Historia na ścianach i szybsze przesiadki. Nowy tunel na Warszawie Gdańskiej prawie gotowy

Na peronach 3 i 4 pasażerowie mogą już korzystać ze schodów ruchomych, wind oraz nowych wiat chroniących przed opadami.
Nowy korytarz, położony 8,5 metra pod torami, przeszedł już najważniejsze etapy budowy. Ściany i schody zostały wyłożone szaro-beżowymi płytkami, a obecnie na miejscu pracują artyści. Na powierzchni 550 metrów kwadratowych tworzą murale przedstawiające historię Warszawy i polskiego kolejnictwa.
Malowidła, przedstawiające m.in. dawny Dworzec Warszawsko-Wiedeński i nowoczesny Dworzec Centralny, zostaną zabezpieczone powłoką antygraffiti.
Podróżni będą mogli podziwiać obrazy inspirowane zdjęciami z lat 20., 40. i 60. ubiegłego wieku, a także ujęcia współczesne. Malowidła, przedstawiające m.in. dawny Dworzec Warszawsko-Wiedeński i nowoczesny Dworzec Centralny, zostaną zabezpieczone powłoką antygraffiti. Nad bezpieczeństwem w tunelu czuwać będzie system monitoringu.
Inwestycja o wartości 80 mln zł netto to nie tylko tunel, ale kompleksowa modernizacja stacji. Na peronach 3 i 4 pasażerowie mogą już korzystać ze schodów ruchomych, wind oraz nowych wiat chroniących przed opadami. Zainstalowano tam również nowoczesne wyświetlacze i nagłośnienie.
Na pernie 2 odbudowano jego nawierzchnię i zamontowano systemy ułatwiające orientację na stacji.
Zmiany dotknęły także peron numer 2, którego otwarcie planowane jest na 16 marca. Odbudowano jego nawierzchnię i zamontowano systemy ułatwiające orientację na stacji. Wejście od strony ulicy ks. Romana Indrzejczyka na Żoliborzu zostanie wyposażone w windę i schody, co znacznie ułatwi podróż osobom o ograniczonej mobilności.
Rozbudowa Warszawy Gdańskiej odgrywa istotną rolę w kontekście nadchodzących remontów w stolicy, w tym przebudowy linii średnicowej.
Nowe przejście pozwoli na sprawniejsze rozłożenie ruchu pasażerów i skróci czas potrzebny na zmianę środka transportu między pociągiem a metrem czy tramwajem. Prace realizowane przez firmę PORR S.A. są finansowane ze środków budżetowych. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, pełna funkcjonalność nowego obiektu zostanie zapewniona w maju 2026 roku.