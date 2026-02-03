-0.8°C
Życie Warszawy
Jak zwiększyć bezpieczeństwo na ulicy Grochowskiej? Pomysły mieszkańców i radnych

Publikacja: 03.02.2026 23:05

Bezpieczeństwo na ul. Grochowskiej było tematem wtorkowego posiedzenia Komisji Zagospodarowania Prze

Bezpieczeństwo na ul. Grochowskiej było tematem wtorkowego posiedzenia Komisji Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Praga-Południe

Foto: ZDM Warszawa

rbi
Przebudowa skrzyżowań wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej, zwężenie północnej jezdni, lokalne zwężenie jezdni dodatkowej w rejonie przystanków, budowa wyniesionych przejść dla pieszych przez jezdnię dodatkową – to tylko niektóre plany zwiększenia bezpieczeństwa na ul. Grochowskiej.

Po dramatycznym wypadku, w wyniku którego zginął chłopiec czekający z mamą na zielone światło przy przejściu dla pieszych przy ul. Grochowskiej, radni i urzędnicy poszukują rozwiązań, które zwiększą bezpieczeństwo w tym rejonie miasta. Problem ten był też tematem wtorkowego posiedzenia Komisji Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Praga-Południe.

Jak informowali przedstawiciele miejskich jednostek, ul. Grochowska na tym odcinku będzie przebudowana podczas remontu torowiska tramwajowego. Urzędnicy planują przebudowę skrzyżowań i sygnalizacji świetlnej, zwężenie północnej jezdni, lokalne zwężenie jezdni dodatkowej w rejonie przystanków, czy budowę wyniesionych przejść dla pieszych przez jezdnię dodatkową.

W planach jest także przebudowa oświetlenia wraz z doświetleniem przejść dla pieszych, wyznaczenie kontraruchu rowerowego w ciągu jezdni dodatkowej oraz na ulicach przyległych, a także budowa przejazdu rowerowego przez ul. Grochowską i Zamieniecką na ich skrzyżowaniu. Urzędnicy przekonują, że nie bagatelizują problemów.

– Zarząd Dróg Miejskich ma bazę danych odnośnie zdarzeń, wypadków i kolizji na wszystkich ulicach w Warszawie – mówił Mikołaj Pieńkos z ZDM. – Tę bazę prowadzimy od kilkudziesięciu lat w oparciu o dane policji. Na potrzeby dzisiejszej sesji wyciągnąłem dane odnośnie ul. Grochowskiej z ostatnich 10 lat. Odcinek pomiędzy Al. Zieleniecką a Rondem Wiatraczna 5 lat temu przeszedł przebudowę. Przez 5 lat przed przebudową było tam 36 wypadków, rannych zostało 29 pieszych i 14 innych osób, głównie kierujących pojazdami. Na drugim odcinku Grochowskiej – od ronda Wiatraczna w stronę ulicy Płowieckiej było w tym czasie 45 wypadków, rannych zostało 21 pieszych i 32 innych uczestników ruchu. Po przebudowie liczba rannych pieszych spadła trzykrotnie. Przez te 5 lat zginęła jedna osoba – w 2021 roku, był to motocyklista – relacjonował.

Głos jednego z mieszkańców

Ważne, żebyśmy mogli zapakować swój samochód, miejsca parkingowe nam są potrzebne

Jak dodał, miasto ma do dyspozycji wiele sposobów na uspokojenie ruchu. – Chyba nikt nie wyobraża sobie progów zwalniających na ulicy Grochowskiej czy na innych drogach, na których te samochody również jeżdżą z dużą prędkością – mówił. – Takich progów zwalniających montować nie będziemy. Drugim sposobem na zmniejszenie nadmiernych prędkości jest zwężenie szerokości pasów ruchu. Na ulicy Grochowskiej te pasy ruchu w tej chwili mają szerokość minimalną, więc węższych już nie można zrobić. Można natomiast skutecznie ograniczać prędkość za pomocą stacjonarnych fotoradarów.

Miejskie jednostki dostały już zgodę na piśmie od Generalnej Inspekcji Transportu Drogowego i policji na postawienie radaru na skrzyżowaniu Grochowskiej z Zamieniecką. Wkrótce taki radar zostanie więc posadowiony.

W ramach kompleksowego podejścia odbędzie się natomiast przebudowa, którą miasto poprzedziło kompleksową inspekcją stanu bezpieczeństwa, stanu i zagrożeń na tym skrzyżowaniu oraz niebezpiecznych zachowań, do jakich może tam dochodzić.

Tomasz Kucharski, burmistrz Pragi-Południe

My z naszej strony – mówię to w imieniu zarządu – spotykamy się bardzo często i analizujemy wszelkie możliwości

Przebudowa torowiska na ul. Grochowskiej

Z kolei Konrad Niklewicz z Tramwajów Warszawskich opowiadał o przebudowie torowiska, jaka ma rozpocząć się na tym odcinku w 2027 r. – Przebudujemy 4200 m toru pojedynczego, 12 peronów przystankowych, zoptymalizujemy ich lokalizację, a także poszerzymy do 3 m. Będzie to wymagało też korekty geometrii układu drogowego – mówił.

Dodał, że obecnie na tej trasie jest wiele ograniczeń prędkości, co jest nie tylko dyskomfortem dla pasażerów, ale również nie ma mowy np. o priorytecie dla tramwajów. – Tam, gdzie jest priorytet, jesteśmy w stanie przewieźć pasażerów szybciej, wygodniej i lepiej, nawet mniejszą liczbą wozów – tłumaczył.

Do przedstawicieli miejskich instytucji było wiele pytań. – Ile w wyniku tych zmian zniknie miejsc parkingowych? – pytała przewodnicząca komisji Katarzyna Olszewska. Okazało się jednak, że takie wyliczenia jednak jeszcze nie powstały.

Radni chcieli też wiedzieć, czy Tramwaje Warszawskie liczą się z opóźnieniami remontu.

– W ubiegłym roku Tramwaje Warszawskie wykonały w skali całego miasta ponad 30 różnych zadań na remontowych, naprawiliśmy ponad 10 km torów i wszystko w terminie – tłumaczył Kondrd Niklewicz. – Tu też zamierzamy wszystko zrobić w terminie, o ile nie staną się rzeczy, których dziś nie jesteśmy w stanie przewidzieć.

Jak zwiększyć bezpieczeństwo na ul. Grochowskiej?

– Jako wieloletni kierowca z ogromnym doświadczeniem to skrzyżowanie znam dosyć dobrze i przyznam się, że wymaga ona ode mnie olbrzymiej koncentracji – mówił jeden z mieszkańców.

Jedna z mieszkanek zwróciła uwagę na to, że przy zwężonych ulicach problem z przejazdem mogą mieć nie tylko karetki, ale także pojazdy straży pożarnej.

Mikołaj Pieńkos, ZDM

Chyba nikt nie wyobraża sobie progów zwalniających na ulicy Grochowskiej

– Jestem mieszkanką ulicy Grochowskiej od 1983 roku, czyli to już będzie lat 40 – mówiła. – Uważam, że proponowane przez państwa rozwiązania są godne pochwały, jednak skoro mówimy o bezpieczeństwie to musimy pamiętać o bezpieczeństwie w postaci dojazdu służb ratunkowych przeróżnych. Są przecież karetki które przejeżdżają ulicą Grochowską po kilkanaście razy na dobę. Mamy tu 15 linii autobusowych. Zauważcie państwo, że te autobusy się nie rozjadą, by zrobić im przejazd – tłumaczyła.

Z kolei inna mieszkanka miała pretensje do urzędu miasta. – Urząd bardziej martwi się o przeloty po ul. Grochowskiej do gmin czy miejscowości ościennych niż tym, jaki mają komfort życia mieszkańcy mieszkający przy ulicy Grochowskiej – powiedziała.

Padły także argumenty w obronie miejsc parkingowych. – Jest kilka budynków na Grochowskiej, które są nowe, z parkingami podziemnymi, ale 90 pro. budynków to kamienice, które nie mają takiej możliwości. Jedyne miejsca parkingowe są na chodnikach. Ważne, żebyśmy mogli zapakować swój samochód, miejsca parkingowe nam są potrzebne – argumentował jeden z mieszkańców.

Z kolei inna mieszkanka żądała, by Grochowską zwęzić do dwóch pasów. – W przypadku ewakuacji i tak ta ulica będzie przeznaczona dla wojska. A wojsku dwa pasy wystarczą – stwierdziła.

– Te sprawy są bardzo bardzo istotne i kluczowe. Możemy się spierać co do rozwiązań, niektórzy z państwa idą jeszcze dalej niż projekt, który dzisiaj został przedstawiony, ale ja chciałbym powiedzieć że my z naszej strony – mówię to w imieniu zarządu – spotykamy się bardzo często i analizujemy wszelkie możliwości – podsumował burmistrz Pragi-Południe Tomasz Kucharski.

