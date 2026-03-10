8.1°C
1019.6 hPa
Życie Warszawy
Obraz Beksińskiego odnaleziony po 50 latach. W Warszawie tylko przez kilka dni

Publikacja: 10.03.2026 08:05

Fundacja Beksiński zdołała zgromadzić w jednym miejscu prace pochodzące z dziesięciu prestiżowych instytucji muzealnych z całego kraju.

Foto: Muzeum Wojska Polskiego

Kacper Komaiszko
Wystawę na Cytadeli Warszawskiej w ostatnich dniach wzbogaciło sensacyjne odkrycie – odnaleziony w Zurychu obraz Zdzisława Beksińskiego. Dzieło, które przez pół wieku uznawane był za zaginione można obejrzeć tylko do 15 marca.

Mieszkańcy Warszawy mają ostatnią okazję, aby odwiedzić mury nowej siedziby Muzeum Wojska Polskiego i zobaczyć jedną z najciekawszych wystaw ostatnich lat. Ekspozycja „Beksiński na Cytadeli Warszawskiej” od samego początku cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Jednak to wydarzenia z ostatnich dni zelektryzowało miłośników Beksińskiego. Do zbiorów liczących ponad pięćdziesiąt prac dołączyło dzieło, które przez dekady pozostawało poza zasięgiem historyków sztuki i widzów.

Sensacyjne odkrycie w Zurychu

Odnaleziona praca powstała w 1972 roku w Sanoku. Reprezentuje ono najbardziej ceniony przez krytyków okres fantastyczny w twórczości Zdzisława Beksińskiego. Praca o wymiarach 87 na 73 centymetry została namalowana na charakterystycznej dla artysty płycie pilśniowej. Prawdopodobnie już w pierwszej połowie lat 70. XX wieku obraz opuścił granice kraju. Od tego czasu badacze dysponowali jedynie jego czarno-białymi fotografiami archiwalnymi. Nikt nie wiedział, gdzie znajduje się oryginał ani w jakim jest stanie.

Przełom nastąpił zaledwie kilka tygodni temu w Zurychu. Na trop obrazu wpadł Kamil Śliwiński, animator kultury i twórca projektu Polish Masters of Art, który dostrzegł go w ofercie lokalnego marszanda. Dzięki błyskawicznej reakcji oraz wsparciu fotografa Radka von Hirschberga udało się zabezpieczyć transakcję. W proces zaangażowany był również zaprzyjaźniony kolekcjoner, który zdecydował się na zakup i sprowadzenie dzieła do ojczyzny. Po dopełnieniu niezbędnych formalności obraz przetransportowano do Warszawy. Trafił on bezpośrednio na salę wystawową w Cytadeli, stając się największą atrakcją finisażu ekspozycji.

Obraz Beksińskiego z 1972 roku został odnaleziony kilka tygodni temu w Zurychu

Foto: mat. pras.

Ponad 50 dzieł z najważniejszych muzeów w Polsce

Wystawa na Cytadeli Warszawskiej to przedsięwzięcie o niespotykanej dotąd skali. Fundacja Beksiński zdołała zgromadzić w jednym miejscu prace pochodzące z dziesięciu prestiżowych instytucji muzealnych z całego kraju. Swoje zbiory udostępniły między innymi Muzea Narodowe w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Kielcach, Szczecinie oraz Wrocławiu. Publiczność może podziwiać także eksponaty z Muzeów Okręgowych w Bydgoszczy i Toruniu, a także z placówek w Łodzi i Wałbrzychu. Ważnym uzupełnieniem są obiekty pochodzące z Domu Aukcyjnego Agra-Art.

Dla warszawskiej publiczności jest to wydarzenie bezprecedensowe. Większość prezentowanych obrazów, rysunków, fotografii i grafik komputerowych nigdy wcześniej nie była pokazywana w stolicy. Kuratorzy postawili na przekrojowe ujęcie twórczości artysty. Skupili się jednak na jego mrocznym i hipnotyzującym świecie, który od lat fascynuje kolejne pokolenia odbiorców.

Nowoczesna technologia w służbie surrealizmu

Tradycyjne obcowanie ze sztuką zostało tu połączone z najnowszymi osiągnięciami techniki. Organizatorzy wykorzystali multimedia, aby ożywić statyczne kompozycje malarskie. Jednym z głównych punktów programu jest widowisko pod tytułem „Human Condition”. Jest to trzydziestominutowy pokaz łączący projekcje i animacje z oprawą dźwiękową. Muzyka nie jest tutaj przypadkowa. Widzowie słyszą utwory, których Zdzisław Beksiński słuchał w swojej pracowni podczas tworzenia konkretnych dzieł.

Dużą popularnością cieszy się również strefa wirtualnej rzeczywistości. Dzięki specjalnym goglom VR zwiedzający mogą dosłownie wejść do wnętrza obrazów i doświadczyć ich w nowym wymiarze. Całość uzupełniają pokazy stereoskopii 3D, które pozwalają dostrzec głębię w pracach artysty. Takie podejście sprawia, że wystawa przyciąga nie tylko koneserów malarstwa, ale również młodszą widownię poszukującą niestandardowych form kontaktu z kulturą.

Ostatnia szansa na wizytę w Muzeum Wojska Polskiego

Wystawa „Beksiński na Cytadeli Warszawskiej” jest dostępna dla zwiedzających tylko do 15 marca 2026 roku. Muzeum Wojska Polskiego przy ulicy Dymińskiej 13 zaprasza gości od wtorku do niedzieli w godz. 12-20. Ostatnie wejście na salę jest możliwe o godz. 19. Bilety normalne są dostępne w cenie 55 zł, bilet ulgowy jest tańszy o 10 zł. Rodziny mogą skorzystać ze specjalnego pakietu w cenie 170 zł.

Ze względu na ogromne zainteresowanie odnalezionym obrazem oraz zbliżający się termin zamknięcia, organizatorzy sugerują wcześniejszy zakup biletów drogą internetową.

Źródło: zyciewarszawy.pl

