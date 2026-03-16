Nocne wyścigi pod lupą policji. Weekendowa akcja drogówki

Stołeczni policjanci skontrolowali ponad sto sportowych aut podczas weekendowej akcji wymierzonej w nocne wyścigi. Funkcjonariusze nałożyli wysokie mandaty, zatrzymali dowody rejestracyjne i prawa jazdy, a także osobę poszukiwaną w systemie SIS.



Działania funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego, które miały miejsce w połowie marca, były bezpośrednią odpowiedzią na liczne skargi mieszkańców Warszawy. Warszawiacy coraz częściej zgłaszali uciążliwy hałas generowany przez zmodyfikowane układy wydechowe oraz niebezpieczne zachowania kierowców organizujących nielegalne wyścigi.

Policjanci skupili się przede wszystkim na pojazdach o sportowej charakterystyce oraz samochodach z wyraźnymi modyfikacjami technicznymi.

Tysiące złotych kar i zatrzymane uprawnienia

Podczas intensywnych działań mundurowi sprawdzili stan techniczny 102 pojazdów. Statystyki pokazują skalę problemu, ponieważ aż w 90 przypadkach kontrole zakończyły się nałożeniem mandatów karnych. Łączna kwota kar pieniężnych przekroczyła 53 tys. zł.