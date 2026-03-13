Oscarowe hity wracają na wielki ekran

To wyjątkowa okazja, by zobaczyć pięć produkcji nominowanych do nagrody za najlepszy film
W marcu kina w całej Polsce wypełnią się tytułami, które w tym roku walczą o najcenniejsze statuetki filmowe. W ramach specjalnego wydarzenia widzowie będą mogli obejrzeć wybrane produkcje podczas jednego seansu dziennie.
Wśród propozycji znajduje się dramat „Jedna bitwa po drugiej” z Leonardo DiCaprio, który zdobył 13 nominacji. Film opowiada o byłym rewolucjoniście zmagającym się z powracającą przeszłością. Kolejnym mocnym punktem programu są „Grzesznicy”, czyli tegoroczny rekordzista z 16 nominacjami, przedstawiający historię braci bliźniaków granych przez Michaela B. Jordana.
Miłośnicy kina autorskiego będą mogli zobaczyć „Wartość sentymentalną” w reżyserii Joachima Triera. Film z udziałem Stellana Skarsgårda i muzyką Hani Rani zdobył 9 nominacji i skupia się na trudnych relacjach rodzinnych.
W repertuarze nie zabrakło również „Hamneta” w reżyserii Chloé Zhao. To opowieść o żonie Williama Shakespeare’a, której doświadczenia wpłynęły na powstanie jednego z najsłynniejszych dramatów w historii teatru.
Zestawienie zamyka „Wielki Marty” z Timothée Chalametem w roli ambitnego bohatera dążącego do sławy bez względu na koszty.
Finał akcji zaplanowano na wtorek, 17 marca. Tego dnia w kinach w całej Polsce odbędzie się pokaz filmu, który otrzymał Oscara w kategorii Najlepszy Film. Bilety na wszystkie seanse są dostępne w kasach, na stronie internetowej operatora oraz w aplikacji mobilnej.
