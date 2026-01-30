Fotoradar z Poniatoszczaka trafi na Grochowską. To pokłosie tragicznego wypadku

Warszawski system kontroli prędkości przejdzie gruntowną reformę. Po usunięciu fotoradarów z Mostu Poniatowskiego jedno z urządzeń trafi na ul. Grochowską, a ich miejsce zajmie odcinkowy pomiar prędkości. To efekt tragicznego wypadku i działań radnych.



Decyzja o relokacji infrastruktury z Mostu Poniatowskiego na Pragę-Południe to wynik splotu dramatycznych wydarzeń oraz rosnącej presji na urzędników, aby bezpieczeństwo przestało być jedynie hasłem wyborczym, a stało się namacalnym faktem.

Pytania o fotoradary z Mostu Poniatowskiego

Temat przyszłości fotoradarów z Mostu Poniatowskiego poruszono w interpelacji, którą 12 stycznia 2026 roku skierował do prezydenta miasta radny Damian Kowalczyk. W piśmie samorządowiec wyraził głębokie zaniepokojenie sposobem zarządzania publicznymi pieniędzmi oraz brakiem spójności w działaniach inwestycyjnych miasta.

Tragiczny wypadek sprawił, że instalacja fotoradaru na Grochowskiej stała się dla miasta sprawą absolutnie priorytetową

Radny szczegółowo dopytywał o całkowite nakłady, jakie Warszawa poniosła na zakup, montaż oraz uruchomienie sześciu fotoradarów, które funkcjonują na przeprawie. W obliczu zapowiedzi ich demontażu i zastąpienia nowym systemem, Kowalczyk domagał się wyjaśnień, czy tak nagła zmiana koncepcji jest ekonomicznie uzasadniona i co dokładnie stanie się z dotychczasowymi urządzeniami.

Tragiczny impuls z ulicy Grochowskiej

Niestety, impuls do przyspieszenia prac nad poprawą bezpieczeństwa przyszedł w najgorszy możliwy sposób. 19 stycznia na skrzyżowaniu ulic Grochowskiej i Zamienieckiej doszło do wstrząsającego wypadku. W wyniku zderzenia dwóch samochodów osobowych jeden z nich uderzył w grupę pieszych oczekujących przed przejściem. W tragedii tej życie straciło sześcioletni chłopiec, a trzy kobiety z poważnymi obrażeniami trafiły do szpitala. Przyczyną dramatu był błąd 28-letniej kierującej Fordem, która skręcając w lewo, nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu nadjeżdżającej Toyocie.