Michał Dobrołowicz, dla pasażerów Dreamlinera podstawiony zostanie inny samolot.

Awarie na trasie do Dominikany

To nie pierwsza tego typu awaria na trasie do Dominikany w tym roku. Pod koniec stycznia 293 pasażerów utknęło na lotnisku na Dominikanie z powodu awarii czarterowego samolotu Polskich Linii Lotniczych LOT. - Znaleźliśmy dla nich pokoje hotelowe, ale większość zadecydowała się zostać na lotnisku i tam czekać na lot powrotny do Polski – informował wówczas rzecznik LOT-u Krzysztof Moczulski.

Dodał, ze względu na nocne godziny i bardzo ograniczoną dostępność miejsc w hotelach, a także anulowanie rejsu przez jeszcze jedną linię lotniczą, zorganizowanie noclegu dla wszystkich było mocno utrudnione.

Podróżni mogli wyruszyć w drogę do Polski z około 15-godzinnym opóźnieniem.