Życie Warszawy
Nocne wyścigi pod lupą policji. Weekendowa akcja drogówki

Publikacja: 16.03.2026 13:50

Oprócz samej brawury, policjanci zwracali szczególną uwagę na to, czy modyfikacje aut są zgodne z ob

Oprócz samej brawury, policjanci zwracali szczególną uwagę na to, czy modyfikacje aut są zgodne z obowiązującymi przepisami.

M.B.
Stołeczni policjanci skontrolowali ponad sto sportowych aut podczas weekendowej akcji wymierzonej w nocne wyścigi. Funkcjonariusze nałożyli wysokie mandaty, zatrzymali dowody rejestracyjne i prawa jazdy, a także osobę poszukiwaną w systemie SIS.

Działania funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego, które miały miejsce w połowie marca, były bezpośrednią odpowiedzią na liczne skargi mieszkańców Warszawy. Warszawiacy coraz częściej zgłaszali uciążliwy hałas generowany przez zmodyfikowane układy wydechowe oraz niebezpieczne zachowania kierowców organizujących nielegalne wyścigi.

53 tys. złotych

wyniosła łączna suma nałożonych kar na skontrolowanych przez weekend kierowców

Policjanci skupili się przede wszystkim na pojazdach o sportowej charakterystyce oraz samochodach z wyraźnymi modyfikacjami technicznymi.

Tysiące złotych kar i zatrzymane uprawnienia

Podczas intensywnych działań mundurowi sprawdzili stan techniczny 102 pojazdów. Statystyki pokazują skalę problemu, ponieważ aż w 90 przypadkach kontrole zakończyły się nałożeniem mandatów karnych. Łączna kwota kar pieniężnych przekroczyła 53 tys. zł.

Jeden z kierowców będzie musiał tłumaczyć się przed sądem, gdyż policjanci skierowali tam wniosek o jego ukaranie. Dodatkowo sześć osób straciło prawa jazdy, co wyeliminowało najbardziej nieodpowiedzialnych uczestników ruchu z warszawskich ulic.

Stan techniczny pod ścisłym nadzorem

Oprócz samej brawury, policjanci zwracali szczególną uwagę na to, czy modyfikacje aut są zgodne z obowiązującymi przepisami. W efekcie tych czynności zatrzymano 15 dowodów rejestracyjnych ze względu na nieprawidłowości w stanie technicznym pojazdów.

Weekendowa akcja przyniosła również niespodziewany rezultat w postaci zatrzymania osoby poszukiwanej, której dane widniały w Systemie Informacyjnym Schengen.

Zapowiedź dalszych działań na drogach

Stołeczna policja podkreśla, że poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców jest priorytetem, dlatego podobne kontrole będą kontynuowane w przyszłości. Funkcjonariusze przypominają pasjonatom tuningu, że każda zmiana w konstrukcji pojazdu musi mieścić się w granicach prawa. Odpowiedzialna jazda to nie tylko kwestia przepisów, ale przede wszystkim szacunku dla innych użytkowników dróg i mieszkańców miasta.

