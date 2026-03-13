17°C
1014.2 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Kontrole kierowców z aplikacji w Warszawie. Sypią się kary za nielegalny pobyt

Publikacja: 13.03.2026 12:00

Ostatnia taka akcja kontroli przewozó na aplikację i ich kierowcó odbyła się 12 marca i zakończyła s

Ostatnia taka akcja kontroli przewozó na aplikację i ich kierowcó odbyła się 12 marca i zakończyła się zatrzymaniem dwóch obywateli Uzbekistanu.

Foto: mat. pras.

M.B.
Wspólne działania Straży Granicznej i policji pod hasłem Bezpieczny Przewóz ujawniły kolejne nieprawidłowości wśród zagranicznych kierowców. Podczas ostatnich kontroli zatrzymano dwóch mężczyzn, którzy musieli pożegnać się z pracą i Polską.

Funkcjonariusze z Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej oraz stołecznej drogówki regularnie sprawdzają, czy osoby świadczące usługi przewozu osób przez popularne aplikacje mobilne przebywają w naszym kraju zgodnie z prawem.

Ostatnia taka akcja odbyła się 12 marca i zakończyła się zatrzymaniem dwóch obywateli Uzbekistanu.

Wobec kierowców wyciągnięto surowe konsekwencje administracyjne. Otrzymali oni decyzje nakazujące opuszczenie kraju w ciągu 20 dni. 

Przejazd prosto do granicy

Zatrzymani mężczyźni w wieku 20 i 29 lat nie posiadali przy sobie dokumentów, które pozwalałyby im na legalne przebywanie na terytorium Polski. W trakcie weryfikacji danych okazało się dodatkowo, że jeden z nich złamał przepisy dotyczące przekraczania granic, przedostając się do Polski z Niemiec w sposób nieuprawniony.

Wobec obu kierowców wyciągnięto surowe konsekwencje administracyjne. Otrzymali oni decyzje nakazujące opuszczenie kraju w ciągu 20 dni. Ponadto nałożono na nich zakazy ponownego wjazdu do Polski oraz całej strefy Schengen. Starszy z mężczyzn nie będzie mógł wrócić przez półtora roku, natomiast młodszy przez sześć miesięcy.

Reklama
Reklama
Polecane
Funkcjonariusze przeprowadzili ponad 300 badań trzeźwości, a także liczne kontrole osobiste i przegl
bezpieczeństwo
Bezpieczniej w taksówkach na aplikację? Policja podsumowuje kontrole w Warszawie

Podsumowanie dotychczasowych działań w stolicy

Od początku tego roku warszawska Straż Graniczna wraz z policjantami z Wydziału Ruchu Drogowego zorganizowała już siedem podobnych akcji kontrolnych. Łącznie sprawdzono dokumenty prawie 60 obcokrajowców zarabiających na życie jako kierowcy przewozu osób.

Polecane
Głównym celem operacji było podniesienie poziomu bezpieczeństwa pasażerów korzystających z popularny
bezpieczeństwo
Setki kontroli i liczne mandaty. Oto skutki akcji Bezpieczne przewozy w Warszawie

Statystyki pokazują, że problem braku uprawnień do pobytu wciąż występuje. Do tej pory zatrzymano łącznie 13 osób, które naruszyły obowiązujące przepisy migracyjne. Służby zapowiadają, że patrole w ramach akcji Bezpieczny Przewóz będą kontynuowane w kolejnych tygodniach, aby podnieść standardy bezpieczeństwa w transporcie miejskim.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Choć samo skrzyżowanie Żelaznej i Chmielnej nie należy do największych w centrum miasta, ruch w tym
przebudowa

Nowe światła na Żelaznej i Chmielnej. Miasto chce poprawić bezpieczeństwo pieszych

Odnowiony ciąg pieszy na wizualizacji
przestrzeń miejska

Zielona aleja wzdłuż Alej Jerozolimskich za 5 mln zł

Inwestor zagrodził wjazd na parking bramą
inwestycje miejskie

Urzędnicy zignorowali mieszkańców ws. likwidacji parkingu na Pradze. Radni interweniują u Trzaskowskiego

Opiekunowie zwierząt przygotowali cztery propozycje imion dla młodego samca, a ostateczny wybór pozo
zwierzę warszawskie

Zoo prosi o pomoc przy wyborze imienia dla młodej wikunii

Wystawę "Plakat polski. Kolekcja" będzie można oglądać od 14 marca
inauguracja

Propaganda z PRL i Putin jako trupia czaszka. Muzeum Plakatu powraca

Wyjątkowy dąb szypułkowy rosnący przy ulicy Jagiellońskiej otrzymał oficjalne imię „Geralt”.
flora stołeczna

Nowa atrakcja na Pradze. „Dąb Geralt” z „Wiedźmina” został pomnikiem przyrody. Znają go gracze z całego świata

41-latek został przyłapany w momencie, gdy przekładał poporcjowane już substancje.
bezpieczeństwo

Skuteczna akcja na Pradze-Północ. Ponad pół kg narkotyków w oknie

Nowe przepisy pozwalają miastu finansować pomoc dla uchodźców „z własnej inicjatywy i z własnych śro
rada Warszawy

Warszawa sfinansuje pomoc dla Ukraińców. Radni przyjęli uchwałę

Reklama
Reklama
© Copyright by GREMI MEDIA SA