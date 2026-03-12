Propaganda z PRL i Putin jako trupia czaszka. Muzeum Plakatu powraca

Wystawę "Plakat polski. Kolekcja" będzie można oglądać od 14 marca
Wystawa jest główną atrakcją Muzeum Plakatu w Wilanowie, które otworzy się ponownie w sobotę 14 marca w zupełnie nowej odsłonie.
Zawiera plakaty, które towarzyszyły codziennemu życiu miejskich ulic. Wśród poruszanych tematów są te poważniejsze, jak historia, propaganda polityczna i wojenna, a także ostrzeżenia związane z bezpieczeństwem. Pojawiły się też prace ze świata rozrywki, filmu, teatru, muzyki czy mody.
Na wystawie znajdziemy zarówno plakaty z początków państwa polskiego i II Wojny Światowej, jak również propagandowe prace z czasów PRL – aż po ostatnie plakaty nawiązujące do Strajku Kobiet czy ataku Rosji na Ukrainę.
Plakaty pozwalają eksplorować historię polskiej sztuki, kultury, społeczeństwa czy polityki. Komentują szczegółowe aspekty ówczesnego życia. W wielu z nich można też odkryć uniwersalne spostrzeżenia, które pozostają aktualne.
Plakaty jako prace wykonane na podłożu papierowym wymagają specjalnego traktowania. Ze względów konserwatorskich mogą być eksponowane około trzech miesięcy bez dostępu światła dziennego oraz przy zapewnieniu odpowiedniej temperatury i wilgotności. Z tego powodu po każdych trzech miesiącach będzie następowało czasowe zamknięcie wystawy a każdy dotychczas prezentowany eksponat zostanie wymieniony na inny egzemplarz.
Muzeum Plakatu w Wilanowie powstało 4 czerwca 1968 roku, gdy wydzielono je jako odrębny oddział Muzeum Narodowego w Warszawie. Stało się pierwszą na świecie placówką z plakatem w roli głównej, gdzie odbyły się już 282 wystawy czasowe. Same początki zbiorów sięgają czasów przed drugą wojną światową, gdy kolekcjonerzy i graficy zaczęli przekazywać pojedyncze prace do zbiorów Muzeum Narodowego. Dziś to ponad 63 tys. tytułów plakatów polskich i zagranicznych. W kolekcji plakatu polskiego jest niemal 36 tysięcy prac.
– Już w tej chwili zapraszamy państwa na Święto Plakatu, które odbędzie się 20 czerwca – mówi Małgorzata Łobocka, zastępca dyrektora ds. komunikacji i edukacji w Muzeum Narodowym w Warszawie. – Będą koncerty, pokazy, oprowadzania kuratorskie i wiele innych atrakcji. Przygotowaliśmy ofertę dla różnych grup wiekowych. Będzie się tu naprawdę dużo działo – zapowiada.