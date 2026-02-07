Awaria samolotu lecącego na Dominikanę. Ponad 200 osób wróciło do Polski

LOT wszystkie podróże międzykontynentalne realizuje samolotami Boeing 787 Dreamliner.
W należącym do Polskich Linii Lotniczych LOT Dreamlinerze doszło do usterki technicznej - to był powód, dla którego maszyna musiała wrócić do Polski. Jak ustalił reporter RMF FM Michał Dobrołowicz, dla pasażerów Dreamlinera podstawiony zostanie inny samolot.
To nie pierwsza tego typu awaria na trasie do Dominikany w tym roku. Pod koniec stycznia 293 pasażerów utknęło na lotnisku na Dominikanie z powodu awarii czarterowego samolotu Polskich Linii Lotniczych LOT. - Znaleźliśmy dla nich pokoje hotelowe, ale większość zadecydowała się zostać na lotnisku i tam czekać na lot powrotny do Polski – informował wówczas rzecznik LOT-u Krzysztof Moczulski.
Dodał, ze względu na nocne godziny i bardzo ograniczoną dostępność miejsc w hotelach, a także anulowanie rejsu przez jeszcze jedną linię lotniczą, zorganizowanie noclegu dla wszystkich było mocno utrudnione.
Podróżni mogli wyruszyć w drogę do Polski z około 15-godzinnym opóźnieniem.
LOT wszystkie podróże międzykontynentalne realizuje samolotami Boeing 787 Dreamliner. Tą maszyną pasażerowie latają m.in. do Nowego Jorku, Pekinu czy Tokio. Na pokład taki samolot może zabrać 252 pasażerów. Polskie Linie Lotnicze posiadają w swojej flocie 15 Dreamlinerów.
Warto przypomnieć, że w listopadzie 2018 LOT uziemił trzy z 11 Dreamlinerów z powodu awarii silników (problemy globalne z Trent 1000), co powodowało odwołania rejsów. W marcu 2018 czarterowany Dreamliner miał poważną awarię silników na trasie z Meksyku do Polski.
LOT wielokrotnie żądał wyjaśnień od Boeinga, wynajmując zastępcze maszyny, by utrzymać rozkładowe połączenia.