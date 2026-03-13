5°C
Historia na ścianach i szybsze przesiadki. Nowy tunel na Warszawie Gdańskiej prawie gotowy

Publikacja: 13.03.2026 07:00

Na peronach 3 i 4 pasażerowie mogą już korzystać ze schodów ruchomych, wind oraz nowych wiat chroniących przed opadami.

Foto: P. Mieszkowski / A. Lewandowski

M.B.
Budowa 180-metrowego przejścia podziemnego na stacji Warszawa Gdańska wchodzi w ostatnią fazę. Pasażerowie skorzystają z niego już w maju, zyskując wygodne połączenie Żoliborza z zadaszonymi peronami, metrem oraz komunikacją miejską.

Nowy korytarz, położony 8,5 metra pod torami, przeszedł już najważniejsze etapy budowy. Ściany i schody zostały wyłożone szaro-beżowymi płytkami, a obecnie na miejscu pracują artyści. Na powierzchni 550 metrów kwadratowych tworzą murale przedstawiające historię Warszawy i polskiego kolejnictwa.

Malowidła, przedstawiające m.in. dawny Dworzec Warszawsko-Wiedeński i nowoczesny Dworzec Centralny, zostaną zabezpieczone powłoką antygraffiti.

Foto: Anna Znajewska-Pawluk

Podróżni będą mogli podziwiać obrazy inspirowane zdjęciami z lat 20., 40. i 60. ubiegłego wieku, a także ujęcia współczesne. Malowidła, przedstawiające m.in. dawny Dworzec Warszawsko-Wiedeński i nowoczesny Dworzec Centralny, zostaną zabezpieczone powłoką antygraffiti. Nad bezpieczeństwem w tunelu czuwać będzie system monitoringu.

Nowoczesne perony i udogodnienia dla podróżnych

Inwestycja o wartości 80 mln zł netto to nie tylko tunel, ale kompleksowa modernizacja stacji. Na peronach 3 i 4 pasażerowie mogą już korzystać ze schodów ruchomych, wind oraz nowych wiat chroniących przed opadami. Zainstalowano tam również nowoczesne wyświetlacze i nagłośnienie.

Na pernie 2 odbudowano jego nawierzchnię i zamontowano systemy ułatwiające orientację na stacji.

Foto: P. Mieszkowka / A. Lewandowski

Zmiany dotknęły także peron numer 2, którego otwarcie planowane jest na 16 marca. Odbudowano jego nawierzchnię i zamontowano systemy ułatwiające orientację na stacji. Wejście od strony ulicy ks. Romana Indrzejczyka na Żoliborzu zostanie wyposażone w windę i schody, co znacznie ułatwi podróż osobom o ograniczonej mobilności.

Podróżni będą mogli podziwiać obrazy inspirowane zdjęciami z lat 20., 40. i 60. ubiegłego wieku, a także ujęcia współczesne.

