Kontrole kierowców z aplikacji w Warszawie. Sypią się kary za nielegalny pobyt

Funkcjonariusze z Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej oraz stołecznej drogówki regularnie sprawdzają, czy osoby świadczące usługi przewozu osób przez popularne aplikacje mobilne przebywają w naszym kraju zgodnie z prawem.
Ostatnia taka akcja odbyła się 12 marca i zakończyła się zatrzymaniem dwóch obywateli Uzbekistanu.
Zatrzymani mężczyźni w wieku 20 i 29 lat nie posiadali przy sobie dokumentów, które pozwalałyby im na legalne przebywanie na terytorium Polski. W trakcie weryfikacji danych okazało się dodatkowo, że jeden z nich złamał przepisy dotyczące przekraczania granic, przedostając się do Polski z Niemiec w sposób nieuprawniony.
Wobec obu kierowców wyciągnięto surowe konsekwencje administracyjne. Otrzymali oni decyzje nakazujące opuszczenie kraju w ciągu 20 dni. Ponadto nałożono na nich zakazy ponownego wjazdu do Polski oraz całej strefy Schengen. Starszy z mężczyzn nie będzie mógł wrócić przez półtora roku, natomiast młodszy przez sześć miesięcy.
Od początku tego roku warszawska Straż Graniczna wraz z policjantami z Wydziału Ruchu Drogowego zorganizowała już siedem podobnych akcji kontrolnych. Łącznie sprawdzono dokumenty prawie 60 obcokrajowców zarabiających na życie jako kierowcy przewozu osób.
Statystyki pokazują, że problem braku uprawnień do pobytu wciąż występuje. Do tej pory zatrzymano łącznie 13 osób, które naruszyły obowiązujące przepisy migracyjne. Służby zapowiadają, że patrole w ramach akcji Bezpieczny Przewóz będą kontynuowane w kolejnych tygodniach, aby podnieść standardy bezpieczeństwa w transporcie miejskim.