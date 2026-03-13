5°C
1020.3 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Oscarowe hity wracają na wielki ekran

Publikacja: 13.03.2026 07:15

To wyjątkowa okazja, by zobaczyć pięć produkcji nominowanych do nagrody za najlepszy film

To wyjątkowa okazja, by zobaczyć pięć produkcji nominowanych do nagrody za najlepszy film

Foto: mat. pras.

M.B.
W dniach 13–15 marca sieć Multikino zaprasza na Weekend Oscarowy. To wyjątkowa okazja, by zobaczyć pięć produkcji nominowanych do nagrody za najlepszy film, a tuż po gali poznać zwycięzcę podczas specjalnego pokazu we wtorek.

W marcu kina w całej Polsce wypełnią się tytułami, które w tym roku walczą o najcenniejsze statuetki filmowe. W ramach specjalnego wydarzenia widzowie będą mogli obejrzeć wybrane produkcje podczas jednego seansu dziennie.

Bilety na wszystkie seanse są dostępne w kasach, na stronie internetowej operatora oraz w aplikacji mobilnej. 

Wśród propozycji znajduje się dramat „Jedna bitwa po drugiej” z Leonardo DiCaprio, który zdobył 13 nominacji. Film opowiada o byłym rewolucjoniście zmagającym się z powracającą przeszłością. Kolejnym mocnym punktem programu są „Grzesznicy”, czyli tegoroczny rekordzista z 16 nominacjami, przedstawiający historię braci bliźniaków granych przez Michaela B. Jordana.

Skandynawskie kino i historyczne dramaty

Miłośnicy kina autorskiego będą mogli zobaczyć „Wartość sentymentalną” w reżyserii Joachima Triera. Film z udziałem Stellana Skarsgårda i muzyką Hani Rani zdobył 9 nominacji i skupia się na trudnych relacjach rodzinnych.

Finał akcji zaplanowano na wtorek, 17 marca. Tego dnia w kinach w całej Polsce odbędzie się pokaz fi

Finał akcji zaplanowano na wtorek, 17 marca. Tego dnia w kinach w całej Polsce odbędzie się pokaz filmu, który otrzymał Oscara w kategorii Najlepszy Film.

Foto: mat. pras.

Reklama
Reklama

W repertuarze nie zabrakło również „Hamneta” w reżyserii Chloé Zhao. To opowieść o żonie Williama Shakespeare’a, której doświadczenia wpłynęły na powstanie jednego z najsłynniejszych dramatów w historii teatru.

Zestawienie zamyka „Wielki Marty” z Timothée Chalametem w roli ambitnego bohatera dążącego do sławy bez względu na koszty.

Pokaz zwycięzcy i informacje o biletach

Finał akcji zaplanowano na wtorek, 17 marca. Tego dnia w kinach w całej Polsce odbędzie się pokaz filmu, który otrzymał Oscara w kategorii Najlepszy Film. Bilety na wszystkie seanse są dostępne w kasach, na stronie internetowej operatora oraz w aplikacji mobilnej.

Sieć Multikino, należąca do Vue International, dysponuje obecnie 39 obiektami w kraju, oferując nowoczesne rozwiązania technologiczne, takie jak projektory laserowe czy strefy premium z fotelami Ultra LUX. W Warszawie to placówki w ŻŁotych Tarasach, Reducie i Wola Parku.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Widzowie spragnieni kontaktu ze sztuką wysoką mogą skorzystać z propozycji cyklu National Theatre Li
marzec

Światowa kultura na wyciągnięcie ręki. Spektakle i wystawy w kinie

W programie znalazły się zarówno najnowsze produkcje nagradzane na międzynarodowych festiwalach, jak
19-26 marca

¡Hola! Tydzień Kina Hiszpańskiego w Warszawie

Cztery wyraziste filmy w marcu w Multikinie
5, 12, 19, 26 marca

Cztery odważne tytuły w Multikinie

Przeszłość powraca niepowstrzymaną siłą, pojawia się kolejny Ghostface
od 27 lutego

Lubicie straszne filmy? „Krzyk 7” na ekranach

Kulisy błyskotliwej kariery Elvisa Presleya pokazują nieustanne obciążenie pracą. Zdjęcie „króla” po
od 24 lutego

„Król rock’n’rolla”, czyli talent w złotej klatce

W 2025 roku duet, zagrał legendarny koncert w Meksyku na stadionie Estadio GNP Seguros w ramach tras
25-28 lutego

W bliskim kontakcie z Twenty One Pilots

Multipleksy prezentują jedną z najbardziej ikonicznych sag zemsty w historii kina - rzadko pokazywan
20-25 lutego

Kill Bill zgodnie z wizją Quentina Tarantino

Program wydarzeń przygotowano z myślą o osobach, które szukają w kinie czegoś więcej niż tylko czyst
27 lutego - 26 kwietnia

Klasyka kina i wielcy reżyserzy za darmo na Ursynowie

Reklama
Reklama
© Copyright by GREMI MEDIA SA