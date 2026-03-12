Propaganda z PRL i Putin jako trupia czaszka. Muzeum Plakatu powraca

„Cukier krzepi”, „Papierosy są do d...”, „Coś Ty zrobił dla realizacji planu?” – wystawa „Plakat polski. Kolekcja” zawiera prace, które kształtowały świadomość Polaków przez lata.



Wystawa jest główną atrakcją Muzeum Plakatu w Wilanowie, które otworzy się ponownie w sobotę 14 marca w zupełnie nowej odsłonie.

Wystawa „Plakat polski. Kolekcja”

Zawiera plakaty, które towarzyszyły codziennemu życiu miejskich ulic. Wśród poruszanych tematów są te poważniejsze, jak historia, propaganda polityczna i wojenna, a także ostrzeżenia związane z bezpieczeństwem. Pojawiły się też prace ze świata rozrywki, filmu, teatru, muzyki czy mody.

Na wystawie znajdziemy zarówno plakaty z początków państwa polskiego i II Wojny Światowej, jak również propagandowe prace z czasów PRL – aż po ostatnie plakaty nawiązujące do Strajku Kobiet czy ataku Rosji na Ukrainę.

Plakaty pozwalają eksplorować historię polskiej sztuki, kultury, społeczeństwa czy polityki. Komentują szczegółowe aspekty ówczesnego życia. W wielu z nich można też odkryć uniwersalne spostrzeżenia, które pozostają aktualne.