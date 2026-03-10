Spór o autobus 521. Mieszkańcy Wawra protestują przeciw skróceniu trasy

Podkreślają, że na trasie linii 521 lub w jej pobliżu położone są ważne węzły przesiadkowe, zakłady pracy, szkoły średnie, sądy i szpitale. – Te autobusy są bardzo ważnym środkiem transportu dla mieszkańców Wawra – i to wszystkich grup wiekowych i zawodowych. O popularności połączenia może się przekonać każdy, wsiadając do kursu do centrum o dowolnej porze dnia – podkreślają mieszkańcy w swojej petycji.

I apelują do Zarządu Transportu Miejskiego, aby odszedł od pomysłu skrócenia trasy do Ronda Wiatraczna, zwłaszcza w czasie, gdy oni stracą większość pociągów. – Taka zmiana zakrawa na dyskryminację mieszkańców Wawra – uważają mieszkańcy tej dzielnicy Warszawy.

Przypominają, że już od dłuższego czasu trasa średnio co drugiego kursu 521 jest skrócona do Ronda Wiatraczna, a pozostałe kursy kończą na Dworcu Centralnym, zamiast – jak to było przez lata – na pętli Szczęśliwice.

– To pokazuje konsekwentnie podejmowane przez ZTM próby wygaszenia trasy do centrum miasta. Niestety, wieloletnia walka o utrzymanie trasy każe nam sądzić, że po wprowadzeniu czasowej organizacji transportu autobus 521 nigdy już nie wróci na dawną trasę – przewidują mieszkańcy Wawra.

Pasażerowie apelują do Zarządu Transportu Miejskiego, aby odszedł od pomysłu skrócenia trasy do Ronda Wiatraczna Foto: Janina Blikowska

A na grupie mieszkańców Grochowa w mediach społecznościowych aktywiści zachęcają: – Co ma piernik do… Wiatraka? Zbieramy podpisy pod petycją za zachowaniem trasy 521. Sprawa nie dotyczy tylko pasażerów z Wawra. Podpisujcie i udostępniajcie, Grochowianie. 521 musi pozostać na trasie do centrum! – napisali autorzy apelu.

Reklama Reklama

ZTM: kolej jest podstawowym połączeniem

Tomasz Kunert, rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego, przypomina, że od 2013 roku większość kursów linii 521 kończy się na Rondzie Wiatraczna.

– Autobusy tej linii kursują częściej na najbardziej wykorzystywanym przez pasażerów odcinku trasy. Na ulicy Patriotów i Widocznej jest uzupełnieniem połączenia kolejowego, gdyż przystanki są tam częściej niż stacje kolejowe – mówi urzędnik.

Z danych ZTM wynika, że większość pasażerów wysiada z tego autobusu na ulicy Płowieckiej, Grochowskiej i przy Rondzie Wiatraczna, gdzie można przesiąść się do autobusów i tramwajów kursujących w różne rejony miasta, także do centrum.

Na grupie mieszkańców Grochowa w mediach społecznościowych aktywiści zachęcają: – Co ma piernik do… Wiatraka? Zbieramy podpisy pod petycją za zachowaniem trasy 521.

– Na trasie za Rondem Wiatraczna autobusy 521 są dublowane przez połączenia tramwajowe, które są sprawniejsze, bo tramwaje poruszają się po wydzielonym torowisku. Tramwaje są też efektywniejsze, bo zabierają większą liczbę pasażerów – zauważa Tomasz Kunert.

Dodaje, że bezpośrednie i najsprawniejsze połączenie z Wawra do centrum Warszawy, z najkrótszym czasem przejazdu, zapewniają pociągi SKM i KM. Z kolei autobusy linii 521 z Falenicy na Dworzec Centralny według rozkładu jadą 49 minut. Pociąg S1 Falenica – Warszawa Śródmieście jedzie według rozkładu 33 minuty.

Reklama Reklama

– Kolej to jest podstawowe i najczęściej wykorzystywane połączenie. Osoby, które mimo tego wolą jechać autobusem, mają do dyspozycji kursy na dłuższej trasie – przekonuje urzędnik.

Dlaczego zatem właśnie od kwietnia ZTM skraca trasę linii 521 do Ronda Wiatraczna, zwłaszcza że właśnie w kwietniu na dwa tygodnie będzie wstrzymany ruch kolejowy na trasie Warszawa Wawer – Otwock?

– Od 12 kwietnia rozpoczyna się zasadnicza część modernizacji linii kolejowej nr 7 i istotne ograniczenia w ruchu pociągów. Autobusy linii 521 będą zastępowały połączenia kolejowe, dlatego będą kursowały częściej niż obecnie – mówi przedstawiciel ZTM.

Dodaje, że od 12 do 26 kwietnia, na kiedy PKP PLK zapowiada całkowite wyłączenie ruchu pociągów między Warszawą Wawer a Otwockiem, ZTM zakłada zwiększenie częstotliwości na linii 521. Autobusy będą jeździły wówczas w godzinach szczytu co ok. pięć minut, a po 26 kwietnia, gdy wróci część połączeń kolejowych – co ok. 7,5 minuty.

Tomasz Kunert, rzecznik prasowy Zarządu Transportu Miejskiego Mieszkańcy Falenicy, Anina, Międzylesia, Wawra i okolic są dla nas bardzo ważni, dlatego chcemy im zapewnić możliwość jak najsprawniejszego wydostania się z dzielnic

Reklama Reklama

– Uzyskanie tak dużej efektywności połączenia autobusowego jest możliwe w sytuacji krótszej trasy, bez odcinka śródmiejskiego, gdzie autobusy narażone są na spowolnienia z powodu ruchu drogowego. Poza tym, jeśli autobusy mają krótszą trasę, pokonują ją szybciej i dlatego częściej mogą wyruszać z pętli w kolejny kurs – tłumaczy rzecznik ZTM.

Z podatkiem nie uciekną do Otwocka

Mieszkańców Wawera, Falenicy i Grochowa nie do końca to przekonuje. – Po co wam Wawrzanie w centrum? Nie wiem, czy wiecie, że my nie musimy płacić podatków do kasy Rafała Trzaskowskiego – możemy to robić za miedzą, w Józefowie czy Otwocku. Do skarbówki będzie wtedy lepszy dojazd. Jeśli miasto pozbawia niemal całą swoją dzielnicę dojazdu do Śródmieścia, to jaki ma sens łożenie do wspólnej kasy? – proponuje jedna z mieszkanek Wawra.

Okazuje się, że nawet jeśli ma takie chęci, to swojej groźby jednak spełnić nie może. Jak przekazała nam Dorota Beznosik-Majchrzak, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Warszawie, podatnik (osoba fizyczna) nie może samodzielnie zmieniać swojego urzędu skarbowego, w którym rozlicza się z podatku dochodowego, nie zmieniając adresu zamieszkania.

– Zgodnie z art. 45 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zeznanie PIT należy składać do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika w dniu złożenia zeznania. Miejsce zamieszkania może być tylko jedno – nie należy mylić go z miejscem zameldowania – podkreśla przedstawicielka warszawskiej skarbówki.

Reklama Reklama

Tomasz Kunert z ZTM mówi, że po skróceniu trasy 521 pasażerowie tej linii przy stacji Warszawa – Wawer będą mogli przesiąść się do pociągów, które będą jechały w stronę Warszawy Wschodniej na swoich stałych trasach lub kontynuować podróż autobusem na Płowiecką, Grochowską i do Ronda Wiatraczna.

– Mieszkańcy Falenicy, Anina, Międzylesia, Wawra i okolic są dla nas bardzo ważni, dlatego chcemy im zapewnić możliwość jak najsprawniejszego wydostania się z dzielnicy w trakcie ograniczenia ruchu pociągów. Stąd 521 ma stać się linią zabierającą jak najwięcej pasażerów w krótkim czasie – mówi Tomasz Kunert.

Niektórym mieszkańcom marzy się wydłużenie trasy autobusu 521 na Szczęśliwice, gdzie dojeżdżał on jeszcze do końca stycznia 2025 roku. – Trasa została skrócona ze względu na wprowadzone wtedy zmiany w ruchu drogowym z powodu budowy tramwaju do Dworca Zachodniego oraz zmian na skrzyżowaniu ulic Grójeckiej z Banacha i Bitwy Warszawskiej 1920 r. Skala wprowadzonych zmian była na tyle duża, że uniemożliwiła w praktyce zaplanowanie efektywnej trasy w tym rejonie – wyjaśnia rzecznik ZTM.