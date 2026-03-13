Kontrole kierowców z aplikacji w Warszawie. Sypią się kary za nielegalny pobyt

Wspólne działania Straży Granicznej i policji pod hasłem Bezpieczny Przewóz ujawniły kolejne nieprawidłowości wśród zagranicznych kierowców. Podczas ostatnich kontroli zatrzymano dwóch mężczyzn, którzy musieli pożegnać się z pracą i Polską.



Funkcjonariusze z Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej oraz stołecznej drogówki regularnie sprawdzają, czy osoby świadczące usługi przewozu osób przez popularne aplikacje mobilne przebywają w naszym kraju zgodnie z prawem.

Ostatnia taka akcja odbyła się 12 marca i zakończyła się zatrzymaniem dwóch obywateli Uzbekistanu.

Wobec kierowców wyciągnięto surowe konsekwencje administracyjne. Otrzymali oni decyzje nakazujące opuszczenie kraju w ciągu 20 dni.

Przejazd prosto do granicy

Zatrzymani mężczyźni w wieku 20 i 29 lat nie posiadali przy sobie dokumentów, które pozwalałyby im na legalne przebywanie na terytorium Polski. W trakcie weryfikacji danych okazało się dodatkowo, że jeden z nich złamał przepisy dotyczące przekraczania granic, przedostając się do Polski z Niemiec w sposób nieuprawniony.

Wobec obu kierowców wyciągnięto surowe konsekwencje administracyjne. Otrzymali oni decyzje nakazujące opuszczenie kraju w ciągu 20 dni. Ponadto nałożono na nich zakazy ponownego wjazdu do Polski oraz całej strefy Schengen. Starszy z mężczyzn nie będzie mógł wrócić przez półtora roku, natomiast młodszy przez sześć miesięcy.